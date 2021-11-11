https://ria.ru/20211111/covid-19-1758597020.html

Под Владимиром от COVID-19 умер ребенок, которому поручал помочь Мурашко

Под Владимиром от COVID-19 умер ребенок, которому поручал помочь Мурашко - РИА Новости, 11.11.2021

Под Владимиром от COVID-19 умер ребенок, которому поручал помочь Мурашко

Во Владимирской области умер новорожденный, которому ранее поручил помочь министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом на брифинге сообщил директор... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:06

2021-11-11T16:06

2021-11-11T19:37

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РЯЗАНЬ, 11 ноя — РИА Новости. Во Владимирской области умер новорожденный, которому ранее поручил помочь министр здравоохранения Михаил Мурашко. Об этом на брифинге сообщил директор регионального депздрава Константин Баранов.Глава российского Минздрава посетил Владимирскую область в конце октября. По его словам, тогда обсуждался вопрос о выезде специалистов федерального центра к младенцу, который в возрасте трех дней заразился от матери коронавирусом и тяжело переносил болезнь.Как отметил Баранов, ребенок родился "крайне недоношенным, с врожденными пороками развития, с ковид-инфекцией". По его словам, младенец десять дней был на лечении, делалось все необходимое для его выздоровления."Мы протоколы проверили. Проверили и федералы — это было на контроле департамента детства из федерального Минздрава. <...> Я хочу подчеркнуть, что все лечебные мероприятия по данному ребенку по системе телемедицины наши коллеги из областной детской больницы согласовывали с ведущими учреждениями, но иногда мы бессильны. <...> К сожалению, ребенок умер", — сказал глава департамента.Он уточнил, что вопрос перевода пациента в Москву не стоял, так как в регионе были все необходимые инструменты, а состояние младенца могло резко ухудшиться."Там было сделано все необходимое, все возможное, что можно было сделать. <...> Сейчас будет расширенная комиссия по разбору летальных случаев, будет рассматриваться и этот случай в том числе", — пояснил Баранов.Как отмечал Михаил Мурашко, по сравнению с прошлым годом заболеваемость COVID-19 среди детей "кратно выросла", у многих симптомы проявляются остро. Как указывал замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов, наиболее часто болеют COVID-19 дети до одного года и подростки. Он также уточнил, что в 70 процентах случаев дети заражаются от взрослых, поэтому последним важно прививаться.

https://ria.ru/20211109/koronavirus-1758150461.html

https://ria.ru/20211111/vaktsina-1758513863.html

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общество, владимирская область, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии