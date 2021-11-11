https://ria.ru/20211111/dexter-1758278278.html

Критики рассказали, чем интересно продолжение сериала "Декстер"

Критики рассказали, чем интересно продолжение сериала "Декстер" - РИА Новости, 11.11.2021

Критики рассказали, чем интересно продолжение сериала "Декстер"

В Сети появились отзывы на сериал "Декстер: Новая кровь". Действие в нем происходит спустя десять лет после событий, случившихся в восьмом сезоне шоу, который... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T21:14

2021-11-11T21:14

2021-11-11T21:14

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Сети появились отзывы на сериал "Декстер: Новая кровь". Действие в нем происходит спустя десять лет после событий, случившихся в восьмом сезоне шоу, который вышел в сентябре 2013 года. Главный герой проекта — Декстер (Майкл Си Холл). В первых выпусках он был серийным убийцей, специализирующимся на маньяках. Скромный с виду парень выслеживал их в свободное время и безжалостно с ними разделывался. Восемь лет назад сериал закончился на том, что Декстер убил свою сестру Дебру (Дженнифер Карпентер), избавился от ее тела и инсценировал собственную смерть. Теперь он поселился в маленьком городке, нашел работу, встречается с женщиной-полицейским и рыбачит. Раньше убийца маньяков представлял своего приемного отца и вел с ним беседы о природе добра и зла, сейчас воображает, что разговаривает с покойной Деброй. Декстер почти десять лет не лишал никого жизни, но неожиданно срывается. Его жертвой стал отвратительный клиент, чей отец — влиятельный бизнесмен. В то же время в тихом городке начинают пропадать женщины, а значит, там появился серийный маньяк. Однако не только этот душегуб волнует Декстера. Его сумел разыскать сын-подросток (Джек Олкотт), и избирательный преступник теперь переживает, что парень унаследовал его темные наклонности. Продолжение культового сериала стартовало 7 ноября. Зрители пока смогли посмотреть только первый эпизод. Критикам для оценки предоставили четыре серии. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг проекта составил 72 процента. Это означает, что большинство критиков написали положительные отзывы, но есть и такие эксперты, которым сериал не понравился. "К сожалению, новый сезон подтверждает: без понимания того, что пошло не так в прошлый раз, хорошего результата не будет", — заявляет Эрик Дегганс из NPR. По мнению критика, первые эпизоды сериала поражали смелостью. В 2000-ые антигероев, похожих на Декстера, на телевидении было мало. Однако сегодня проект воспринимается совсем иначе — персонаж не делает ничего нового, зрители уже все это видели. "Несмотря на то, что новый "Декстер" не так плох, как самые неудачные выпуски оригинала, но он и не достигает тех высот, которые проекту удавалось покорить в свои лучшие времена. Его нельзя назвать ужасным, он бессмысленный", — считает Лорен Сарнер из New York Post. Журналистка не понимает, для кого предназначен этот выпуск. Поклонники не просили о нем, а те, кто не смотрел предыдущих серий, не разберутся, что происходит на экране. "Холл — потрясающий плохой парень, и на него как никогда интересно смотреть. С самого начала сильно болеешь за то, чтобы он сохранил свою прекрасную новую жизнь, и надеешься, что его преступления сойдут ему с рук, ведь он такой привлекательный", — признается Дженнифер Кейшин Армстронг и TheWrap. "Несмотря на некоторые ухищрения и слишком знакомые ходы здесь достаточно саспенса и идей, чтобы сериал был достоин вашего внимания", — пишет Джен Чейни из Vulture. "Декстер: Новая кровь" не так плох, как шестой-восьмой сезоны, но и не так хорош, как первый — четвертый. Это история о человеке, пытающемся двигаться дальше и найти место в новом мире, но рассказана она так, словно за прошедшие годы в мире ТВ ничего не изменилось", — говорит Дэн Финберг из The Hollywood Reporter.

https://ria.ru/20211102/dexter-1757225829.html

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