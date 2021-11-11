https://ria.ru/20211111/aeroflot-1758582926.html

Лавров оценил заявления о причастности "Аэрофлота" к миграционному кризису

Лавров оценил заявления о причастности "Аэрофлота" к миграционному кризису - РИА Новости, 11.11.2021

Лавров оценил заявления о причастности "Аэрофлота" к миграционному кризису

Заявления о вовлеченности "Аэрофлота" в миграционный кризис на границе Белоруссии - неправда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T15:08

2021-11-11T15:08

2021-11-11T15:08

политика

белоруссия

turkish airlines

аэрофлот

сергей лавров

россия

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заявления о вовлеченности "Аэрофлота" в миграционный кризис на границе Белоруссии - неправда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если очень дипломатично, то это неправда", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.Ранее таблоид BILD сообщил, что неназванные ведомства ФРГ винят РФ и Турцию в содействии кризису на границе Польши, в том числе авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines, которые "вносят решающий вклад в авиаконтрабанду в Беларусь". Позднее "Аэрофлот" заявил, что информация об участии или содействии компании в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности, данные о санкциях могут негативно сказаться на деятельности компании.

https://ria.ru/20211111/aeroflot-1758545352.html

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политика, белоруссия, turkish airlines, аэрофлот, сергей лавров, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии