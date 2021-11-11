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Синоптики рассказали о ледяном дожде в Москве
Синоптики рассказали о ледяном дожде в Москве - РИА Новости, 11.11.2021
Синоптики рассказали о ледяном дожде в Москве
Ледяной дождь прошёл минувшей ночью, он зацепил окрестности Москвы по западному, северо-западному и северному секторам, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T08:12
2021-11-11T08:12
2021-11-11T10:29
волоколамск
москва
евгений тишковец
зеленоград
погода
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь прошёл минувшей ночью, он зацепил окрестности Москвы по западному, северо-западному и северному секторам, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Что касается минувшей ночи, ледяной дождь прошёл, который зацепил окрестности Москвы по западному северо-западному, северному сектору. По официальным данным, Шереметьево - 3.30 переохлажденный дождь, Зеленоград - морось, замерзающая при нуле, Волоколамск - метеостанция выдавала отложение льда до 3 мм", - рассказал Тишковец.
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волоколамск, москва, евгений тишковец, зеленоград, погода
08:12 11.11.2021 (обновлено: 10:29 11.11.2021)
Синоптики рассказали о ледяном дожде в Москве
Синоптик Тишковец: в Москве ночью прошел ледяной дождь