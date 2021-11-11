https://ria.ru/20211111/donbass-1758632812.html

В ЛНР перезахоронили останки 115 погибших во время конфликта в Донбассе

В ЛНР перезахоронили останки 115 погибших во время конфликта в Донбассе - РИА Новости, 11.11.2021

В ЛНР перезахоронили останки 115 погибших во время конфликта в Донбассе

Останки 115 жертв конфликта в Донбассе, извлеченные из самого крупного массового стихийного захоронения в самопровозглашенной Луганской народной республике,... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T18:32

2021-11-11T18:32

2021-11-11T18:32

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ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Останки 115 жертв конфликта в Донбассе, извлеченные из самого крупного массового стихийного захоронения в самопровозглашенной Луганской народной республике, перезахоронили в четверг на кладбище в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.В июле в ЛНР и ДНР создали органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. В начале ноября в ЛНР заявили, что специалисты извлекли 165 тел из самого крупного массового захоронения жертв конфликта в Донбассе, расположенного на окраине Луганска. Всего, с августа текущего года, в рамках деятельности рабочей группы из массовых стихийных захоронений в ЛНР извлекли останки почти 300 жертв конфликта в Донбассе."Пятый этап работы нашей группы окончен. Поселок Видное-1 город Луганск - подняты 165 останков. Первичный осмотр остатков одежды, характера повреждений останков уже сейчас позволяет говорить, что это в основном мирные жители республики, причем не только города Луганска", - сказала журналистам председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.Она уточнила, что в четверг в Луганске захоронили останки 115 человек, это стало последним этапом работ на этом захоронении. "Останки все процессуально оформлены, необходимые все протоколы и следственные действия проведены, биоматериал отобран", - рассказала Сорока.На церемонии перезахоронения присутствовали участники группы по поиску захоронений, жители Луганска, которые предполагают, что на этом месте могут быть захоронены их родственники, активисты и священнослужители. Каждый человек был похоронен в отдельной могиле с соответствующим порядковым номером."Я знаю, что моя сестра здесь захоронена, потому что хоронили с морга, а она попала в больницу еще в сознании. Я знаю, что точно она здесь. Мы уже все сдали (анализ ДНК - ред.), теперь будем ждать… Если честно, чтобы делали эксгумацию, я была против, но потом подумала, что тут же много неизвестных, может кто-то и найдет своих", - сказала журналистам жительница ЛНР Вера Смородина.

https://ria.ru/20211102/donbass-1757333537.html

https://ria.ru/20211108/donbass-1757991480.html

украина

донецкая народная республика

луганская народная республика

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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр