Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20211111/dexter-1758278278.html
Критики рассказали, чем интересно продолжение сериала "Декстер"
Критики рассказали, чем интересно продолжение сериала "Декстер" - РИА Новости, 11.11.2021
Критики рассказали, чем интересно продолжение сериала "Декстер"
В Сети появились отзывы на сериал "Декстер: Новая кровь". Действие в нем происходит спустя десять лет после событий, случившихся в восьмом сезоне шоу, который... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T21:14
2021-11-11T21:14
культура
новости культуры
кино и сериалы
что посмотреть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758254980_409:0:2514:1184_1920x0_80_0_0_c94802af8a751cd9c6fc614f53b5ab59.jpg
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Сети появились отзывы на сериал "Декстер: Новая кровь". Действие в нем происходит спустя десять лет после событий, случившихся в восьмом сезоне шоу, который вышел в сентябре 2013 года. Главный герой проекта — Декстер (Майкл Си Холл). В первых выпусках он был серийным убийцей, специализирующимся на маньяках. Скромный с виду парень выслеживал их в свободное время и безжалостно с ними разделывался. Восемь лет назад сериал закончился на том, что Декстер убил свою сестру Дебру (Дженнифер Карпентер), избавился от ее тела и инсценировал собственную смерть. Теперь он поселился в маленьком городке, нашел работу, встречается с женщиной-полицейским и рыбачит. Раньше убийца маньяков представлял своего приемного отца и вел с ним беседы о природе добра и зла, сейчас воображает, что разговаривает с покойной Деброй. Декстер почти десять лет не лишал никого жизни, но неожиданно срывается. Его жертвой стал отвратительный клиент, чей отец — влиятельный бизнесмен. В то же время в тихом городке начинают пропадать женщины, а значит, там появился серийный маньяк. Однако не только этот душегуб волнует Декстера. Его сумел разыскать сын-подросток (Джек Олкотт), и избирательный преступник теперь переживает, что парень унаследовал его темные наклонности. Продолжение культового сериала стартовало 7 ноября. Зрители пока смогли посмотреть только первый эпизод. Критикам для оценки предоставили четыре серии. На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг проекта составил 72 процента. Это означает, что большинство критиков написали положительные отзывы, но есть и такие эксперты, которым сериал не понравился. "К сожалению, новый сезон подтверждает: без понимания того, что пошло не так в прошлый раз, хорошего результата не будет", — заявляет Эрик Дегганс из NPR. По мнению критика, первые эпизоды сериала поражали смелостью. В 2000-ые антигероев, похожих на Декстера, на телевидении было мало. Однако сегодня проект воспринимается совсем иначе — персонаж не делает ничего нового, зрители уже все это видели. "Несмотря на то, что новый "Декстер" не так плох, как самые неудачные выпуски оригинала, но он и не достигает тех высот, которые проекту удавалось покорить в свои лучшие времена. Его нельзя назвать ужасным, он бессмысленный", — считает Лорен Сарнер из New York Post. Журналистка не понимает, для кого предназначен этот выпуск. Поклонники не просили о нем, а те, кто не смотрел предыдущих серий, не разберутся, что происходит на экране. "Холл — потрясающий плохой парень, и на него как никогда интересно смотреть. С самого начала сильно болеешь за то, чтобы он сохранил свою прекрасную новую жизнь, и надеешься, что его преступления сойдут ему с рук, ведь он такой привлекательный", — признается Дженнифер Кейшин Армстронг и TheWrap. "Несмотря на некоторые ухищрения и слишком знакомые ходы здесь достаточно саспенса и идей, чтобы сериал был достоин вашего внимания", — пишет Джен Чейни из Vulture. "Декстер: Новая кровь" не так плох, как шестой-восьмой сезоны, но и не так хорош, как первый — четвертый. Это история о человеке, пытающемся двигаться дальше и найти место в новом мире, но рассказана она так, словно за прошедшие годы в мире ТВ ничего не изменилось", — говорит Дэн Финберг из The Hollywood Reporter.
https://ria.ru/20211102/dexter-1757225829.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/09/1758254980_672:0:2251:1184_1920x0_80_0_0_7eb90ca2366e4585358764cb47ffffd8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, кино и сериалы, что посмотреть
21:14 11.11.2021
 
Критики рассказали, чем интересно продолжение сериала "Декстер"

В Сети появились отзывы на сериал "Декстер: Новая кровь"

