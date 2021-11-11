13:23 11.11.2021 (обновлено: 13:24 11.11.2021)
Песков переадресовал Минску вопрос о том, как мигранты попали в Белоруссию
Песков предложил спросить у минских властей, как мигранты попадают в Белоруссию
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил задать вопросы о способах въезда мигрантов на территорию Белоруссии властям страны.
"Понимаете, об этом все-таки надо спрашивать у белорусских властей. Согласитесь, что речь идет о въезде граждан третьих стран на территорию Белоруссии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, понятно ли, как мигранты в таком количестве попадают Белоруссию.
Задававший вопрос журналист отметил, что польская сторона утверждает, что мигранты не проходят через КПП, а идут сразу на штурм границ. И спросил, значит ли это, что Российская Федерация считает возможным, в том числе, проникновение людей на ее территорию таким образом.
"По всей видимости, этих людей не пускают через пункты пропуска. Здесь, опять же, это вопрос, который который касается Белоруссии и Польши", - ответил Песков.
Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закроет очередные пункты пропуска с Белоруссией, если мигранты продолжат попытки штурма.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.