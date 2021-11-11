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Белоруссия сделает все, чтобы избежать конфликта на границе, заявил Макей
Белоруссия сделает все, чтобы избежать конфликта на границе, заявил Макей - РИА Новости, 11.11.2021
Белоруссия сделает все, чтобы избежать конфликта на границе, заявил Макей
Белоруссия примет самые решительные меры, чтобы не допустить конфликта на белорусско-польской границе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T11:19
2021-11-11T12:44
в мире
белоруссия
польша
мид белоруссии
владимир макей
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Белоруссия примет самые решительные меры, чтобы не допустить конфликта на белорусско-польской границе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Мы категорически не хотели бы возникновения каких-то конфликтов на нашей территории и постараемся сделать все, чтобы не допустить их, и, естественно, будут приняты самые решительные меры", - сказал он.Глава МИД Белоруссии отметил, что "сегодня никто ничего не может гарантировать", как будет разворачиваться ситуация на границе. "Сегодня мир настолько непредсказуем, в первую очередь, в силу каких-то ситуативных реагирований на возникающие вызовы и угрозы со стороны наших европейских партнеров, что нельзя сказать что-то определенное", - добавил министр.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20211110/merkel-1758424429.html
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в мире, белоруссия, польша, мид белоруссии, владимир макей , ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
11:19 11.11.2021 (обновлено: 12:44 11.11.2021)
 
Белоруссия сделает все, чтобы избежать конфликта на границе, заявил Макей

Макей: Белоруссия примет самые решительные меры, чтобы избежать конфликта на границе

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" в Москве
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время интервью РИА Новости в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Белоруссия примет самые решительные меры, чтобы не допустить конфликта на белорусско-польской границе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Мы категорически не хотели бы возникновения каких-то конфликтов на нашей территории и постараемся сделать все, чтобы не допустить их, и, естественно, будут приняты самые решительные меры", - сказал он.
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Глава МИД Белоруссии отметил, что "сегодня никто ничего не может гарантировать", как будет разворачиваться ситуация на границе. "Сегодня мир настолько непредсказуем, в первую очередь, в силу каких-то ситуативных реагирований на возникающие вызовы и угрозы со стороны наших европейских партнеров, что нельзя сказать что-то определенное", - добавил министр.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru >>>
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В миреБелоруссияПольшаМИД БелоруссииВладимир МакейСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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