https://ria.ru/20211111/dgtu-1758439975.html

Электротрактор и комбайн: как изменится сельское хозяйство через 15 лет

Электротрактор и комбайн: как изменится сельское хозяйство через 15 лет - РИА Новости, 11.11.2021

Электротрактор и комбайн: как изменится сельское хозяйство через 15 лет

Электромобили уже давно на дорогах всего мира, но машины, использующие бензин, до сих пор в большинстве. Однако в 2035 году в Европе вступит в силу запрет на... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T09:00

2021-11-11T09:00

2021-11-11T09:00

наука

технологии

европа

донской государственный технический университет

навигатор абитуриента

университетская наука

россия

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Электромобили уже давно на дорогах всего мира, но машины, использующие бензин, до сих пор в большинстве. Однако в 2035 году в Европе вступит в силу запрет на продажу авто с двигателями внутреннего сгорания. Вслед за этим, по мнению экспертов, изменения коснутся и агропромышленной сферы. Сегодня в Донском государственном техническом университете молодые ученые разрабатывают машины для "умного" сельского хозяйства. Чем конкретно они занимаются, радио Sputnik рассказал проректор по научно-исследовательской работе и инновационной деятельности ДГТУ Олег Полушкин.— Олег Олегович, расскажите, чем занимаются сотрудники новой лаборатории "Интеллектуальные сельскохозяйственные машины и комплексы"?— Ведущий и основной коллектив лаборатории — это молодые ученые. Все они занимаются созданием электрифицированной сельхозтехники, а точнее разработкой компонентов для этих машин. Например, одна из групп лаборатории решает вопрос электрификация гидравлического привода.Параллельно этой работе идет разработка платформы электротрактора. Это некая универсальная машина, которая может быть и трактором, и погрузчиком и принимать другие облики в рамках сельскохозяйственного машиностроения. Еще одна группа занимается созданием автопилота, то есть системы технического зрения, которая позволит нашему трактору выполнять свою работу без участия человека.— Одно из направлений лаборатории — разработка электрифицированных тракторов. Связано ли это с тенденцией на будущий запрет двигателей внутреннего сгорания?— Глобальное потепление и изменение климата диктует нам эту повестку. Во всем мире идет отказ от двигателей внутреннего сгорания в автомобилях. Понятно, что следующим шагом будет переход и специальной техники на электрическую тягу. Мы, как ученые, всегда смотрим в будущее на 5-15 лет вперед. И если сегодня всюду идут разговоры об электромобилях, то и дорожная техника, тракторы и комбайны вскоре должны будут измениться. Это то место на рынке, к которому мы активно двигаемся, и уверены, что сможем конкурировать в этой сфере.— В рамках национального проекта "Наука и университеты" ДГТУ выступает координатором и главной точкой научно-образовательного центра Юга России. Есть ли у центра приоритетные направления работы на названные 5-15 лет?— Все работы НОЦ Юга России мы сгруппировали в три направления: агротех, фуддизайн и акватрек, которые соответственно отвечают за производство продуктов питания; за новую гастрономию, логистику, хранение и переработку; и за аквакультуры и все, что связано с мировым океаном в контексте продуктов питания. Мы понимаем, что изменение климата и разрушение мировых логистических цепочек особенно бьют по сельскому хозяйству и урожайности, ценам на продукты — на базовые вещи, от которых зависит благополучие человечества. Поэтому НОЦ концентрируется именно на этой проблеме. Кроме того, мы стараемся найти баланс между конфликтующими трендами: доступность продуктов, их качество и натуральность и оздоровительная функция.

https://radiosputnik.ria.ru/20211109/1758175283.html

https://ria.ru/20211021/dgtu-1755426531.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, европа, донской государственный технический университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия