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Республика Татарстан
https://ria.ru/20211111/dolschik-1758644341.html
Татарстан досрочно выполнил программу поддержки дольщиков в 2021 году
Татарстан досрочно выполнил программу поддержки дольщиков в 2021 году - РИА Новости, 11.11.2021
Татарстан досрочно выполнил программу поддержки дольщиков в 2021 году
Последний из 30 проблемных объектов второй волны обманутых дольщиков введен в эксплуатацию в Казани, в Татарстане сданы все проблемные дома, запланированные к... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T19:49
2021-11-11T19:49
республика татарстан
общество
казань
рустам минниханов
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
елабуга
жилье
фонд защиты прав дольщиков
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КАЗАНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Последний из 30 проблемных объектов второй волны обманутых дольщиков введен в эксплуатацию в Казани, в Татарстане сданы все проблемные дома, запланированные к вводу в 2021 году, сообщает Фонд поддержки дольщиков республики.По информации мэрии Казани, 19-этажный дом на 144 квартиры на улице Заслонов в Казани планировалось сдать еще в 2015 году. Однако его строительство было остановлено из-за банкротства застройщика – ООО "Фирма "Свей". В рамках процедуры банкротства дом приобрела группа компаний "Бриз", которая возобновила строительство в 2020 году."Таким образом, в республике сданы все проблемные объекты долевого строительства, запланированные к сдаче в текущем году. Всего введено в эксплуатацию девять домов общей площадью более 300 тысяч квадратных метров, в правах восстановлены 2356 граждан", - говорится в сообщении.Отмечается, что таких показателей удалось добиться благодаря федеральной и региональной программам поддержки дольщиков. В текущем году из девяти сданных проблемных объектов семь наиболее крупных были достроены с использованием механизмов федерального Фонда защиты прав дольщиков. Татарстан одним из первых регионов подключился к федеральной программе, такая возможность появилась летом 2019 года. Три дома из семи были построены практически с нуля, предыдущим застройщиком - ООО "Фон" их строительство было остановлено на уровне свай.По республиканской программе были сданы еще два объекта – в Елабуге и в Казани."Решение проблемы находится на личном контроле президента Татарстана Рустама Минниханова. Благодаря его поддержке проводится оперативная работа по восстановлению прав граждан: функционируют два фонда, занимающиеся вопросами обманутых дольщиков, в результате по каждому проблемному дому определен механизм восстановления прав граждан", - сказал исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Татарстана Иван Новиков.По информации фонда, в планах на 2022 год – завершить строительство в Казани ЖК "Мелодия" (улица Габишева), начать восстановление прав по объекту ЖК "Поколение" (улица Аделя Кутуя), достроить паркинг дома №1 ЖК "МЧС", а также вести строительство компенсационных домов по улицам Гареева и Аграрной для дольщиков, которые приобрели квартиры, не предусмотренные проектной документацией введенных в эксплуатацию домов №3 и №6 ЖК "Золотая середина".
https://ria.ru/20211102/tatarstan-1757397699.html
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казань
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общество, казань, рустам минниханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), елабуга, жилье, фонд защиты прав дольщиков
19:49 11.11.2021
 
Татарстан досрочно выполнил программу поддержки дольщиков в 2021 году

Татарстан досрочно выполнил программу поддержки обманутых дольщиков в 2021 году

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкКазанский кремль
Казанский кремль - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Последний из 30 проблемных объектов второй волны обманутых дольщиков введен в эксплуатацию в Казани, в Татарстане сданы все проблемные дома, запланированные к вводу в 2021 году, сообщает Фонд поддержки дольщиков республики.
По информации мэрии Казани, 19-этажный дом на 144 квартиры на улице Заслонов в Казани планировалось сдать еще в 2015 году. Однако его строительство было остановлено из-за банкротства застройщика – ООО "Фирма "Свей". В рамках процедуры банкротства дом приобрела группа компаний "Бриз", которая возобновила строительство в 2020 году.
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"Таким образом, в республике сданы все проблемные объекты долевого строительства, запланированные к сдаче в текущем году. Всего введено в эксплуатацию девять домов общей площадью более 300 тысяч квадратных метров, в правах восстановлены 2356 граждан", - говорится в сообщении.
Отмечается, что таких показателей удалось добиться благодаря федеральной и региональной программам поддержки дольщиков. В текущем году из девяти сданных проблемных объектов семь наиболее крупных были достроены с использованием механизмов федерального Фонда защиты прав дольщиков. Татарстан одним из первых регионов подключился к федеральной программе, такая возможность появилась летом 2019 года. Три дома из семи были построены практически с нуля, предыдущим застройщиком - ООО "Фон" их строительство было остановлено на уровне свай.
По республиканской программе были сданы еще два объекта – в Елабуге и в Казани.
"Решение проблемы находится на личном контроле президента Татарстана Рустама Минниханова. Благодаря его поддержке проводится оперативная работа по восстановлению прав граждан: функционируют два фонда, занимающиеся вопросами обманутых дольщиков, в результате по каждому проблемному дому определен механизм восстановления прав граждан", - сказал исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Татарстана Иван Новиков.
По информации фонда, в планах на 2022 год – завершить строительство в Казани ЖК "Мелодия" (улица Габишева), начать восстановление прав по объекту ЖК "Поколение" (улица Аделя Кутуя), достроить паркинг дома №1 ЖК "МЧС", а также вести строительство компенсационных домов по улицам Гареева и Аграрной для дольщиков, которые приобрели квартиры, не предусмотренные проектной документацией введенных в эксплуатацию домов №3 и №6 ЖК "Золотая середина".
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Республика ТатарстанОбществоКазаньРустам МиннихановМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЕлабугаЖильеФонд защиты прав дольщиков
 
 
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