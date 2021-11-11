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Постпред сообщил об учащении применения крупнокалиберного оружия в Донбассе
Постпред сообщил об учащении применения крупнокалиберного оружия в Донбассе - РИА Новости, 11.11.2021
Постпред сообщил об учащении применения крупнокалиберного оружия в Донбассе
Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с октября фиксирует увеличение количества случаев применения крупнокалиберных вооружений на линии... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T20:41
2021-11-11T20:41
2021-11-11T20:41
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александр лукашевич
вооруженные силы украины
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ситуация в днр и лнр
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ВЕНА, 11 ноя - РИА Новости. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с октября фиксирует увеличение количества случаев применения крупнокалиберных вооружений на линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."На этом фоне сохраняется напряженность у линии соприкосновения. По наблюдениям Спецмониторинговой миссии (СММ), с конца октября увеличилось количество случаев применения крупнокалиберных вооружений. "Странным образом" это совпало с активизацией транспортировок вооруженными силами Украины (ВСУ) таких вооружений по железной дороге, выявленных СММ за тот же период", - заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.По его словам, миссия вновь фиксирует использование вооруженными силами Украины беспилотников в нарушение мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, при этом в недельном отчете миссии (от 9 ноября) приведено, например, фото разведывательного БПЛА ВСУ "Лелека-100" в момент эксплуатации у линии соприкосновения.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
https://ria.ru/20211111/ukraina-1758572291.html
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в мире, александр лукашевич, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр, россия
Постпред сообщил об учащении применения крупнокалиберного оружия в Донбассе
Постпред Лукашевич сообщил об учащении применения крупнокалиберного оружия в Донбассе