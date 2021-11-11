https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758524365.html

Белоруссия сделает все, чтобы избежать конфликта на границе, заявил Макей

Белоруссия сделает все, чтобы избежать конфликта на границе, заявил Макей - РИА Новости, 11.11.2021

Белоруссия сделает все, чтобы избежать конфликта на границе, заявил Макей

Белоруссия примет самые решительные меры, чтобы не допустить конфликта на белорусско-польской границе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T11:19

2021-11-11T11:19

2021-11-11T12:44

в мире

белоруссия

польша

мид белоруссии

владимир макей

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/0b/1758522234_250:0:2838:1456_1920x0_80_0_0_3db7cb05be07d412330c8c11bd301cb2.jpg

МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Белоруссия примет самые решительные меры, чтобы не допустить конфликта на белорусско-польской границе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Мы категорически не хотели бы возникновения каких-то конфликтов на нашей территории и постараемся сделать все, чтобы не допустить их, и, естественно, будут приняты самые решительные меры", - сказал он.Глава МИД Белоруссии отметил, что "сегодня никто ничего не может гарантировать", как будет разворачиваться ситуация на границе. "Сегодня мир настолько непредсказуем, в первую очередь, в силу каких-то ситуативных реагирований на возникающие вызовы и угрозы со стороны наших европейских партнеров, что нельзя сказать что-то определенное", - добавил министр.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>

https://ria.ru/20211110/merkel-1758424429.html

https://ria.ru/20211110/granitsa-1758420975.html

белоруссия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, белоруссия, польша, мид белоруссии, владимир макей , ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии