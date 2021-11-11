Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211111/donbass-1758651267.html
Постпред сообщил об учащении применения крупнокалиберного оружия в Донбассе
Постпред сообщил об учащении применения крупнокалиберного оружия в Донбассе - РИА Новости, 11.11.2021
Постпред сообщил об учащении применения крупнокалиберного оружия в Донбассе
Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с октября фиксирует увеличение количества случаев применения крупнокалиберных вооружений на линии... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T20:41
2021-11-11T20:41
в мире
александр лукашевич
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
луганская народная республика
обсе
смм обсе
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595769_0:38:4579:2614_1920x0_80_0_0_efbc87b06668b67879783b55985d53c7.jpg
ВЕНА, 11 ноя - РИА Новости. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с октября фиксирует увеличение количества случаев применения крупнокалиберных вооружений на линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."На этом фоне сохраняется напряженность у линии соприкосновения. По наблюдениям Спецмониторинговой миссии (СММ), с конца октября увеличилось количество случаев применения крупнокалиберных вооружений. "Странным образом" это совпало с активизацией транспортировок вооруженными силами Украины (ВСУ) таких вооружений по железной дороге, выявленных СММ за тот же период", - заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.По его словам, миссия вновь фиксирует использование вооруженными силами Украины беспилотников в нарушение мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, при этом в недельном отчете миссии (от 9 ноября) приведено, например, фото разведывательного БПЛА ВСУ "Лелека-100" в момент эксплуатации у линии соприкосновения.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211111/ukraina-1758572291.html
донецкая народная республика
луганская народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595769_523:0:4056:2650_1920x0_80_0_0_ce7d8725df0c7dcd2dbf58147dcabeeb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, александр лукашевич, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр, россия
20:41 11.11.2021
 
Постпред сообщил об учащении применения крупнокалиберного оружия в Донбассе

Постпред Лукашевич сообщил об учащении применения крупнокалиберного оружия в Донбассе

© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕПостпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
Постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич
© Фото предоставлено постоянным представительством России при ОБСЕ
Читать ria.ru в
ВЕНА, 11 ноя - РИА Новости. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с октября фиксирует увеличение количества случаев применения крупнокалиберных вооружений на линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
"На этом фоне сохраняется напряженность у линии соприкосновения. По наблюдениям Спецмониторинговой миссии (СММ), с конца октября увеличилось количество случаев применения крупнокалиберных вооружений. "Странным образом" это совпало с активизацией транспортировок вооруженными силами Украины (ВСУ) таких вооружений по железной дороге, выявленных СММ за тот же период", - заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.
По его словам, миссия вновь фиксирует использование вооруженными силами Украины беспилотников в нарушение мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, при этом в недельном отчете миссии (от 9 ноября) приведено, например, фото разведывательного БПЛА ВСУ "Лелека-100" в момент эксплуатации у линии соприкосновения.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ генерал-лейтенант Игорь Романенко - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 14:21
Украинский генерал призвал готовиться к "народной войне" с Россией
 
В миреАлександр ЛукашевичВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаОБСЕСММ ОБСЕСитуация в ДНР и ЛНРРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС в декабре получат четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
02:12Россиянам назвали норму соли здорового человека
02:01Южная Корея и США обсудили укрепление альянса двух стран
01:47Мантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet
Лента новостейМолния
СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС в декабре получат четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алиментыРоссиянам назвали норму соли здорового человекаЮжная Корея и США обсудили укрепление альянса двух странМантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet