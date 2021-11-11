https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758542487.html

В лагерь мигрантов на границе пытаются перебросить оружие, заявил Лукашенко

В лагерь мигрантов на границе пытаются перебросить оружие, заявил Лукашенко - РИА Новости, 11.11.2021

В лагерь мигрантов на границе пытаются перебросить оружие, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках перебросить оружие и боеприпасы в лагерь мигрантов на границе с Польшей для провоцирования конфликта, РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:23

2021-11-11T12:23

2021-11-11T13:07

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польша

минск

латвия

александр лукашенко

госпогранкомитет белоруссии

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о попытках перебросить оружие и боеприпасы в лагерь мигрантов на границе с Польшей для провоцирования конфликта, передает официальный сайт президента Белоруссии."Кроме того, заметил глава государства, наметилась опасная тенденция, когда в лагерь мигрантов пытаются перебросить оружие и боеприпасы, чтобы спровоцировать конфликт", - говорится в сообщении. Согласно ему, данное заявление президент сделал на совещании с руководством Совета министров страны по актуальным вопросам.Он отметил, что предполагал такое развитие событий - "это вопрос наших военных и комитета госбезопасности".По его словам, в Белоруссии вынуждены по периметру контролировать ситуацию, "чтобы им не забросили оружие". "Потому что там курды. А курды - это вояки. И когда они (польская сторона - ред.) их режут, бьют и прочее, люди в отчаянии. Любой автомат, пистолет, провокация - и военный конфликт", - сказал Лукашенко.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оружие, которое в последние дни пытаются перебросить курдским беженцам на границе с Польшей, в основном идет с территории Донбасса, и отметил, что тему контроля за нелегальными поставками поднимал в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения."Пошли попытки переброски оружия, боеприпасов и взрывчатки этим людям в лагере. Последние двое суток перебрасывают оружие. Оружие в основном идет с Донбасса", - сказал Лукашенко.Президент добавил, что белорусская сторона держит "с россиянами на контроле этот вопрос". "С Путиным разговаривали на эту тему", - сообщил Лукашенко.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211111/migranty-1758547570.html

https://ria.ru/20211111/migranty-1758526624.html

https://ria.ru/20211111/konflikt-1758533418.html

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польша

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в мире, белоруссия, польша, минск, латвия, александр лукашенко, госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии