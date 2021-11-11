Белорусские медики помогли мальчику-беженцу на границе с Польшей
Белорусские медики на границе с Польшей помогли мальчику-беженцу с переохлаждением
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкБеженцы во время раздачи гуманитарной помощи сотрудниками Белорусского Красного Креста в лагере нелегальных мигрантов на белорусско-польской границе
© Sputnik / Виктор Толочко
МИНСК, 11 ноя – РИА Новости. Белорусские медики оказали помощь несовершеннолетнему мигранту с переохлаждением на границе республики с Польшей, мальчик уже присоединился к семье, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе государственного погранкомитета Белоруссии.
Ранее в интернет-источниках появилась информация, что на белорусско-польской границе от простуды умер 14-летний ребенок из Курдистана, его тело забрали пограничники. Официальный представитель госпогранкомитета Белоруссии Антон Бычковский опроверг РИА Новости информацию о гибели ребенка среди мигрантов на белорусского-польской границе.
"Ночью одному из несовершеннолетних из числа беженцев у белорусско-польской границы стало плохо. Мальчика осмотрели медики, которые постоянно дежурят у стихийного лагеря. Они диагностировали переохлаждение у подростка, незамедлительно была оказана медицинская помощь", - отметили в пресс-службе.
Там подчеркнули, что "после стабилизации состояния мальчик уже вскоре вернулся к своей семье".
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.