https://ria.ru/20211111/donbass-1758651267.html

Постпред сообщил об учащении применения крупнокалиберного оружия в Донбассе

Постпред сообщил об учащении применения крупнокалиберного оружия в Донбассе - РИА Новости, 11.11.2021

Постпред сообщил об учащении применения крупнокалиберного оружия в Донбассе

Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с октября фиксирует увеличение количества случаев применения крупнокалиберных вооружений на линии... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T20:41

2021-11-11T20:41

2021-11-11T20:41

в мире

александр лукашевич

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

луганская народная республика

обсе

смм обсе

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151359/57/1513595769_0:38:4579:2614_1920x0_80_0_0_efbc87b06668b67879783b55985d53c7.jpg

ВЕНА, 11 ноя - РИА Новости. Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) с октября фиксирует увеличение количества случаев применения крупнокалиберных вооружений на линии соприкосновения в Донбассе, заявил в четверг постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич."На этом фоне сохраняется напряженность у линии соприкосновения. По наблюдениям Спецмониторинговой миссии (СММ), с конца октября увеличилось количество случаев применения крупнокалиберных вооружений. "Странным образом" это совпало с активизацией транспортировок вооруженными силами Украины (ВСУ) таких вооружений по железной дороге, выявленных СММ за тот же период", - заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.По его словам, миссия вновь фиксирует использование вооруженными силами Украины беспилотников в нарушение мер по усилению режима прекращения огня от 22 июля 2020 года, при этом в недельном отчете миссии (от 9 ноября) приведено, например, фото разведывательного БПЛА ВСУ "Лелека-100" в момент эксплуатации у линии соприкосновения.Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч минской контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

https://ria.ru/20211111/ukraina-1758572291.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, александр лукашевич, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, луганская народная республика, обсе, смм обсе, ситуация в днр и лнр, россия