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Итальянские блогеры открыли для себя группу "Земляне"

Итальянские блогеры открыли для себя группу "Земляне" - РИА Новости, 11.11.2021

Итальянские блогеры открыли для себя группу "Земляне"

Ютуб-канал "Итальянцы by Kuzno Productions", посвященный фильмам, музыке и кухне из России, опубликовал ролик, в котором шесть ведущих итальянских инфлюэнсеров... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T14:04

2021-11-11T14:04

2021-11-11T14:04

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МОСКВА, 11 ноя – Пресс-служба группы "Земляне". Ютуб-канал "Итальянцы by Kuzno Productions", посвященный фильмам, музыке и кухне из России, опубликовал ролик, в котором шесть ведущих итальянских инфлюэнсеров восхищаются группой "Земляне". Всего иностранцы оценили четыре советских песни: "Трава у дома" "Землян", "Крылатые качели" и "Прекрасное далеко" композитора Евгения Крылатова, а также "Генералы песчаных карьеров" в исполнении группы "Несчастный случай".Особенно была отмечена композиция "Трава у дома", ставшая официальным гимном российской космонавтики. Эту песню россияне знают также по 14-й серии мультфильма "Ну, погоди!". Один из итальянцев с радостью вспомнил, что смотрел этот популярный в России "мультик". Другие заметили, что мелодия романтичная, но также имеет "крутое струнное соло" и "шикарную басовую партию". В свойственной итальянцам экспрессивной манере слушатель восхитился: "Здесь текст и музыка слились воедино! Я снимаю шляпу перед этими исполнителями!". Не прошла мимо внимания иностранцев и легендарная гитара Игоря Романова с двойным грифом - блогеры решили, что она создает особую атмосферу. В итоге все сошлись во мнении, что эта ностальгическая композиция актуальна и в наши дни.Европейцев поразили искренние чувства и трогательность, которую транслируют советские хиты. Отметили, что в текстах есть "настоящая глубина смыслов" и удивились, почему эти песни не стали широко известны за пределами России? "Слушаю впервые, но сразу хочется подпевать!" - сказал один из итальянцев.Недавно группа "Земляне" объявила о воссоединении с отцами-основателями барабанщиком Владимиром Киселевым и гитаристом Игорем Романовым и готовится к своему первому совместному выступлению 10 декабря на вручении премии "Золотой граммофон" в Государственном Кремлевском Дворце. В советские времена "Земляне" пользовались особой любовью публики. Фирма "Мелодия" выпустила 20 миллионов пластинок культовых музыкантов. Коллектив выступал в совместных концертах с Владимиром Высоцким, пел в театре Пьера Кардена в Париже и стал лауреатом международных конкурсов в Сопоте и Дрездене. Сейчас группа работает над перезаписью хитов "Садовое кольцо" и "Когда заходит солнце" в новых аранжировках.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы