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Белорусский Красный крест напомнил о правах беженцев
Белорусский Красный крест напомнил о правах беженцев - РИА Новости, 11.11.2021
Белорусский Красный крест напомнил о правах беженцев
Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов заявил РИА Новости, что мигранты вне зависимости от правового статуса должны иметь... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T20:46
2021-11-11T20:46
в мире
оон
белоруссия
минск
латвия
александр лукашенко
управление верховного комиссара оон по делам беженцев
госпогранкомитет белоруссии
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов заявил РИА Новости, что мигранты вне зависимости от правового статуса должны иметь возможность искать убежище при полном соблюдении международных норм.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, Варшава не считает прибывших из Белоруссии беженцами, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая."Мигранты, независимо от правового статуса, должны иметь безопасный и эффективный доступ к помощи и защите, где бы они ни находились, искать убежище при полном соблюдении норм международного права", - сказал Шевцов.При этом он не стал давать оценку действиям других международных организаций в ситуации с беженцами на белорусско-польской границе. "Мы сосредоточены на том, что делает Белорусский Красный Крест и рассказываем об этом", - подчеркнул собеседник.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
https://ria.ru/20211111/udar-1758601687.html
https://ria.ru/20211111/minsk-1758646798.html
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в мире, оон, белоруссия, минск, латвия, александр лукашенко, управление верховного комиссара оон по делам беженцев, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
20:46 11.11.2021
 
Белорусский Красный крест напомнил о правах беженцев

Красный крест напомнил о праве беженцев искать убежище с соблюдением международных норм

© Sputnik / Виктор ТолочкоДети возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
Дети возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста Дмитрий Шевцов заявил РИА Новости, что мигранты вне зависимости от правового статуса должны иметь возможность искать убежище при полном соблюдении международных норм.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, Варшава не считает прибывших из Белоруссии беженцами, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
Лагерь беженцев на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 16:31
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"Мигранты, независимо от правового статуса, должны иметь безопасный и эффективный доступ к помощи и защите, где бы они ни находились, искать убежище при полном соблюдении норм международного права", - сказал Шевцов.
При этом он не стал давать оценку действиям других международных организаций в ситуации с беженцами на белорусско-польской границе. "Мы сосредоточены на том, что делает Белорусский Красный Крест и рассказываем об этом", - подчеркнул собеседник.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

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Беженцы возле заграждения из колючей проволоки в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 20:04
Минск стал причиной кризиса с мигрантами на границе, заявила Меркель
 
В миреООНБелоруссияМинскЛатвияАлександр ЛукашенкоУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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