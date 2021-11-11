https://ria.ru/20211111/dinozavr-1758574488.html

На британском острове Уайт нашли останки динозавра с редким носом

На британском острове Уайт нашли останки динозавра с редким носом - РИА Новости, 11.11.2021

На британском острове Уайт нашли останки динозавра с редким носом

Останки динозавра с уникальным носом в форме луковицы найдены на британском острове Уайт, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:32

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ЛОНДОН, 11 ноя - РИА Новости. Останки динозавра с уникальным носом в форме луковицы найдены на британском острове Уайт, сообщает телеканал Sky News.Обнаруживший останки Джереми Локвуд, получающий степень доктора философии в Портсмутском университете, отметил, что ранее на острове в основном находили останки двух видов динозавров - растительноядных игуанодона и мантеллизавра."В прошлом году во время локдауна после изучения множества коробок с костями я решил реконструировать череп образца, который хранился с 1978 года, и, к моему удивлению, я обнаружил, что конец его носа имел форму луковицы", - заявил Локвуд.Работая с профессором Дейвом Мартиллом из Портсмутского университета и доктором Сюзанной Мейдмент из британского Музея естественной истории, Локвуд назвал находку Brighstoneus simmondsi в честь деревни Брайстоун, расположенной недалеко от места раскопок. Вторая часть названия дана в честь Кита Симмондса, коллекционера-любителя, который участвовал в первой находке и раскопках этого образца. Статья о находке опубликована в научном журнале Journal of Systematic Palaeontology.

https://ria.ru/20210514/nauka-1732289689.html

https://ria.ru/20201007/dinozavr-1578652548.html

остров уайт

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, британский музей, остров уайт