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Синоптики рассказали о ледяном дожде в Москве

Синоптики рассказали о ледяном дожде в Москве - РИА Новости, 11.11.2021

Синоптики рассказали о ледяном дожде в Москве

Ледяной дождь прошёл минувшей ночью, он зацепил окрестности Москвы по западному, северо-западному и северному секторам, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T08:12

2021-11-11T08:12

2021-11-11T10:29

волоколамск

москва

евгений тишковец

зеленоград

погода

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Ледяной дождь прошёл минувшей ночью, он зацепил окрестности Москвы по западному, северо-западному и северному секторам, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Что касается минувшей ночи, ледяной дождь прошёл, который зацепил окрестности Москвы по западному северо-западному, северному сектору. По официальным данным, Шереметьево - 3.30 переохлажденный дождь, Зеленоград - морось, замерзающая при нуле, Волоколамск - метеостанция выдавала отложение льда до 3 мм", - рассказал Тишковец.

волоколамск

москва

зеленоград

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

волоколамск, москва, евгений тишковец, зеленоград, погода