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Зампостпреда опроверг вытеснение беженцев из Белоруссии в Польшу
Зампостпреда опроверг вытеснение беженцев из Белоруссии в Польшу - РИА Новости, 11.11.2021
Зампостпреда опроверг вытеснение беженцев из Белоруссии в Польшу
Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг утверждения о том, что Россия и Белоруссия якобы перебрасывают мигрантов к границе с Польшей. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T23:24
2021-11-11T23:24
2021-11-11T23:47
в мире
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польша
мигранты
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
белоруссия
дмитрий полянский
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ООН, 11 ноя - РИА Новости. Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг утверждения о том, что Россия и Белоруссия якобы перебрасывают мигрантов к границе с Польшей."Нет. Абсолютно", - сказал Полянский, отвечая на вопрос журналистов, не помогают ли Россия и Белоруссия привезти мигрантов на белорусско-польскую границу.
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в мире, оон, польша, мигранты, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, белоруссия, дмитрий полянский
23:24 11.11.2021 (обновлено: 23:47 11.11.2021)
Зампостпреда опроверг вытеснение беженцев из Белоруссии в Польшу
Зампостпреда Полянский опроверг информацию о переброске беженцев из Белоруссии в Польшу