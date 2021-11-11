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В ЛНР перезахоронили останки 115 погибших во время конфликта в Донбассе
В ЛНР перезахоронили останки 115 погибших во время конфликта в Донбассе - РИА Новости, 11.11.2021
В ЛНР перезахоронили останки 115 погибших во время конфликта в Донбассе
Останки 115 жертв конфликта в Донбассе, извлеченные из самого крупного массового стихийного захоронения в самопровозглашенной Луганской народной республике,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T18:32
2021-11-11T18:32
в мире
украина
донецкая народная республика
луганская народная республика
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Останки 115 жертв конфликта в Донбассе, извлеченные из самого крупного массового стихийного захоронения в самопровозглашенной Луганской народной республике, перезахоронили в четверг на кладбище в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.В июле в ЛНР и ДНР создали органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. В начале ноября в ЛНР заявили, что специалисты извлекли 165 тел из самого крупного массового захоронения жертв конфликта в Донбассе, расположенного на окраине Луганска. Всего, с августа текущего года, в рамках деятельности рабочей группы из массовых стихийных захоронений в ЛНР извлекли останки почти 300 жертв конфликта в Донбассе."Пятый этап работы нашей группы окончен. Поселок Видное-1 город Луганск - подняты 165 останков. Первичный осмотр остатков одежды, характера повреждений останков уже сейчас позволяет говорить, что это в основном мирные жители республики, причем не только города Луганска", - сказала журналистам председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.Она уточнила, что в четверг в Луганске захоронили останки 115 человек, это стало последним этапом работ на этом захоронении. "Останки все процессуально оформлены, необходимые все протоколы и следственные действия проведены, биоматериал отобран", - рассказала Сорока.На церемонии перезахоронения присутствовали участники группы по поиску захоронений, жители Луганска, которые предполагают, что на этом месте могут быть захоронены их родственники, активисты и священнослужители. Каждый человек был похоронен в отдельной могиле с соответствующим порядковым номером."Я знаю, что моя сестра здесь захоронена, потому что хоронили с морга, а она попала в больницу еще в сознании. Я знаю, что точно она здесь. Мы уже все сдали (анализ ДНК - ред.), теперь будем ждать… Если честно, чтобы делали эксгумацию, я была против, но потом подумала, что тут же много неизвестных, может кто-то и найдет своих", - сказала журналистам жительница ЛНР Вера Смородина.
https://ria.ru/20211102/donbass-1757333537.html
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в мире, украина, донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр
18:32 11.11.2021
 
В ЛНР перезахоронили останки 115 погибших во время конфликта в Донбассе

В Луганске перезахоронили останки 115 человек, убитых во время конфликта в Донбассе

© Фото : Юрий СтрельцовВ Луганске перезахоронили останки 115 жертв конфликта в Донбассе
В Луганске перезахоронили останки 115 жертв конфликта в Донбассе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Фото : Юрий Стрельцов
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ЛУГАНСК, 11 ноя - РИА Новости. Останки 115 жертв конфликта в Донбассе, извлеченные из самого крупного массового стихийного захоронения в самопровозглашенной Луганской народной республике, перезахоронили в четверг на кладбище в Луганске, передает корреспондент РИА Новости.
В июле в ЛНР и ДНР создали органы по поиску пропавших без вести во время конфликта в Донбассе. Результаты экспертиз с мест захоронений в ЛНР планируют отправлять в Европейский суд по правам человека и Международный уголовный суд. В начале ноября в ЛНР заявили, что специалисты извлекли 165 тел из самого крупного массового захоронения жертв конфликта в Донбассе, расположенного на окраине Луганска. Всего, с августа текущего года, в рамках деятельности рабочей группы из массовых стихийных захоронений в ЛНР извлекли останки почти 300 жертв конфликта в Донбассе.
"Пятый этап работы нашей группы окончен. Поселок Видное-1 город Луганск - подняты 165 останков. Первичный осмотр остатков одежды, характера повреждений останков уже сейчас позволяет говорить, что это в основном мирные жители республики, причем не только города Луганска", - сказала журналистам председатель межведомственной рабочей группы по розыску захоронений в ЛНР Анна Сорока.
Она уточнила, что в четверг в Луганске захоронили останки 115 человек, это стало последним этапом работ на этом захоронении. "Останки все процессуально оформлены, необходимые все протоколы и следственные действия проведены, биоматериал отобран", - рассказала Сорока.
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На церемонии перезахоронения присутствовали участники группы по поиску захоронений, жители Луганска, которые предполагают, что на этом месте могут быть захоронены их родственники, активисты и священнослужители. Каждый человек был похоронен в отдельной могиле с соответствующим порядковым номером.
"Я знаю, что моя сестра здесь захоронена, потому что хоронили с морга, а она попала в больницу еще в сознании. Я знаю, что точно она здесь. Мы уже все сдали (анализ ДНК - ред.), теперь будем ждать… Если честно, чтобы делали эксгумацию, я была против, но потом подумала, что тут же много неизвестных, может кто-то и найдет своих", - сказала журналистам жительница ЛНР Вера Смородина.
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В миреУкраинаДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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