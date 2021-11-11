https://ria.ru/20211111/degradatsiya-1758486972.html

В Роскачестве рассказали, как деградируют батареи в смартфонах россиян

В Роскачестве рассказали, как деградируют батареи в смартфонах россиян - РИА Новости, 11.11.2021

В Роскачестве рассказали, как деградируют батареи в смартфонах россиян

Батареи в смартфонах — это химический элемент, срок службы которого ограничен. Чем опасна батарея, выработавшая свой ресурс, объяснил в интервью радио Sputnik... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T04:15

2021-11-11T04:15

2021-11-11T04:15

технологии

смартфоны

роскачество

россия

сергей кузьменко

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Батареи в смартфонах — это химический элемент, срок службы которого ограничен. Чем опасна батарея, выработавшая свой ресурс, объяснил в интервью радио Sputnik старший специалист по тестированию цифровых продуктов Роскачества Сергей Кузьменко.Со временем емкость аккумулятора уменьшается, значительная ее часть пропадает уже примерно через год, отметил эксперт.Такое изменение потенциала батареи большинство людей даже не заметит, продолжил эксперт Роскачества. Реальные проблемы деградация химического элемента может создать к моменту, когда аккумулятор уже практически выработает свой ресурс."Из-за того, что ресурс батареи смартфона подходит к концу, может произойти ее вздутие. Эффект от этого может пойти на заднюю крышку или на экран, это зависит от конструкции самого смартфона, от того, как расположены компоненты внутри устройства", — пояснил Кузьменко.Пользоваться таким устройством не рекомендуется, и не только потому, что смартфон может неожиданно отказаться работать.Эксперт посоветовал при первых признаках серьезной потери емкости батареи поменять эту комплектующую в специализированном сервисе.

https://ria.ru/20211110/izlucheniya-1758323496.html

https://ria.ru/20211106/vzlom-1757843128.html

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технологии, смартфоны, роскачество, россия, сергей кузьменко