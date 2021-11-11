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Белоруссия и Россия начали проверку дежурных сил ПВО Союзного государства
Белоруссия и Россия начали проверку дежурных сил ПВО Союзного государства - РИА Новости, 11.11.2021
Белоруссия и Россия начали проверку дежурных сил ПВО Союзного государства
Белоруссия и РФ проводят проверку дежурных сил ПВО Союзного государства в белорусском воздушном пространстве с привлечением двух Ту-160, об этом сообщает... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:46
2021-11-11T11:54
союзное государство
безопасность
белоруссия
ту-160
россия
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Белоруссия и РФ проводят проверку дежурных сил ПВО Союзного государства в белорусском воздушном пространстве с привлечением двух Ту-160, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики."Белоруссия и РФ проводят проверку дежурных сил ПВО Союзного государства в белорусском воздушном пространстве с привлечением двух Ту-160. Полеты стратегической авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации в воздушном пространстве Республики Беларусь будут проводиться на регулярной основе", - говорится в сообщении белорусского военного ведомства.Сейчас два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в числе которых имитация бомбометания на авиационном полигоне "Ружанский" без применения авиационных средств поражения.Вместе с тем истребительная авиация белорусских ВВС решила задачу по их условному перехвату и в настоящее время обеспечивает сопровождение по маршруту полета."Проводимая проверка дежурных сил, входящих в состав единой региональной системы ПВО Союзного государства, а также решаемые задачи свидетельствуют о готовности и решимости Республики Беларусь и Российской Федерации обеспечить военную безопасность Союзного государства в любых условиях обстановки как в воздухе, так и на земле", - уточняет пресс-служба минобороны Белоруссии.
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безопасность, белоруссия, ту-160, россия
11:46 11.11.2021 (обновлено: 11:54 11.11.2021)
 
Белоруссия и Россия начали проверку дежурных сил ПВО Союзного государства

В небе над Белоруссией начали поверку дежурных сил ПВО Союзного государства

© РИА Новости / Фотохост-агентство / Перейти в фотобанкCтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160
Cтратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Фотохост-агентство
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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Белоруссия и РФ проводят проверку дежурных сил ПВО Союзного государства в белорусском воздушном пространстве с привлечением двух Ту-160, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики.
"Белоруссия и РФ проводят проверку дежурных сил ПВО Союзного государства в белорусском воздушном пространстве с привлечением двух Ту-160. Полеты стратегической авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации в воздушном пространстве Республики Беларусь будут проводиться на регулярной основе", - говорится в сообщении белорусского военного ведомства.
Сейчас два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в числе которых имитация бомбометания на авиационном полигоне "Ружанский" без применения авиационных средств поражения.
Вместе с тем истребительная авиация белорусских ВВС решила задачу по их условному перехвату и в настоящее время обеспечивает сопровождение по маршруту полета.
"Проводимая проверка дежурных сил, входящих в состав единой региональной системы ПВО Союзного государства, а также решаемые задачи свидетельствуют о готовности и решимости Республики Беларусь и Российской Федерации обеспечить военную безопасность Союзного государства в любых условиях обстановки как в воздухе, так и на земле", - уточняет пресс-служба минобороны Белоруссии.
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