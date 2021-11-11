https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758536026.html

Властям Белоруссии и ЕС необходимо разговаривать напрямую, уверен Макей

Властям Белоруссии и ЕС необходимо разговаривать напрямую, уверен Макей - РИА Новости, 11.11.2021

Властям Белоруссии и ЕС необходимо разговаривать напрямую, уверен Макей

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью РИА Новости, что Минску и странам Евросоюза нужно вести диалог для решения проблемных моментов в... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:02

2021-11-11T12:02

2021-11-11T12:02

в мире

сша

белоруссия

минск

евросоюз

александр лукашенко

владимир макей

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 11 ноя – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил в интервью РИА Новости, что Минску и странам Евросоюза нужно вести диалог для решения проблемных моментов в отношениях напрямую."Здесь… никаких иных методов, кроме как организация прямого диалога между Беларусью и соответствующими европейскими партнерами, нет", - сказал Макей, отвечая на вопрос о наличии целесообразности в посреднике для нормализации белорусско-европейских отношений.Он заявил, что ему "термин "посредник" не очень нравится". "Я считаю, что если есть проблемная ситуация, всегда нужно разговаривать напрямую и договариваться напрямую. Это даст самые быстрые и взаимовыгодные результаты", - пояснил министр.При этом он заметил, что Белоруссия никогда не отказывалась от "добрых услуг". "Если кто-то желает, мы готовы встречаться и разговаривать. Мы поддерживаем контакты с некоторыми международными организациями, которые пытаются сыграть примирительную роль в контексте наших отношений с Европейским союзом. Мы находимся в контакте и с некоторыми государствами, которые тоже заинтересованы в том, чтобы восстановить статус-кво в наших отношениях", - сказал Макей.Глава МИД добавил, что "никакие попытки решить вопрос с оппонентами власти Беларуси, которые находятся за пределами республики, и организовать диалог с этими оппонентами власти, … ни к чему хорошему ни приведут".После прошедших в Белоруссии 9 августа 2020 года выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране прошли массовые протестные акции оппозиции. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции, многие из которых выехали после выборов в страны ЕС, возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт. Отношения Белоруссии со странами Запада после выборов резко ухудшились, Евросоюз, Великобритания, США, Канада и ряд других стран поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, а также предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Лукашенко не раз обвинял Запад в прямом вмешательстве в ситуацию в республике, отмечал, что беспорядки направляют США, а европейцы им "подыгрывают".Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 12.30 мск.

https://ria.ru/20211110/evrosoyuz-1758429802.html

https://ria.ru/20211110/krizis-1758399839.html

сша

белоруссия

минск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, белоруссия, минск, евросоюз, александр лукашенко, владимир макей , ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии