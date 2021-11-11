11:19 11.11.2021 (обновлено: 12:44 11.11.2021)
Белоруссия сделает все, чтобы избежать конфликта на границе, заявил Макей
Макей: Белоруссия примет самые решительные меры, чтобы избежать конфликта на границе
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Белоруссия примет самые решительные меры, чтобы не допустить конфликта на белорусско-польской границе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Мы категорически не хотели бы возникновения каких-то конфликтов на нашей территории и постараемся сделать все, чтобы не допустить их, и, естественно, будут приняты самые решительные меры", - сказал он.
Глава МИД Белоруссии отметил, что "сегодня никто ничего не может гарантировать", как будет разворачиваться ситуация на границе. "Сегодня мир настолько непредсказуем, в первую очередь, в силу каких-то ситуативных реагирований на возникающие вызовы и угрозы со стороны наших европейских партнеров, что нельзя сказать что-то определенное", - добавил министр.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.