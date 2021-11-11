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В Москве запустили онлайн-проект по борьбе со школьным буллингом
В Москве запустили онлайн-проект по борьбе со школьным буллингом - РИА Новости, 11.11.2021
В Москве запустили онлайн-проект по борьбе со школьным буллингом
Для московских школьников запустили онлайн-проект против буллинга, на специальном портале собраны полезные материалы от экспертов, которые занимаются... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:22
2021-11-11T15:22
общество
образование - общество
интернет
москва
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Для московских школьников запустили онлайн-проект против буллинга, на специальном портале собраны полезные материалы от экспертов, которые занимаются профилактикой и борьбой со всеми видами травли и буллинга, для детей, родителей и педагогов, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. В пресс-службе отметили, что 11 ноября, в День борьбы с кибербуллингом, на портале "Школа. Москва" стартовал спецпроект против буллинга."По статистике, каждый третий школьник сталкивается с проблемой буллинга – одни становятся жертвами, другие – агрессорами. Зачастую, ни родители, ни сами дети, ни учителя не знают, как с ней справиться и куда обратиться за помощью. Именно поэтому мы объединили знания и умения профессионалов своего дела на одном сайте. Совместно с профильными НКО и социально ответственными организациями из бизнес-сообщества, департамент образования и науки Москвы и департамент социальной защиты населения выступили инициаторами создания такого портала – единого входного окна, в котором будет аккумулирован полезный опыт специалистов, собраны ответы на самые важные вопросы, советы психологов, различные тесты и тренинги, а также контакты организаций, которые помогают в трудной ситуации", – отметила руководитель PR-службы департамента образования и науки Москвы Наталья Цымбаленко.Сайт разделен на несколько блоков: "Теория", "Я – ученик", "Я – родитель" и "Я – учитель", где на доступном языке в различных форматах представлены статьи, памятки, инструкции, советы, видеоролики, подборки, онлайн-тесты и другая информация, рассматривающая проблему буллинга с разных ракурсов.Дети узнают, как распознать реальную опасность травли и как обратиться за помощью. Родители и учителя получат профессиональные советы психологов и других специалистов о том, как и когда правильно вмешаться, как защитить ребёнка и вернуть здоровую атмосферу в классе. Отдельный блок посвящен юридическим аспектам проблемы и действиям в правовом поле. Помимо этого, на сайте собраны реальные истории людей и известных личностей, которые также подверглись буллингу, но смогли справиться с ситуацией.
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общество, образование - общество, интернет, москва
15:22 11.11.2021
 
В Москве запустили онлайн-проект по борьбе со школьным буллингом

В Москве запустили онлайн-проект по борьбе с буллингом для школьников и их родителей

© Fotolia / soupstockРасстроенный ребенок в пустом школьном коридоре
Расстроенный ребенок в пустом школьном коридоре - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Fotolia / soupstock
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Для московских школьников запустили онлайн-проект против буллинга, на специальном портале собраны полезные материалы от экспертов, которые занимаются профилактикой и борьбой со всеми видами травли и буллинга, для детей, родителей и педагогов, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки. В пресс-службе отметили, что 11 ноября, в День борьбы с кибербуллингом, на портале "Школа. Москва" стартовал спецпроект против буллинга.
"По статистике, каждый третий школьник сталкивается с проблемой буллинга – одни становятся жертвами, другие – агрессорами. Зачастую, ни родители, ни сами дети, ни учителя не знают, как с ней справиться и куда обратиться за помощью. Именно поэтому мы объединили знания и умения профессионалов своего дела на одном сайте. Совместно с профильными НКО и социально ответственными организациями из бизнес-сообщества, департамент образования и науки Москвы и департамент социальной защиты населения выступили инициаторами создания такого портала – единого входного окна, в котором будет аккумулирован полезный опыт специалистов, собраны ответы на самые важные вопросы, советы психологов, различные тесты и тренинги, а также контакты организаций, которые помогают в трудной ситуации", – отметила руководитель PR-службы департамента образования и науки Москвы Наталья Цымбаленко.
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Сайт разделен на несколько блоков: "Теория", "Я – ученик", "Я – родитель" и "Я – учитель", где на доступном языке в различных форматах представлены статьи, памятки, инструкции, советы, видеоролики, подборки, онлайн-тесты и другая информация, рассматривающая проблему буллинга с разных ракурсов.
Дети узнают, как распознать реальную опасность травли и как обратиться за помощью. Родители и учителя получат профессиональные советы психологов и других специалистов о том, как и когда правильно вмешаться, как защитить ребёнка и вернуть здоровую атмосферу в классе. Отдельный блок посвящен юридическим аспектам проблемы и действиям в правовом поле. Помимо этого, на сайте собраны реальные истории людей и известных личностей, которые также подверглись буллингу, но смогли справиться с ситуацией.
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