https://ria.ru/20211111/bolnitsy-1758584594.html
В Белгородской области снизят зависимость больниц от привозного кислорода
В Белгородской области снизят зависимость больниц от привозного кислорода - РИА Новости, 11.11.2021
В Белгородской области снизят зависимость больниц от привозного кислорода
Закупка стационарных концентраторов, генераторов и газификаторов позволит больницам Белгородской области снизить зависимость от привозного кислорода, сообщает в РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:15
2021-11-11T15:15
2021-11-11T15:15
белгородская область
общество
белгород
белгородская область
здоровье - общество
вячеслав гладков
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БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости. Закупка стационарных концентраторов, генераторов и газификаторов позволит больницам Белгородской области снизить зависимость от привозного кислорода, сообщает в четверг облправительство.В больницы региона уже доставили 200 стационарных кислородных концентраторов. Дополнительные аппараты поступили в главный ковидный госпиталь области, созданный на базе второй горбольницы Белгорода, инфекционную клиническую больницу, Новооскольскую, Шебекинскую, Волоконовскую, Белгородскую, частично – Губкинскую ЦРБ. Власти региона отмечают, что все поставки идут с опережением запланированных сроков. В ближайшее время аппараты получат Прохоровская, Алексеевская, Борисовская, Чернянская, Красногвардейская, Валуйская центральные районные больницы, Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского, городская поликлиника Белгорода и детская областная клиническая больница. Также концентраты допоставят в Губкинкую ЦРБ.Всего на средства областного бюджета для медучреждений Белгородской области закупят более 600 кислородных концентраторов, каждый из них производит в минуту до 10 литров. На приобретение аппаратов выделили порядка 53 миллионов рублей."Это устройство, которое позволяет забирать кислород из воздуха и оперативно предоставлять больным. Таким образом медики смогут подключать к кислороду ещё большее число пациентов. Благодаря поставленным на сегодняшний день концентраторам нам уже удалось снизить количество привозного кислорода на 2 тонны. Это при том, что лишь часть из них работают на сокращение потребности региона в жидком кислороде, а часть направлена на увеличение коечного фонда с кислородной подводкой для коронавирусных больных", – сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.Если в августе медучреждениям региона требовалось 23-24 тонны кислороды в сутки, то осенью в дни пиковой нагрузки объем потребляемого кислорода доходил до 55 тонн. Сегодня ежесуточно больницам области необходимо 48 тонн жидкого медицинского кислорода.Для Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского производят его на Оскольском электрометаллургическом комбинате, у предприятия есть лицензия. Для остальных учреждений здравоохранения медицинский кислород закупают и завозят из других областей - порядка 34 тонн в сутки. Поставки ведут в том числе и через министерство обороны РФ."Наша цель – вырабатывать нужное для наших пациентов количество жидкого медицинского кислорода на местах, здесь, в регионе. Мы не должны зависеть от поставок извне. Для этого и закупаем необходимое оборудование. При поступлении в медучреждения всех 628 концентраторов и установки запланированных генераторов мы уже сможем снизить потребность медорганизаций в привозном медицинском кислороде на 9-10 тонн в сутки", – отметил Гладков.Кроме того, за счет средств федерального бюджета для Белгородской области установят 5 генераторов – концентраторов кислорода производительностью более 1 тысячи литров в минуту каждый. На эти цели региону выделено свыше 161 миллиона рублей. На закупку дополнительных необходимых компрессорных станций и газификаторов направят средства из регионального бюджета.
https://ria.ru/20211110/kislorod-1758465274.html
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общество, белгород, белгородская область, здоровье - общество, вячеслав гладков
В Белгородской области снизят зависимость больниц от привозного кислорода
В Белгородской области снизят зависимость больниц от привозного кислорода
БЕЛГОРОД, 11 ноя - РИА Новости.
Закупка стационарных концентраторов, генераторов и газификаторов позволит больницам Белгородской области
снизить зависимость от привозного кислорода, сообщает в четверг облправительство.
В больницы региона уже доставили 200 стационарных кислородных концентраторов. Дополнительные аппараты поступили в главный ковидный госпиталь области, созданный на базе второй горбольницы Белгорода
, инфекционную клиническую больницу, Новооскольскую, Шебекинскую, Волоконовскую, Белгородскую, частично – Губкинскую ЦРБ. Власти региона отмечают, что все поставки идут с опережением запланированных сроков. В ближайшее время аппараты получат Прохоровская, Алексеевская, Борисовская, Чернянская, Красногвардейская, Валуйская центральные районные больницы, Старооскольская окружная больница Святителя Луки Крымского, городская поликлиника Белгорода и детская областная клиническая больница. Также концентраты допоставят в Губкинкую ЦРБ.
Всего на средства областного бюджета для медучреждений Белгородской области закупят более 600 кислородных концентраторов, каждый из них производит в минуту до 10 литров. На приобретение аппаратов выделили порядка 53 миллионов рублей.
"Это устройство, которое позволяет забирать кислород из воздуха и оперативно предоставлять больным. Таким образом медики смогут подключать к кислороду ещё большее число пациентов. Благодаря поставленным на сегодняшний день концентраторам нам уже удалось снизить количество привозного кислорода на 2 тонны. Это при том, что лишь часть из них работают на сокращение потребности региона в жидком кислороде, а часть направлена на увеличение коечного фонда с кислородной подводкой для коронавирусных больных", – сказал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
.
Если в августе медучреждениям региона требовалось 23-24 тонны кислороды в сутки, то осенью в дни пиковой нагрузки объем потребляемого кислорода доходил до 55 тонн. Сегодня ежесуточно больницам области необходимо 48 тонн жидкого медицинского кислорода.
Для Старооскольской окружной больницы Святителя Луки Крымского производят его на Оскольском электрометаллургическом комбинате, у предприятия есть лицензия. Для остальных учреждений здравоохранения медицинский кислород закупают и завозят из других областей - порядка 34 тонн в сутки. Поставки ведут в том числе и через министерство обороны РФ.
"Наша цель – вырабатывать нужное для наших пациентов количество жидкого медицинского кислорода на местах, здесь, в регионе. Мы не должны зависеть от поставок извне. Для этого и закупаем необходимое оборудование. При поступлении в медучреждения всех 628 концентраторов и установки запланированных генераторов мы уже сможем снизить потребность медорганизаций в привозном медицинском кислороде на 9-10 тонн в сутки", – отметил Гладков.
Кроме того, за счет средств федерального бюджета для Белгородской области установят 5 генераторов – концентраторов кислорода производительностью более 1 тысячи литров в минуту каждый. На эти цели региону выделено свыше 161 миллиона рублей. На закупку дополнительных необходимых компрессорных станций и газификаторов направят средства из регионального бюджета.