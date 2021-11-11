https://ria.ru/20211111/dolschik-1758644341.html

Татарстан досрочно выполнил программу поддержки дольщиков в 2021 году

Татарстан досрочно выполнил программу поддержки дольщиков в 2021 году - РИА Новости, 11.11.2021

Татарстан досрочно выполнил программу поддержки дольщиков в 2021 году

Последний из 30 проблемных объектов второй волны обманутых дольщиков введен в эксплуатацию в Казани, в Татарстане сданы все проблемные дома, запланированные к... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T19:49

2021-11-11T19:49

2021-11-11T19:49

республика татарстан

общество

казань

рустам минниханов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

елабуга

жилье

фонд защиты прав дольщиков

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КАЗАНЬ, 11 ноя – РИА Новости. Последний из 30 проблемных объектов второй волны обманутых дольщиков введен в эксплуатацию в Казани, в Татарстане сданы все проблемные дома, запланированные к вводу в 2021 году, сообщает Фонд поддержки дольщиков республики.По информации мэрии Казани, 19-этажный дом на 144 квартиры на улице Заслонов в Казани планировалось сдать еще в 2015 году. Однако его строительство было остановлено из-за банкротства застройщика – ООО "Фирма "Свей". В рамках процедуры банкротства дом приобрела группа компаний "Бриз", которая возобновила строительство в 2020 году."Таким образом, в республике сданы все проблемные объекты долевого строительства, запланированные к сдаче в текущем году. Всего введено в эксплуатацию девять домов общей площадью более 300 тысяч квадратных метров, в правах восстановлены 2356 граждан", - говорится в сообщении.Отмечается, что таких показателей удалось добиться благодаря федеральной и региональной программам поддержки дольщиков. В текущем году из девяти сданных проблемных объектов семь наиболее крупных были достроены с использованием механизмов федерального Фонда защиты прав дольщиков. Татарстан одним из первых регионов подключился к федеральной программе, такая возможность появилась летом 2019 года. Три дома из семи были построены практически с нуля, предыдущим застройщиком - ООО "Фон" их строительство было остановлено на уровне свай.По республиканской программе были сданы еще два объекта – в Елабуге и в Казани."Решение проблемы находится на личном контроле президента Татарстана Рустама Минниханова. Благодаря его поддержке проводится оперативная работа по восстановлению прав граждан: функционируют два фонда, занимающиеся вопросами обманутых дольщиков, в результате по каждому проблемному дому определен механизм восстановления прав граждан", - сказал исполнительный директор Фонда поддержки дольщиков Татарстана Иван Новиков.По информации фонда, в планах на 2022 год – завершить строительство в Казани ЖК "Мелодия" (улица Габишева), начать восстановление прав по объекту ЖК "Поколение" (улица Аделя Кутуя), достроить паркинг дома №1 ЖК "МЧС", а также вести строительство компенсационных домов по улицам Гареева и Аграрной для дольщиков, которые приобрели квартиры, не предусмотренные проектной документацией введенных в эксплуатацию домов №3 и №6 ЖК "Золотая середина".

https://ria.ru/20211102/tatarstan-1757397699.html

https://ria.ru/20211111/qr-kod-1758570562.html

казань

елабуга

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, казань, рустам минниханов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), елабуга, жилье, фонд защиты прав дольщиков