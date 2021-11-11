https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758531652.html

Белоруссия и Россия начали проверку дежурных сил ПВО Союзного государства

Белоруссия и Россия начали проверку дежурных сил ПВО Союзного государства - РИА Новости, 11.11.2021

Белоруссия и Россия начали проверку дежурных сил ПВО Союзного государства

Белоруссия и РФ проводят проверку дежурных сил ПВО Союзного государства в белорусском воздушном пространстве с привлечением двух Ту-160, об этом сообщает... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T11:46

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ту-160

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МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Белоруссия и РФ проводят проверку дежурных сил ПВО Союзного государства в белорусском воздушном пространстве с привлечением двух Ту-160, об этом сообщает пресс-служба министерства обороны республики."Белоруссия и РФ проводят проверку дежурных сил ПВО Союзного государства в белорусском воздушном пространстве с привлечением двух Ту-160. Полеты стратегической авиации Воздушно-космических сил Российской Федерации в воздушном пространстве Республики Беларусь будут проводиться на регулярной основе", - говорится в сообщении белорусского военного ведомства.Сейчас два сверхзвуковых стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 отрабатывают ряд учебно-боевых задач, в числе которых имитация бомбометания на авиационном полигоне "Ружанский" без применения авиационных средств поражения.Вместе с тем истребительная авиация белорусских ВВС решила задачу по их условному перехвату и в настоящее время обеспечивает сопровождение по маршруту полета."Проводимая проверка дежурных сил, входящих в состав единой региональной системы ПВО Союзного государства, а также решаемые задачи свидетельствуют о готовности и решимости Республики Беларусь и Российской Федерации обеспечить военную безопасность Союзного государства в любых условиях обстановки как в воздухе, так и на земле", - уточняет пресс-служба минобороны Белоруссии.

https://ria.ru/20211110/granitsa-1758420975.html

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безопасность, белоруссия, ту-160, россия