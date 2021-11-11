https://ria.ru/20211111/bolgary-1758538778.html

Болгар возмутило вечное "опять виновата Россия"

"Лишь бы уколоть Россию": болгары раскритиковали "слежку" ЕС за мигрантами - РИА Новости, 11.11.2021

Болгар возмутило вечное "опять виновата Россия"

Читатели болгарского интернет-портала "Дневник" прокомментировали реакцию Евросоюза на обострение ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Многие... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:09

2021-11-11T12:09

2021-11-11T12:56

в мире

литва

ирак

евросоюз

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

северный поток — 2

россия

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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Читатели болгарского интернет-портала "Дневник" прокомментировали реакцию Евросоюза на обострение ситуации с мигрантами на границе с Белоруссией. Многие отметили, что Брюссель со своей "слежкой" занимается откровенным разглагольствованием, а Варшаве, в частности, беженцы наконец-то "вернули долг"."Вы верите, что Польша и Германия не могут остановить беженцев? В свое время вторгнувшихся в Болгарию мигрантов так встретила пограничная полиция, что больше они через Болгарию идти не хотят, поэтому идут в Грецию", — выразил мнение пользователь с ником 1001."ЕС следит, рекомендует, согласовывает и хочет, а еще что-то он может? Одной болтовни и деклараций мало", — отметил Padrino."Когда поляки по приказу большого брата из-за океана пошли воевать в Афганистан и Ирак, это было правильно и хорошо. Так нашла ли Польша оружие массового поражения в Ираке? Где извинения от Польской Республики? Где репарации за убитых, за разрушения? Где осужденные польские военные преступники в Гааге? В конце концов, Польша же собиралась строить демократию в Афганистане и Ираке, и теперь народы этих стран приезжают поблагодарить поляков за их просветительскую деятельность", — сыронизировал bxr35608444."Если есть прямые рейсы с Ближнего Востока в Белоруссию, какого черта им лететь в Москву? Или нужно использовать любую ситуацию, чтобы уколоть Россию? Сейчас, когда вот-вот будет одобрен "Северный поток — 2", испортить отношения с Германией — последнее, чего бы хотел Путин", — подытожили читатели.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что в республику направилась многочисленная группа беженцев, в основном курдов. Перед заграждениями остановились более двух тысяч человек, которые разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, они пресекли несколько попыток прорыва.Литва, Латвия и Польша обвинили Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти отрицают причастность к нему. Александр Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток беженцев: по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20211111/aeroflot-1758535601.html

https://ria.ru/20211111/volodin-1758501266.html

литва

ирак

россия

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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T12:09 true PT1M21S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, литва, ирак, евросоюз, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, северный поток — 2, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии