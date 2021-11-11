https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758557941.html

Песков переадресовал Минску вопрос о том, как мигранты попали в Белоруссию

Песков переадресовал Минску вопрос о том, как мигранты попали в Белоруссию - РИА Новости, 11.11.2021

Песков переадресовал Минску вопрос о том, как мигранты попали в Белоруссию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил задать вопросы о способах въезда мигрантов на территорию Белоруссии властям страны. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T13:23

2021-11-11T13:23

2021-11-11T13:24

в мире

белоруссия

минск

дмитрий песков

госпогранкомитет белоруссии

матеуш моравецкий

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предложил задать вопросы о способах въезда мигрантов на территорию Белоруссии властям страны."Понимаете, об этом все-таки надо спрашивать у белорусских властей. Согласитесь, что речь идет о въезде граждан третьих стран на территорию Белоруссии", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, понятно ли, как мигранты в таком количестве попадают Белоруссию.Задававший вопрос журналист отметил, что польская сторона утверждает, что мигранты не проходят через КПП, а идут сразу на штурм границ. И спросил, значит ли это, что Российская Федерация считает возможным, в том числе, проникновение людей на ее территорию таким образом."По всей видимости, этих людей не пускают через пункты пропуска. Здесь, опять же, это вопрос, который который касается Белоруссии и Польши", - ответил Песков.Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша закроет очередные пункты пропуска с Белоруссией, если мигранты продолжат попытки штурма.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/peskov-1758546342.html

https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758518011.html

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минск

россия

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в мире, белоруссия, минск, дмитрий песков, госпогранкомитет белоруссии, матеуш моравецкий, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии