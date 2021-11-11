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ФСБ раскрыла документы о подготовке Японией нападения на СССР
ФСБ раскрыла документы о подготовке Японией нападения на СССР - РИА Новости, 11.11.2021
ФСБ раскрыла документы о подготовке Японией нападения на СССР
Федеральная служба безопасности России опубликовала новые, бывшие сверхсекретными документы, рассказывающие о подготовке Японии к нападению на СССР во время... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:19
2021-11-11T11:36
в мире
япония
харбин
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вторая мировая война (1939-1945)
россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала новые, бывшие сверхсекретными документы, рассказывающие о подготовке Японии к нападению на СССР во время Второй мировой войны.Обнародование этих материалов приурочено к 73-й годовщине завершения Токийского процесса — Международного военного трибунала для Дальнего Востока над главными японскими военными преступниками. Он проходил с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948-го, был более продолжительным, чем Нюрнбергский (1945-1946).ФСБ представила протоколы допросов шести высокопоставленных японских военных преступников, рассказавших о планах Японии начать войну против Советского Союза. Эти документы входят в состав "Особой папки" советской военной контрразведки Смерш, хранящейся в Центральном архиве на Лубянке. Термин "Особая папка" означает высшую степень секретности документов, подлежащих архивации.Исходя из опыта, полученного органами контрразведки на территории Германии и других стран Восточной и Центральной Европы при розыске нацистских преступников и их пособников, еще во время боевых действий против Японии в августе 1945 года на Дальнем Востоке были созданы специальные оперативные группы в управлениях контрразведки Смерш Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточного фронтов для выявления среди японских пленных тех, кто совершил военные преступления.Тогда Смершу удалось арестовать бывшего заместителя военного министра Японии генерал-лейтенанта Киедзи Томинагу; бывшего начальника штаба Квантунской армии и начальника центрального штаба японо-маньчжурской правительственной организации "Кио-Ва-Кай" генерал-лейтенанта Мицухару Миякэ; экс-начальника центральной Японской военной миссии в Харбине генерал-майора Шуна Акикусу; бывшего начальника разведывательного отдела штаба Квантунской армии полковника Сабуро Асаду; экс-командующего обороной Квантунского укрепленного района генерал-лейтенанта Кендзо Янагиту; бывшего начальника Главного полицейского управления Маньчжоу-Го Тосио Хосико."Томинага, Миякэ, Янагита, Акикуса, Асада и Хосико дали показания о том, что японское правительство на протяжении многих лет готовило войну против Советского Союза. В 1941 году, по сговору с германским правительством, японцы усилили подготовку к войне, и с этой целью японский Генеральный штаб, аналогично плану "Барбаросса", разработал свой план нападения на СССР, носивший условное название "Кантокуэн", что в переводе означает "особые маневры Квантунской армии", — писал начальник Главного управления контрразведки Смерш генерал-полковник Виктор Абакумов в докладной записке советскому правительству 13 февраля 1946 года.Особым разделом "Кантокуэн", как показал Асада, "предусматривалось с началом войны Японии против Советского Союза проведение в широком масштабе террора и диверсий, в том числе бактериологической, в расположении войск Красной армии", указывал Абакумов.Он предложил включить всех шестерых в список японских военных преступников, подлежащих суду Международного военного трибунала в Токио, но власти эту идею не поддержали. В итоге каждый из этой шестерки проходил по отдельному уголовному делу, расследованием которых занимались органы государственной безопасности СССР.
япония
харбин
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в мире, япония, харбин, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), вторая мировая война (1939-1945), россия
10:19 11.11.2021 (обновлено: 11:36 11.11.2021)
 
ФСБ раскрыла документы о подготовке Японией нападения на СССР

ФСБ раскрыла документы о подготовке Японией нападения на СССР во Вторую мировую войну

