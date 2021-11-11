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Под Владимиром от COVID-19 умер ребенок, которому поручал помочь Мурашко
Под Владимиром от COVID-19 умер ребенок, которому поручал помочь Мурашко - РИА Новости, 11.11.2021
Под Владимиром от COVID-19 умер ребенок, которому поручал помочь Мурашко
Во Владимирской области умер новорожденный, которому ранее поручил помочь министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом на брифинге сообщил директор... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:06
2021-11-11T19:37
распространение коронавируса
общество
владимирская область
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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РЯЗАНЬ, 11 ноя — РИА Новости. Во Владимирской области умер новорожденный, которому ранее поручил помочь министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом на брифинге сообщил директор регионального депздрава Константин Баранов.Глава российского Минздрава посетил Владимирскую область в конце октября. По его словам, тогда обсуждался вопрос о выезде специалистов федерального центра к младенцу, который в возрасте трех дней заразился от матери коронавирусом и тяжело переносил болезнь.Как отметил Баранов, ребенок родился "крайне недоношенным, с врожденными пороками развития, с ковид-инфекцией". По его словам, младенец десять дней был на лечении, делалось все необходимое для его выздоровления."Мы протоколы проверили. Проверили и федералы — это было на контроле департамента детства из федерального Минздрава. &lt;...&gt; Я хочу подчеркнуть, что все лечебные мероприятия по данному ребенку по системе телемедицины наши коллеги из областной детской больницы согласовывали с ведущими учреждениями, но иногда мы бессильны. &lt;...&gt; К сожалению, ребенок умер", — сказал глава департамента.Он уточнил, что вопрос перевода пациента в Москву не стоял, так как в регионе были все необходимые инструменты, а состояние младенца могло резко ухудшиться."Там было сделано все необходимое, все возможное, что можно было сделать. &lt;...&gt; Сейчас будет расширенная комиссия по разбору летальных случаев, будет рассматриваться и этот случай в том числе", — пояснил Баранов.Как отмечал Михаил Мурашко, по сравнению с прошлым годом заболеваемость COVID-19 среди детей "кратно выросла", у многих симптомы проявляются остро. Как указывал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, наиболее часто болеют COVID-19 дети до одного года и подростки. Он также уточнил, что в 70 процентах случаев дети заражаются от взрослых, поэтому последним важно прививаться.
https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758150461.html
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общество, владимирская область, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
16:06 11.11.2021 (обновлено: 19:37 11.11.2021)
 
Под Владимиром от COVID-19 умер ребенок, которому поручал помочь Мурашко

Во Владимирской области от COVID-19 умер новорожденный, которому поручал помочь Мурашко

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинский работник в отделении для больных коронавирусом в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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РЯЗАНЬ, 11 ноя — РИА Новости. Во Владимирской области умер новорожденный, которому ранее поручил помочь министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом на брифинге сообщил директор регионального депздрава Константин Баранов.
Глава российского Минздрава посетил Владимирскую область в конце октября. По его словам, тогда обсуждался вопрос о выезде специалистов федерального центра к младенцу, который в возрасте трех дней заразился от матери коронавирусом и тяжело переносил болезнь.
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Как отметил Баранов, ребенок родился "крайне недоношенным, с врожденными пороками развития, с ковид-инфекцией". По его словам, младенец десять дней был на лечении, делалось все необходимое для его выздоровления.
"Мы протоколы проверили. Проверили и федералы — это было на контроле департамента детства из федерального Минздрава. <...> Я хочу подчеркнуть, что все лечебные мероприятия по данному ребенку по системе телемедицины наши коллеги из областной детской больницы согласовывали с ведущими учреждениями, но иногда мы бессильны. <...> К сожалению, ребенок умер", — сказал глава департамента.
Он уточнил, что вопрос перевода пациента в Москву не стоял, так как в регионе были все необходимые инструменты, а состояние младенца могло резко ухудшиться.
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"Там было сделано все необходимое, все возможное, что можно было сделать. <...> Сейчас будет расширенная комиссия по разбору летальных случаев, будет рассматриваться и этот случай в том числе", — пояснил Баранов.
Как отмечал Михаил Мурашко, по сравнению с прошлым годом заболеваемость COVID-19 среди детей "кратно выросла", у многих симптомы проявляются остро. Как указывал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, наиболее часто болеют COVID-19 дети до одного года и подростки. Он также уточнил, что в 70 процентах случаев дети заражаются от взрослых, поэтому последним важно прививаться.
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