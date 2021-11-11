https://ria.ru/20211111/bezhentsy-1758667890.html

Зампостпреда опроверг вытеснение беженцев из Белоруссии в Польшу

Зампостпреда опроверг вытеснение беженцев из Белоруссии в Польшу - РИА Новости, 11.11.2021

Зампостпреда опроверг вытеснение беженцев из Белоруссии в Польшу

Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг утверждения о том, что Россия и Белоруссия якобы перебрасывают мигрантов к границе с Польшей. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T23:24

2021-11-11T23:24

2021-11-11T23:47

в мире

оон

польша

мигранты

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

белоруссия

дмитрий полянский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758636791_0:195:2938:1848_1920x0_80_0_0_ea730caabbcd27af3a21b19a5107b17e.jpg

ООН, 11 ноя - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг утверждения о том, что Россия и Белоруссия якобы перебрасывают мигрантов к границе с Польшей."Нет. Абсолютно", - сказал Полянский, отвечая на вопрос журналистов, не помогают ли Россия и Белоруссия привезти мигрантов на белорусско-польскую границу.

https://ria.ru/20211111/minsk-1758646798.html

польша

россия

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, польша, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, дмитрий полянский