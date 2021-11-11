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Властям Белоруссии и ЕС необходимо разговаривать напрямую, уверен Макей
Властям Белоруссии и ЕС необходимо разговаривать напрямую, уверен Макей - РИА Новости, 11.11.2021
Властям Белоруссии и ЕС необходимо разговаривать напрямую, уверен Макей
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью РИА Новости, что Минску и странам Евросоюза нужно вести диалог для решения проблемных моментов в... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:02
2021-11-11T12:02
в мире
сша
белоруссия
минск
евросоюз
александр лукашенко
владимир макей
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью РИА Новости, что Минску и странам Евросоюза нужно вести диалог для решения проблемных моментов в отношениях напрямую."Здесь… никаких иных методов, кроме как организация прямого диалога между Беларусью и соответствующими европейскими партнерами, нет", - сказал Макей, отвечая на вопрос о наличии целесообразности в посреднике для нормализации белорусско-европейских отношений.Он заявил, что ему "термин "посредник" не очень нравится". "Я считаю, что если есть проблемная ситуация, всегда нужно разговаривать напрямую и договариваться напрямую. Это даст самые быстрые и взаимовыгодные результаты", - пояснил министр.При этом он заметил, что Белоруссия никогда не отказывалась от "добрых услуг". "Если кто-то желает, мы готовы встречаться и разговаривать. Мы поддерживаем контакты с некоторыми международными организациями, которые пытаются сыграть примирительную роль в контексте наших отношений с Европейским союзом. Мы находимся в контакте и с некоторыми государствами, которые тоже заинтересованы в том, чтобы восстановить статус-кво в наших отношениях", - сказал Макей.Глава МИД добавил, что "никакие попытки решить вопрос с оппонентами власти Беларуси, которые находятся за пределами республики, и организовать диалог с этими оппонентами власти, … ни к чему хорошему ни приведут".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции, многие из которых выехали после выборов в страны ЕС, возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.30 мск.
https://ria.ru/20211110/evrosoyuz-1758429802.html
https://ria.ru/20211110/krizis-1758399839.html
сша
белоруссия
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в мире, сша, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко, владимир макей , ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
12:02 11.11.2021
 
Властям Белоруссии и ЕС необходимо разговаривать напрямую, уверен Макей

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минску и ЕС нужно вести диалог напрямую

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью РИА Новости, что Минску и странам Евросоюза нужно вести диалог для решения проблемных моментов в отношениях напрямую.
"Здесь… никаких иных методов, кроме как организация прямого диалога между Беларусью и соответствующими европейскими партнерами, нет", - сказал Макей, отвечая на вопрос о наличии целесообразности в посреднике для нормализации белорусско-европейских отношений.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 16:39
Макей посетовал на нежелание Евросоюза вести диалог с Белоруссией
Он заявил, что ему "термин "посредник" не очень нравится". "Я считаю, что если есть проблемная ситуация, всегда нужно разговаривать напрямую и договариваться напрямую. Это даст самые быстрые и взаимовыгодные результаты", - пояснил министр.
При этом он заметил, что Белоруссия никогда не отказывалась от "добрых услуг". "Если кто-то желает, мы готовы встречаться и разговаривать. Мы поддерживаем контакты с некоторыми международными организациями, которые пытаются сыграть примирительную роль в контексте наших отношений с Европейским союзом. Мы находимся в контакте и с некоторыми государствами, которые тоже заинтересованы в том, чтобы восстановить статус-кво в наших отношениях", - сказал Макей.
Глава МИД добавил, что "никакие попытки решить вопрос с оппонентами власти Беларуси, которые находятся за пределами республики, и организовать диалог с этими оппонентами власти, … ни к чему хорошему ни приведут".
После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции, многие из которых выехали после выборов в страны ЕС, возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.30 мск.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на заседании совместной коллегии МИД России и Белоруссии в Москве - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
10 ноября, 14:23
Глава МИД Белоруссии заявил о готовности к диалогу с Евросоюзом
 
В миреСШАБелоруссияМинскЕвросоюзАлександр ЛукашенкоВладимир МакейСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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