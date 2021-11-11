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Минздрав Белоруссии сообщил о госпитализации 18 мигрантов за сутки
Минздрав Белоруссии сообщил о госпитализации 18 мигрантов за сутки - РИА Новости, 11.11.2021
Минздрав Белоруссии сообщил о госпитализации 18 мигрантов за сутки
За последние сутки 18 человек из стихийного лагеря беженцев на границе Белоруссии с Польшей обратились за медицинской помощью, четверо были госпитализированы,... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:59
2021-11-11T18:15
в мире
белоруссия
польша
министерство здравоохранения белоруссии
мигранты
оон
минск
латвия
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. За последние сутки 18 человек из стихийного лагеря беженцев на границе Белоруссии с Польшей обратились за медицинской помощью, четверо были госпитализированы, сообщил в четверг начальник главного управления организации медицинской помощи белорусского минздрава Алексей Щербинский.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая."За последние сутки 18 человек из лагеря беженцев обратились в больницы и поликлиники за медицинской помощью. Четверо были госпитализированы", - сказал Щербинский. Его слова приводит официальный Telegram-канал минздрава.Представитель минздрава отметил, что трое из пациентов, которые получили помощь в стационаре, имеют терапевтическую патологию. "Это разновозрастные пациенты от 10 до 70 лет", - уточнил он. По словам Щербинского, 14 беженцам была оказана амбулаторная помощь. Кроме того, добавил он, уже было совершено порядка 20 выездов бригад скорой помощи.Щербинский рассказал, что в больницу Гродненской области обратилась беременная гражданка Ирака. "К сожалению, не смотря на все предпринятые действия, специалистам не удалось спасти малыша: была диагностирована внутриутробная гибель плода. Сама женщина находится в стабильном состоянии и получает всю необходимую помощь", - сказал он.Представитель ведомства также подчеркнул, что "с медицинской точки зрения подвержены большим рискам при возникновении заболеваний и травм женщины и дети". Щербинский заявил, что "нарушения санитарно-эпидемиологических условий, в которых оказались беженцы, несут дополнительные риски возникновения как инфекционных заболеваний, так и неинфекционных".При этом он отметил, что белорусский минздрав гарантирует своевременное оказание медицинской помощи всем гражданам, которые оказались в сложной ситуации в лагере беженцев на белорусско-польской границе. "Минздрав гарантирует оказание помощи - независимо от национальности, принадлежности к религиозной конфессии, пола или возраста", - добавил начальник управления.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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17:59 11.11.2021 (обновлено: 18:15 11.11.2021)
 
Минздрав Белоруссии сообщил о госпитализации 18 мигрантов за сутки

Минздрав Белоруссии сообщил о госпитализации 18 мигрантов на границе с Польшей за сутки

© REUTERS / DWOT/Irek DorozanskiМигранты на польско-белорусской границе
Мигранты на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© REUTERS / DWOT/Irek Dorozanski
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. За последние сутки 18 человек из стихийного лагеря беженцев на границе Белоруссии с Польшей обратились за медицинской помощью, четверо были госпитализированы, сообщил в четверг начальник главного управления организации медицинской помощи белорусского минздрава Алексей Щербинский.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились около двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения. Представитель Управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Белоруссии Мулусеу Мамо, посетивший стихийный лагерь, заявил, что ситуация с ближневосточными беженцами на белорусско-польской границе катастрофическая.
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"За последние сутки 18 человек из лагеря беженцев обратились в больницы и поликлиники за медицинской помощью. Четверо были госпитализированы", - сказал Щербинский. Его слова приводит официальный Telegram-канал минздрава.
Представитель минздрава отметил, что трое из пациентов, которые получили помощь в стационаре, имеют терапевтическую патологию. "Это разновозрастные пациенты от 10 до 70 лет", - уточнил он. По словам Щербинского, 14 беженцам была оказана амбулаторная помощь. Кроме того, добавил он, уже было совершено порядка 20 выездов бригад скорой помощи.
Щербинский рассказал, что в больницу Гродненской области обратилась беременная гражданка Ирака. "К сожалению, не смотря на все предпринятые действия, специалистам не удалось спасти малыша: была диагностирована внутриутробная гибель плода. Сама женщина находится в стабильном состоянии и получает всю необходимую помощь", - сказал он.
Представитель ведомства также подчеркнул, что "с медицинской точки зрения подвержены большим рискам при возникновении заболеваний и травм женщины и дети". Щербинский заявил, что "нарушения санитарно-эпидемиологических условий, в которых оказались беженцы, несут дополнительные риски возникновения как инфекционных заболеваний, так и неинфекционных".
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При этом он отметил, что белорусский минздрав гарантирует своевременное оказание медицинской помощи всем гражданам, которые оказались в сложной ситуации в лагере беженцев на белорусско-польской границе. "Минздрав гарантирует оказание помощи - независимо от национальности, принадлежности к религиозной конфессии, пола или возраста", - добавил начальник управления.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
 
В миреБелоруссияПольшаМинистерство здравоохранения БелоруссииМигрантыООНМинскЛатвияАлександр ЛукашенкоУправление Верховного комиссара ООН по делам беженцевTelegram (приложение)Госпогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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