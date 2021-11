https://ria.ru/20211111/cave-1758553920.html

Рокер Ник Кейв написал книгу для детей

Рокер Ник Кейв написал книгу для детей - РИА Новости, 11.11.2021

Рокер Ник Кейв написал книгу для детей

Музыкант и актер Ник Кейв написал и проиллюстрировал книгу для детей, сообщает NME. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:22

2021-11-11T16:22

2021-11-11T16:22

культура

ник кейв

новости культуры

книги

музыка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565293336_0:0:2730:1537_1920x0_80_0_0_76488087fa1cedf5deabd75636ec4220.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Музыкант и актер Ник Кейв написал и проиллюстрировал книгу для детей, сообщает NME. Она называется "The Little Thing", что можно перевести как "Вещица". Книгу рокер сочинил для трехлетней соседки Эсме. Кейв также записал аудиоверсию истории, в ней о событиях он рассказывает под музыку, написанную Уорреном Эллисом, участником группы Nick Cave and the Bad Seeds."Это сказка о вещице, которая отправилась в грандиозное путешествие, чтобы раскрыть свою истинную сущность. "Кто я?", — спрашивает она. На пути она встречает разных персонажей. Среди них помидор, рулон туалетной бумаги, насадка для душа, кекс и кукурузный початок, которые помогают ей осознать, кто же она", — описывает произведение Кейв на своем сайте. Книга поступит в продажу 15 ноября.

https://ria.ru/20210818/monroe-1746114174.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ник кейв, новости культуры, книги, музыка