12:41 11.11.2021 (обновлено: 13:11 11.11.2021)
В Минобороны Белоруссии пообещали не "бряцать оружием"
Минобороны Белоруссии пообещало "не бряцать оружием, в отличие от соседей"
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДемонстрация боевой подготовки современных Вооруженных сил Белоруссии под Минском, приуроченная к празднованию 100-летия вооруженных сил Белоруссии
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Белоруссия не будет бряцать оружием, в отличие от соседей, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии Олег Воинов.
"Мы не будем бряцать оружием, в отличие от наших соседей. Созданная система реагирования на подобные выпады позволяет нам сделать все, чтобы защитить суверенитет и независимость страны", - приводит слова Воинова пресс-служба минобороны. Он отметил, что фиксируется абсолютно неадекватная реакция руководства Польши "по решению той ситуации, которая образовалась на белорусско-польской границе с беженцами".
"Вместо диалога и принятия действенных мер по разрешению миграционного кризиса. Наши соседи продолжают беспрецедентное наращивание силовой составляющей у границ Республики Беларусь. Сосредоточение 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения нельзя назвать адекватной реакцией на мигрантов у границы. Больше это напоминает создание ударных группировок войск. Причем действия польских военных идут в разрез всех международных двухсторонних договоренностей", - подчеркнул Воинов.
По его словам, учитывая нежелание военного руководства Польши идти на диалог, "отвержение наших шагов, направленных на решение вопросов в рамках международных норм, а также необоснованные обвинения в адрес вооруженных сил и Республики Беларусь, в целом, мы вынуждены принимать адекватные меры реагирования". "Как самостоятельно, так и в рамках имеющихся договоренностей с нашим стратегическим союзником – Российской Федерацией. Нашим соседям вооруженные силы Беларуси советуют остановить истерию и оголтелый милитаризм и пойти по пути решения всех вопросов в рамках диалога", - сказал представитель белорусского минобороны.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.