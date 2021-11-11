https://ria.ru/20211111/aleshina-1758594747.html

Политик-трансгендер с Алтая рассказала о каминг-ауте

Политик-трансгендер с Алтая рассказала о каминг-ауте - РИА Новости, 11.11.2021

Политик-трансгендер с Алтая рассказала о каминг-ауте

Первый в России политик-трансгендер Юлия Алешина, возглавившая отделение партии "Гражданская инициатива" в Алтайском крае, рассказала РИА Новости, как скрывала... РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T16:04

2021-11-11T16:04

2021-11-11T16:57

алтайский край

гражданская инициатива (партия)

андрей нечаев

россия

общество

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БАРНАУЛ, 11 ноя - РИА Новости, Анастасия Хлыновская. Первый в России политик-трансгендер Юлия Алешина, возглавившая отделение партии "Гражданская инициатива" в Алтайском крае, рассказала РИА Новости, как скрывала свою особенность для получения высшего образования, как больше года обследовалась перед сменой пола, о неожиданно свалившейся на нее известности и о планах обыграть на выборах депутата Виталия Милонова.Алешина возглавила отделение партии "Гражданская инициатива" в Алтайском крае в конце октября. По данным на сайте партии, новый руководитель 1990 года рождения, дипломированный юрист и психолог с опытом в политике "начиная от рядового агитатора до электорального юриста". Однако в публикации нет одной важной детали: ещё полтора года назад Юлия была Романом Алешиным."Я не ожидала, что будет такой ажиотаж, я пребываю даже в неком шоке эти вот дни, мы опубликовали на сайте информацию, что я стала председателем, не стали указывать, что я трансгендер, потому что все люди равны, это программа партии "Гражданская инициатива". Потом я дала интервью, понимала, что информация пройдёт, но такого ажиотажа я не ожидала", - рассказала Алешина.Юлия признаётся, что за последние два дня получила много слов поддержки от знакомых и незнакомых людей. Близкие давно знают о ситуации и принимают ее. "Публичного каминг-аута я не делала, он произошёл именно сейчас. Немножко стремительно и спонтанно", - отмечает она.Новость о назначении трансгендера руководителем регионального отделения партии возмутила члена комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Виталия Милонова. Он призвал распустить "Гражданскую инициативу"."Конечно, я с Виталием Мироновым не согласна, его мнение о том, что органы государственной власти должны запретить партию", - сказала собеседница агентства.По ее мнению, такие высказывания не соответствуют действующему законодательству и не красят депутата Госдумы. Алешина выразила удивление, что эта тематика так привлекает депутата, и заявила, что готова порекомендовать ему профессионального психолога.Также Юлия не исключает, что в будущем будет баллотироваться в Госдуму - по округу Милонова, "чтобы уже окончательно поставить крест на его политической карьере".Однако в ближайших планах Алешиной другие задачи: наращивать силы регионального отделения партии, привлекать новых сторонников, участвовать в местных выборах 2022 года. При этом тему ЛГБТ в предвыборной борьбе Юлия поднимать, скорее всего, не будет. "Если только в какой-то части… я выступаю за права всех людей… я не являюсь лидером ЛГБТ-движения", - отмечает она. Основной темой программы на муниципальных выборах станет решение проблемы городов, чтобы они были "комфортными для жизни, как в Европе", повышение качества медицинского обслуживания.Ранее председатель "Гражданской инициативы" Андрей Нечаев рассказал РИА Новости, что одно из программных положений партии - против дискриминации по национальному, религиозному признаку и признаку сексуальной ориентации в том числе. Он подчеркнул, что "Гражданская инициатива" не собирается становиться партией ЛГБТ, важны политические взгляды ее членов.Задумываться о смене пола Юлия начала ещё в подростковом возрасте. Решение приняла в студенчестве. Однако "держалась за университет", очень хотела получить высшее образование, поэтому не проявляла себя как трансгендер. "Я стриглась под общий газон, я шла на эти жертвы", - вспоминает она.Юлия признаётся, что сейчас не стала бы скрываться и пришла бы на пары в женском образе, но в 2010 году не могла себе этого позволить."Многие у нас считают, что пол меняют психически больные люди… Я больше года проходила обследования у врачей-психиатров на отсутствие психических заболеваний… Врачи-психиатры совместно с медицинскими психологами мне сказали: вы - не наш пациент, идите к врачу-сексологу", - рассказывает собеседница.Потом Алешина узнала, что ее проблему может решить грамотный эндокринолог. "Я была у двух эндокринологов, платного и бесплатного… я сдала тест на гормоны развёрнутый… у меня женский гормон выше нормы. Причём все остальные гормоны в норме… Врачи сказали, что никакие препараты мы вам назначить не можем. Это просто ваша особенность", - вспоминает она.После подробного обследования Юлия получила все справки для смены пола."Новый паспорт я получила в начале июля 2020 года… Если вы помните, 1 июля вся страна голосовала за или против поправок в конституцию. Когда я 2 июля пошла получать паспорт в полицию, я пошла с таким настроем: страна… меняет конституцию, а я меняю паспорт", - добавила она.

https://ria.ru/20210813/eminem-1745658315.html

https://ria.ru/20210803/vkusvill-1744129025.html

https://ria.ru/20211108/minyust-1758129371.html

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алтайский край, гражданская инициатива (партия), андрей нечаев, россия, общество