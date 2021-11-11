https://ria.ru/20211111/argentina-1758633743.html

Путин поговорил по телефону с президентом Аргентины

Путин поговорил по телефону с президентом Аргентины - РИА Новости, 11.11.2021

Путин поговорил по телефону с президентом Аргентины

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Аргентины Альберто Фернандесом, обсудив борьбу с коронавирусом, руководители стран подтвердили... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T18:38

2021-11-11T18:38

2021-11-11T18:44

владимир путин

аргентина

альберто фернандес

россия

в мире

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с главой Аргентины Альберто Фернандесом, обсудив борьбу с коронавирусом, руководители стран подтвердили настрой на укрепление партнерства, сообщает пресс-служба Кремля."Подтвержден обоюдный настрой на укрепление российско-аргентинского стратегического партнерства и практического сотрудничества в различных областях. Особое внимание уделено вопросам взаимодействия в борьбе с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.Отмечается, что стороны условились о продолжении контактов.

https://ria.ru/20210604/sputnik-1735727635.html

аргентина

россия

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2021

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владимир путин, аргентина, альберто фернандес, россия, в мире