© Showtime (2021)Кадр из сериала "Декстер: Новая кровь"
Кадр из сериала Декстер: Новая кровь
© Showtime (2021)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Сети появились отзывы на сериал "Декстер: Новая кровь". Действие в нем происходит спустя десять лет после событий, случившихся в восьмом сезоне шоу, который вышел в сентябре 2013 года.
Главный герой проекта — Декстер (Майкл Си Холл). В первых выпусках он был серийным убийцей, специализирующимся на маньяках. Скромный с виду парень выслеживал их в свободное время и безжалостно с ними разделывался. Восемь лет назад сериал закончился на том, что Декстер убил свою сестру Дебру (Дженнифер Карпентер), избавился от ее тела и инсценировал собственную смерть.
Теперь он поселился в маленьком городке, нашел работу, встречается с женщиной-полицейским и рыбачит. Раньше убийца маньяков представлял своего приемного отца и вел с ним беседы о природе добра и зла, сейчас воображает, что разговаривает с покойной Деброй.
Декстер почти десять лет не лишал никого жизни, но неожиданно срывается. Его жертвой стал отвратительный клиент, чей отец — влиятельный бизнесмен. В то же время в тихом городке начинают пропадать женщины, а значит, там появился серийный маньяк.
Однако не только этот душегуб волнует Декстера. Его сумел разыскать сын-подросток (Джек Олкотт), и избирательный преступник теперь переживает, что парень унаследовал его темные наклонности.
© Showtime (2021)Кадр из сериала "Декстер: Новая кровь"
Кадр из сериала Декстер: Новая кровь
© Showtime (2021)
Кадр из сериала "Декстер: Новая кровь"
Продолжение культового сериала стартовало 7 ноября. Зрители пока смогли посмотреть только первый эпизод. Критикам для оценки предоставили четыре серии.
На агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes рейтинг проекта составил 72 процента. Это означает, что большинство критиков написали положительные отзывы, но есть и такие эксперты, которым сериал не понравился.
"К сожалению, новый сезон подтверждает: без понимания того, что пошло не так в прошлый раз, хорошего результата не будет", — заявляет Эрик Дегганс из NPR. По мнению критика, первые эпизоды сериала поражали смелостью. В 2000-ые антигероев, похожих на Декстера, на телевидении было мало. Однако сегодня проект воспринимается совсем иначе — персонаж не делает ничего нового, зрители уже все это видели.
© Showtime (2021)Кадр из сериала "Декстер: Новая кровь"
Кадр из сериала Декстер: Новая кровь
© Showtime (2021)
Кадр из сериала "Декстер: Новая кровь"
"Несмотря на то, что новый "Декстер" не так плох, как самые неудачные выпуски оригинала, но он и не достигает тех высот, которые проекту удавалось покорить в свои лучшие времена. Его нельзя назвать ужасным, он бессмысленный", — считает Лорен Сарнер из New York Post. Журналистка не понимает, для кого предназначен этот выпуск. Поклонники не просили о нем, а те, кто не смотрел предыдущих серий, не разберутся, что происходит на экране.
"Холл — потрясающий плохой парень, и на него как никогда интересно смотреть. С самого начала сильно болеешь за то, чтобы он сохранил свою прекрасную новую жизнь, и надеешься, что его преступления сойдут ему с рук, ведь он такой привлекательный", — признается Дженнифер Кейшин Армстронг и TheWrap.
© Showtime (2021)Кадр из сериала "Декстер: Новая кровь"
Кадр из сериала Декстер: Новая кровь
© Showtime (2021)
Кадр из сериала "Декстер: Новая кровь"
"Несмотря на некоторые ухищрения и слишком знакомые ходы здесь достаточно саспенса и идей, чтобы сериал был достоин вашего внимания", — пишет Джен Чейни из Vulture.
"Декстер: Новая кровь" не так плох, как шестой-восьмой сезоны, но и не так хорош, как первый — четвертый. Это история о человеке, пытающемся двигаться дальше и найти место в новом мире, но рассказана она так, словно за прошедшие годы в мире ТВ ничего не изменилось", — говорит Дэн Финберг из The Hollywood Reporter.
Кадр из сериала Декстер
2 ноября, 05:23Культура
Звезда "Декстера" признался, что и ему не нравится финал предыдущего сезона
 
КультураНовости культурыКино и сериалычто посмотреть
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:42СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под Хабаровском
03:41ВКС в декабре получат четыре истребителя Су-57, сообщил источник
03:30Диетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый день
03:28В УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаны
03:23Гинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммом
03:20Колумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у России
03:18Ученый Роговский объяснил, чем опасны привычные продукты
03:07Фрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной обороне
03:05В Сирии планируют начать производство "Спутник V"
02:54Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и Минска
02:44Crew Dragon пристыковался к МКС
02:37Уникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналога
02:35Специалист назвала продукты, которые испортят вашу кожу
02:34Секретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в Донбассе
02:23Ассанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИ
02:19Названы три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезнь
02:17Юрист рассказал, с каких доходов берут алименты
02:12Россиянам назвали норму соли здорового человека
02:01Южная Корея и США обсудили укрепление альянса двух стран
01:47Мантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet
Лента новостейМолния
СК проверит турпоходы к месту крушения Ан-26 под ХабаровскомВКС в декабре получат четыре истребителя Су-57, сообщил источникДиетолог рассказала, что будет, если съедать горсть фисташек каждый деньВ УПЦ заявили, что Порошенко стал последователем сатаныГинцбург назвал необходимое условие для борьбы с дельта-штаммомКолумнист Forbes посоветовал Западу просить "спасения" у РоссииУченый Роговский объяснил, чем опасны привычные продуктыФрегат "Маршал Шапошников" провел учение по противовоздушной оборонеВ Сирии планируют начать производство "Спутник V"Климкин увидел в миграционном кризисе "спецоперацию" Москвы и МинскаCrew Dragon пристыковался к МКСУникальный российский телескоп будет стоить дешевле американского аналогаСпециалист назвала продукты, которые испортят вашу кожуСекретарь СНБО раскритиковал ЕС за "обеспокоенность" ситуацией в ДонбассеАссанж получил разрешение на бракосочетание в тюрьме, сообщили СМИНазваны три изменения в голосе, указывающих на неизлечимую болезньЮрист рассказал, с каких доходов берут алиментыРоссиянам назвали норму соли здорового человекаЮжная Корея и США обсудили укрепление альянса двух странМантуров назвал сроки сертификации Aurus Business Jet