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В Белоруссии заинтересованы в скорейшем решении миграционного кризиса
В Белоруссии заинтересованы в скорейшем решении миграционного кризиса - РИА Новости, 11.11.2021
В Белоруссии заинтересованы в скорейшем решении миграционного кризиса
Белоруссия заинтересована в скорейшем разрешении миграционного кризиса на границе с Польшей, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T10:52
2021-11-11T12:48
в мире
белоруссия
минск
латвия
мид белоруссии
александр лукашенко
владимир макей
госпогранкомитет белоруссии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Белоруссия заинтересована в скорейшем разрешении миграционного кризиса на границе с Польшей, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей."Что касается нас, то мы были бы заинтересованы в скорейшем урегулировании миграционного кризиса", - сказал он.По словам Макея, Белоруссия не является источником развития такой ситуации. Он напомнил, что еще в прошлом году Европейский Союз, несмотря на заключенные ранее соглашения, проинформировал Белоруссию о том, что прекращает финансирование всех проектов, связанных с укреплением пограничной инфраструктуры, со строительством убежищ для нелегальных мигрантов. В ответ Минск приостановил действие так называемого соглашения о реадмиссии, которое предусматривало ряд взаимных обязательств в этой сфере."Мы предложили Европейскому Союзу провести консультации на сей счет, в ответ получили отказ. Мы с тех пор сотню раз предлагали начать диалог по данной проблематике, но позитивного ответа не нашли", - указал глава белорусского внешнеполитического ведомства.По его словам, "мы видим только попытку организовать разного рода фейковые вбросы, видим конкретные попытки организовать провокации в виде перестрелок, в виде перехода якобы белорусскими военнослужащими границы с Европейским Союзом". "Ни одного подтверждающего конкретного факта, аргумента в ответ на наши последующие запросы нам не было представлено. Поэтому не от нас зависит дальнейшее развитие ситуации, и как долго она продлится. Будем надеяться, что благоразумие возобладает, и наши партнеры все-таки придут к осознанию того, что надо думать, как выйти из этой ситуации", - сказал глава МИД Белоруссии.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Читайте полный текст интервью &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20211111/volodin-1758501266.html
https://ria.ru/20211109/migranty-1758305443.html
белоруссия
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60
Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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в мире, белоруссия, минск, латвия, мид белоруссии, александр лукашенко, владимир макей , госпогранкомитет белоруссии, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
10:52 11.11.2021 (обновлено: 12:48 11.11.2021)
 
В Белоруссии заинтересованы в скорейшем решении миграционного кризиса

Глава МИД Макей: Белоруссия заинтересована в скорейшем разрешении миграционного кризиса

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПольские военнослужащие устанавливают забор из колючей проволоки на польско-белорусской границе
Польские военнослужащие устанавливают забор из колючей проволоки на польско-белорусской границе - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© Sputnik / Виктор Толочко
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Белоруссия заинтересована в скорейшем разрешении миграционного кризиса на границе с Польшей, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.
"Что касается нас, то мы были бы заинтересованы в скорейшем урегулировании миграционного кризиса", - сказал он.
По словам Макея, Белоруссия не является источником развития такой ситуации. Он напомнил, что еще в прошлом году Европейский Союз, несмотря на заключенные ранее соглашения, проинформировал Белоруссию о том, что прекращает финансирование всех проектов, связанных с укреплением пограничной инфраструктуры, со строительством убежищ для нелегальных мигрантов. В ответ Минск приостановил действие так называемого соглашения о реадмиссии, которое предусматривало ряд взаимных обязательств в этой сфере.
"Мы предложили Европейскому Союзу провести консультации на сей счет, в ответ получили отказ. Мы с тех пор сотню раз предлагали начать диалог по данной проблематике, но позитивного ответа не нашли", - указал глава белорусского внешнеполитического ведомства.
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По его словам, "мы видим только попытку организовать разного рода фейковые вбросы, видим конкретные попытки организовать провокации в виде перестрелок, в виде перехода якобы белорусскими военнослужащими границы с Европейским Союзом". "Ни одного подтверждающего конкретного факта, аргумента в ответ на наши последующие запросы нам не было представлено. Поэтому не от нас зависит дальнейшее развитие ситуации, и как долго она продлится. Будем надеяться, что благоразумие возобладает, и наши партнеры все-таки придут к осознанию того, что надо думать, как выйти из этой ситуации", - сказал глава МИД Белоруссии.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.
Читайте полный текст интервью >>>
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В миреБелоруссияМинскЛатвияМИД БелоруссииАлександр ЛукашенкоВладимир МакейГоспогранкомитет БелоруссииСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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