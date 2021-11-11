https://ria.ru/20211111/cave-1758553920.html
Рокер Ник Кейв написал книгу для детей
Рокер Ник Кейв написал книгу для детей - РИА Новости, 11.11.2021
Рокер Ник Кейв написал книгу для детей
Музыкант и актер Ник Кейв написал и проиллюстрировал книгу для детей, сообщает NME. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T16:22
2021-11-11T16:22
2021-11-11T16:22
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Музыкант и актер Ник Кейв написал и проиллюстрировал книгу для детей, сообщает NME. Она называется "The Little Thing", что можно перевести как "Вещица". Книгу рокер сочинил для трехлетней соседки Эсме. Кейв также записал аудиоверсию истории, в ней о событиях он рассказывает под музыку, написанную Уорреном Эллисом, участником группы Nick Cave and the Bad Seeds."Это сказка о вещице, которая отправилась в грандиозное путешествие, чтобы раскрыть свою истинную сущность. "Кто я?", — спрашивает она. На пути она встречает разных персонажей. Среди них помидор, рулон туалетной бумаги, насадка для душа, кекс и кукурузный початок, которые помогают ей осознать, кто же она", — описывает произведение Кейв на своем сайте. Книга поступит в продажу 15 ноября.
https://ria.ru/20210818/monroe-1746114174.html
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ник кейв, новости культуры, книги, музыка
Рокер Ник Кейв написал книгу для детей
Ник Кейв написал книгу для детей "The Little Thing"