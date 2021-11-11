Давка, обмороки и голод: обстановка среди мигрантов на границе с Польшей

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Более двух тысяч беженцев из стран Ближнего Востока и Северной Африки продолжают оставаться в палаточном лагере у польской границы. У большинства закончилось продовольствие, нет воды. Люди ждут гуманитарную помощь. Машины волонтеров окружают плотным кольцом, нередко случается давка.