© РИА Новости / Георгий Хомзор / Перейти в фотобанкЯпонские самолеты на аэродроме во время второй мировой войны
Японские самолеты на аэродроме во время второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Георгий Хомзор
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Федеральная служба безопасности России опубликовала новые, бывшие сверхсекретными документы, рассказывающие о подготовке Японии к нападению на СССР во время Второй мировой войны.
Обнародование этих материалов приурочено к 73-й годовщине завершения Токийского процесса — Международного военного трибунала для Дальнего Востока над главными японскими военными преступниками. Он проходил с 3 мая 1946 года по 12 ноября 1948-го, был более продолжительным, чем Нюрнбергский (1945-1946).
Документы о подготовке Японией нападения на СССР во Вторую мировую войну
Документы о подготовке Японией нападения на СССР во Вторую мировую войну
Документы о подготовке Японией нападения на СССР во Вторую мировую войну
ФСБ представила протоколы допросов шести высокопоставленных японских военных преступников, рассказавших о планах Японии начать войну против Советского Союза. Эти документы входят в состав "Особой папки" советской военной контрразведки Смерш, хранящейся в Центральном архиве на Лубянке. Термин "Особая папка" означает высшую степень секретности документов, подлежащих архивации.
Исходя из опыта, полученного органами контрразведки на территории Германии и других стран Восточной и Центральной Европы при розыске нацистских преступников и их пособников, еще во время боевых действий против Японии в августе 1945 года на Дальнем Востоке были созданы специальные оперативные группы в управлениях контрразведки Смерш Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточного фронтов для выявления среди японских пленных тех, кто совершил военные преступления.
Документы о подготовке Японией нападения на СССР во Вторую мировую войну
Документы о подготовке Японией нападения на СССР во Вторую мировую войну
Документы о подготовке Японией нападения на СССР во Вторую мировую войну
Тогда Смершу удалось арестовать бывшего заместителя военного министра Японии генерал-лейтенанта Киедзи Томинагу; бывшего начальника штаба Квантунской армии и начальника центрального штаба японо-маньчжурской правительственной организации "Кио-Ва-Кай" генерал-лейтенанта Мицухару Миякэ; экс-начальника центральной Японской военной миссии в Харбине генерал-майора Шуна Акикусу; бывшего начальника разведывательного отдела штаба Квантунской армии полковника Сабуро Асаду; экс-командующего обороной Квантунского укрепленного района генерал-лейтенанта Кендзо Янагиту; бывшего начальника Главного полицейского управления Маньчжоу-Го Тосио Хосико.
"Томинага, Миякэ, Янагита, Акикуса, Асада и Хосико дали показания о том, что японское правительство на протяжении многих лет готовило войну против Советского Союза. В 1941 году, по сговору с германским правительством, японцы усилили подготовку к войне, и с этой целью японский Генеральный штаб, аналогично плану "Барбаросса", разработал свой план нападения на СССР, носивший условное название "Кантокуэн", что в переводе означает "особые маневры Квантунской армии", — писал начальник Главного управления контрразведки Смерш генерал-полковник Виктор Абакумов в докладной записке советскому правительству 13 февраля 1946 года.
Документы о подготовке Японией нападения на СССР во Вторую мировую войну
Документы о подготовке Японией нападения на СССР во Вторую мировую войну
Документы о подготовке Японией нападения на СССР во Вторую мировую войну
Особым разделом "Кантокуэн", как показал Асада, "предусматривалось с началом войны Японии против Советского Союза проведение в широком масштабе террора и диверсий, в том числе бактериологической, в расположении войск Красной армии", указывал Абакумов.
Он предложил включить всех шестерых в список японских военных преступников, подлежащих суду Международного военного трибунала в Токио, но власти эту идею не поддержали. В итоге каждый из этой шестерки проходил по отдельному уголовному делу, расследованием которых занимались органы государственной безопасности СССР.
Документы о подготовке Японией нападения на СССР во Вторую мировую войну
Документы о подготовке Японией нападения на СССР во Вторую мировую войну
Документы о подготовке Японией нападения на СССР во Вторую мировую войну
 
В миреЯпонияХарбинФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Вторая мировая война (1939-1945)Россия
 
 
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