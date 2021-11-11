https://ria.ru/20211111/dinozavr-1758574488.html
На британском острове Уайт нашли останки динозавра с редким носом
На британском острове Уайт нашли останки динозавра с редким носом - РИА Новости, 11.11.2021
На британском острове Уайт нашли останки динозавра с редким носом
Останки динозавра с уникальным носом в форме луковицы найдены на британском острове Уайт, сообщает телеканал Sky News. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T14:32
2021-11-11T14:32
2021-11-11T14:33
наука
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британский музей
остров уайт
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ЛОНДОН, 11 ноя - РИА Новости. Останки динозавра с уникальным носом в форме луковицы найдены на британском острове Уайт, сообщает телеканал Sky News.Обнаруживший останки Джереми Локвуд, получающий степень доктора философии в Портсмутском университете, отметил, что ранее на острове в основном находили останки двух видов динозавров - растительноядных игуанодона и мантеллизавра."В прошлом году во время локдауна после изучения множества коробок с костями я решил реконструировать череп образца, который хранился с 1978 года, и, к моему удивлению, я обнаружил, что конец его носа имел форму луковицы", - заявил Локвуд.Работая с профессором Дейвом Мартиллом из Портсмутского университета и доктором Сюзанной Мейдмент из британского Музея естественной истории, Локвуд назвал находку Brighstoneus simmondsi в честь деревни Брайстоун, расположенной недалеко от места раскопок. Вторая часть названия дана в честь Кита Симмондса, коллекционера-любителя, который участвовал в первой находке и раскопках этого образца. Статья о находке опубликована в научном журнале Journal of Systematic Palaeontology.
https://ria.ru/20210514/nauka-1732289689.html
https://ria.ru/20201007/dinozavr-1578652548.html
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в мире, британский музей, остров уайт
14:32 11.11.2021 (обновлено: 14:33 11.11.2021)
На британском острове Уайт нашли останки динозавра с редким носом
На британском острове Уайт нашли останки динозавра с редким луковицеобразным носом