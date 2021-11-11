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В Минобороны Белоруссии пообещали не "бряцать оружием"
В Минобороны Белоруссии пообещали не "бряцать оружием" - РИА Новости, 11.11.2021
В Минобороны Белоруссии пообещали не "бряцать оружием"
Белоруссия не будет бряцать оружием, в отличие от соседей, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:41
2021-11-11T13:11
белоруссия
в мире
польша
министерство обороны белоруссии
госпогранкомитет белоруссии
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Белоруссия не будет бряцать оружием, в отличие от соседей, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии Олег Воинов."Мы не будем бряцать оружием, в отличие от наших соседей. Созданная система реагирования на подобные выпады позволяет нам сделать все, чтобы защитить суверенитет и независимость страны", - приводит слова Воинова пресс-служба минобороны. Он отметил, что фиксируется абсолютно неадекватная реакция руководства Польши "по решению той ситуации, которая образовалась на белорусско-польской границе с беженцами"."Вместо диалога и принятия действенных мер по разрешению миграционного кризиса. Наши соседи продолжают беспрецедентное наращивание силовой составляющей у границ Республики Беларусь. Сосредоточение 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения нельзя назвать адекватной реакцией на мигрантов у границы. Больше это напоминает создание ударных группировок войск. Причем действия польских военных идут в разрез всех международных двухсторонних договоренностей", - подчеркнул Воинов.По его словам, учитывая нежелание военного руководства Польши идти на диалог, "отвержение наших шагов, направленных на решение вопросов в рамках международных норм, а также необоснованные обвинения в адрес вооруженных сил и Республики Беларусь, в целом, мы вынуждены принимать адекватные меры реагирования". "Как самостоятельно, так и в рамках имеющихся договоренностей с нашим стратегическим союзником – Российской Федерацией. Нашим соседям вооруженные силы Беларуси советуют остановить истерию и оголтелый милитаризм и пойти по пути решения всех вопросов в рамках диалога", - сказал представитель белорусского минобороны.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
https://ria.ru/20211110/belorussiya-1758397623.html
https://ria.ru/20211104/doktrina-1757731845.html
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белоруссия, в мире, польша, министерство обороны белоруссии, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:41 11.11.2021 (обновлено: 13:11 11.11.2021)
 
В Минобороны Белоруссии пообещали не "бряцать оружием"

Минобороны Белоруссии пообещало "не бряцать оружием, в отличие от соседей"

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкДемонстрация боевой подготовки современных Вооруженных сил Белоруссии под Минском, приуроченная к празднованию 100-летия вооруженных сил Белоруссии
Демонстрация боевой подготовки современных Вооруженных сил Белоруссии под Минском, приуроченная к празднованию 100-летия вооруженных сил Белоруссии - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Белоруссия не будет бряцать оружием, в отличие от соседей, заявил начальник департамента международного военного сотрудничества министерства обороны Белоруссии Олег Воинов.
"Мы не будем бряцать оружием, в отличие от наших соседей. Созданная система реагирования на подобные выпады позволяет нам сделать все, чтобы защитить суверенитет и независимость страны", - приводит слова Воинова пресс-служба минобороны. Он отметил, что фиксируется абсолютно неадекватная реакция руководства Польши "по решению той ситуации, которая образовалась на белорусско-польской границе с беженцами".
Ситуация на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
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"Вместо диалога и принятия действенных мер по разрешению миграционного кризиса. Наши соседи продолжают беспрецедентное наращивание силовой составляющей у границ Республики Беларусь. Сосредоточение 15 тысяч военнослужащих, танков, средств ПВО, другого тяжелого вооружения нельзя назвать адекватной реакцией на мигрантов у границы. Больше это напоминает создание ударных группировок войск. Причем действия польских военных идут в разрез всех международных двухсторонних договоренностей", - подчеркнул Воинов.
По его словам, учитывая нежелание военного руководства Польши идти на диалог, "отвержение наших шагов, направленных на решение вопросов в рамках международных норм, а также необоснованные обвинения в адрес вооруженных сил и Республики Беларусь, в целом, мы вынуждены принимать адекватные меры реагирования". "Как самостоятельно, так и в рамках имеющихся договоренностей с нашим стратегическим союзником – Российской Федерацией. Нашим соседям вооруженные силы Беларуси советуют остановить истерию и оголтелый милитаризм и пойти по пути решения всех вопросов в рамках диалога", - сказал представитель белорусского минобороны.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
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БелоруссияВ миреПольшаМинистерство обороны БелоруссииГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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