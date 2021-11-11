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Болгар возмутило вечное "опять виновата Россия"
"Лишь бы уколоть Россию": болгары раскритиковали "слежку" ЕС за мигрантами - РИА Новости, 11.11.2021
Болгар возмутило вечное "опять виновата Россия"
Читатели болгарского интернет-портала "Дневник" прокомментировали реакцию Евросоюза на обострение ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Многие... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:09
2021-11-11T12:56
в мире
литва
ирак
евросоюз
александр лукашенко
госпогранкомитет белоруссии
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Читатели болгарского интернет-портала "Дневник" прокомментировали реакцию Евросоюза на обострение ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Многие отметили, что Брюссель со своей "слежкой" занимается откровенным разглагольствованием, а Варшаве, в частности, беженцы наконец-то "вернули долг"."Вы верите, что Польша и Германия не могут остановить беженцев? В свое время вторгнувшихся в Болгарию мигрантов так встретила пограничная полиция, что больше они через Болгарию идти не хотят, поэтому идут в Грецию", — выразил мнение пользователь с ником 1001."ЕС следит, рекомендует, согласовывает и хочет, а еще что-то он может? Одной болтовни и деклараций мало", — отметил Padrino."Когда поляки по приказу большого брата из-за океана пошли воевать в Афганистан и Ирак, это было правильно и хорошо. Так нашла ли Польша оружие массового поражения в Ираке? Где извинения от Польской Республики? Где репарации за убитых, за разрушения? Где осужденные польские военные преступники в Гааге? В конце концов, Польша же собиралась строить демократию в Афганистане и Ираке, и теперь народы этих стран приезжают поблагодарить поляков за их просветительскую деятельность", — сыронизировал bxr35608444."Если есть прямые рейсы с Ближнего Востока в Белоруссию, какого черта им лететь в Москву? Или нужно использовать любую ситуацию, чтобы уколоть Россию? Сейчас, когда вот-вот будет одобрен "Северный поток — 2", испортить отношения с Германией — последнее, чего бы хотел Путин", — подытожили читатели.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в республику направилась многочисленная группа беженцев, в основном курдов. Перед заграждениями остановились более двух тысяч человек, которые разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, они пресекли несколько попыток прорыва.Литва, Латвия и Польша обвинили Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти отрицают причастность к нему. Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток беженцев: по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, литва, ирак, евросоюз, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, северный поток — 2, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:09 11.11.2021 (обновлено: 12:56 11.11.2021)
 
"Лишь бы уколоть Россию": болгары раскритиковали "слежку" ЕС за мигрантами

Болгарские читатели о ситуации с мигрантами: ЕС ищет любой повод, чтобы уколоть Россию

© REUTERS / BelTALeonid ScheglovСломанный указатель на польско-белорусской границе
Сломанный указатель на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© REUTERS / BelTALeonid Scheglov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Читатели болгарского интернет-портала "Дневник" прокомментировали реакцию Евросоюза на обострение ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Многие отметили, что Брюссель со своей "слежкой" занимается откровенным разглагольствованием, а Варшаве, в частности, беженцы наконец-то "вернули долг".
"Вы верите, что Польша и Германия не могут остановить беженцев? В свое время вторгнувшихся в Болгарию мигрантов так встретила пограничная полиция, что больше они через Болгарию идти не хотят, поэтому идут в Грецию", — выразил мнение пользователь с ником 1001.
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 12:01
"Аэрофлот" опроверг информацию о массовой перевозке мигрантов в Белоруссию
"ЕС следит, рекомендует, согласовывает и хочет, а еще что-то он может? Одной болтовни и деклараций мало", — отметил Padrino.
"Когда поляки по приказу большого брата из-за океана пошли воевать в Афганистан и Ирак, это было правильно и хорошо. Так нашла ли Польша оружие массового поражения в Ираке? Где извинения от Польской Республики? Где репарации за убитых, за разрушения? Где осужденные польские военные преступники в Гааге? В конце концов, Польша же собиралась строить демократию в Афганистане и Ираке, и теперь народы этих стран приезжают поблагодарить поляков за их просветительскую деятельность", — сыронизировал bxr35608444.
"Если есть прямые рейсы с Ближнего Востока в Белоруссию, какого черта им лететь в Москву? Или нужно использовать любую ситуацию, чтобы уколоть Россию? Сейчас, когда вот-вот будет одобрен "Северный поток — 2", испортить отношения с Германией — последнее, чего бы хотел Путин", — подытожили читатели.
Польские военнослужащие на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 09:07
Володин призвал ПАСЕ и ОБСЕ помочь мигрантам на границе Белоруссии и Польши
В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в республику направилась многочисленная группа беженцев, в основном курдов. Перед заграждениями остановились более двух тысяч человек, которые разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, они пресекли несколько попыток прорыва.
Литва, Латвия и Польша обвинили Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти отрицают причастность к нему. Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток беженцев: по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
В миреЛитваИракЕвросоюзАлександр ЛукашенкоГоспогранкомитет БелоруссииСеверный поток — 2РоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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