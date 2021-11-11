https://ria.ru/20211111/belorussiya-1758513447.html

В МИД Белоруссии ответили на обвинения в ведении гибридной войны на границе

В МИД Белоруссии ответили на обвинения в ведении гибридной войны на границе - РИА Новости, 11.11.2021

В МИД Белоруссии ответили на обвинения в ведении гибридной войны на границе

Белоруссия не ведёт никакую "гибридную войну" с ЕС на белорусской-польской границе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T10:32

2021-11-11T10:32

2021-11-11T12:47

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ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Белоруссия не ведёт никакую "гибридную войну" с ЕС на белорусской-польской границе, заявил в интервью РИА Новости глава МИД Белоруссии Владимир Макей.По его словам, все, что происходит сейчас на границе - это не по вине Белоруссии, "это результат бездумной политики Европейского союза, связанный с разрушением государственности в ряде стран, связанный с тем, что они пригласили беженцев и заявили о том, что они готовы приютить их"."Сегодня они радикально поменяли эту политику, пытаясь наказать таким образом Беларусь, обвиняя ее в ведении какой-то гибридной войны против Европейского союза. Помилуйте, какая гибридная война? Беларусь против полумиллиардного населения Европейского союза? Ни о какой войне здесь с нашей стороны речи нет и идти не может", - отметил глава белорусского МИД.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.Читайте полный текст интервью >>>

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