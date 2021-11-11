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Давка, обмороки и голод: обстановка среди мигрантов на границе с Польшей
Давка, обмороки и голод: обстановка среди мигрантов на границе с Польшей - РИА Новости, 11.11.2021
Давка, обмороки и голод: обстановка среди мигрантов на границе с Польшей
Более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки продолжают оставаться в палаточном лагере у польской границы. У большинства закончилось продовольствие, нет воды. Люди ждут гуманитарную помощь. Машины волонтеров окружают плотным кольцом, нередко случается давка.
2021-11-11T14:38
2021-11-11T14:38
2021-11-11T14:36
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Давка, обмороки и голод: обстановка среди мигрантов на границе с Польшей
Более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки продолжают оставаться в палаточном лагере у польской границы. У большинства закончилось продовольствие, нет воды. Люди ждут гуманитарную помощь. Машины волонтеров окружают плотным кольцом, нередко случается давка.
2021-11-11T14:38
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видео, мигранты, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
Давка, обмороки и голод: обстановка среди мигрантов на границе с Польшей
Более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки продолжают оставаться в палаточном лагере у польской границы. У большинства закончилось продовольствие, нет воды. Люди ждут гуманитарную помощь. Машины волонтеров окружают плотным кольцом, нередко случается давка.
2021-11-11T14:38
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PT1M08S
Давка, обмороки и голод: обстановка среди мигрантов на границе с Польшей
Более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки продолжают оставаться в палаточном лагере у польской границы. У большинства закончилось продовольствие, нет воды. Люди ждут гуманитарную помощь. Машины волонтеров окружают плотным кольцом, нередко случается давка.