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Лавров оценил заявления о причастности "Аэрофлота" к миграционному кризису
Лавров оценил заявления о причастности "Аэрофлота" к миграционному кризису - РИА Новости, 11.11.2021
Лавров оценил заявления о причастности "Аэрофлота" к миграционному кризису
Заявления о вовлеченности "Аэрофлота" в миграционный кризис на границе Белоруссии - неправда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T15:08
2021-11-11T15:08
политика
белоруссия
turkish airlines
аэрофлот
сергей лавров
россия
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заявления о вовлеченности "Аэрофлота" в миграционный кризис на границе Белоруссии - неправда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Если очень дипломатично, то это неправда", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.Ранее таблоид BILD сообщил, что неназванные ведомства ФРГ винят РФ и Турцию в содействии кризису на границе Польши, в том числе авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines, которые "вносят решающий вклад в авиаконтрабанду в Беларусь". Позднее "Аэрофлот" заявил, что информация об участии или содействии компании в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности, данные о санкциях могут негативно сказаться на деятельности компании.
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политика, белоруссия, turkish airlines, аэрофлот, сергей лавров, россия, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
15:08 11.11.2021
 
Лавров оценил заявления о причастности "Аэрофлота" к миграционному кризису

Лавров назвал заявления о вовлеченности "Аэрофлота" к миграционному кризису неправдой

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкСамолет Airbus A321-211 авиакомпании "Аэрофлот" на взлетной полосе в аэропорту международного аэропорта Шереметьево
Самолет Airbus A321-211 авиакомпании Аэрофлот на взлетной полосе в аэропорту международного аэропорта Шереметьево - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 11 ноя - РИА Новости. Заявления о вовлеченности "Аэрофлота" в миграционный кризис на границе Белоруссии - неправда, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Если очень дипломатично, то это неправда", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более 2 тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.
Ранее таблоид BILD сообщил, что неназванные ведомства ФРГ винят РФ и Турцию в содействии кризису на границе Польши, в том числе авиакомпании "Аэрофлот" и Turkish Airlines, которые "вносят решающий вклад в авиаконтрабанду в Беларусь". Позднее "Аэрофлот" заявил, что информация об участии или содействии компании в организации массовой перевозки мигрантов в Белоруссию не соответствует действительности, данные о санкциях могут негативно сказаться на деятельности компании.
Заместитель руководителя администрации президента - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время выступления на марафоне Новое Знание в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
Вчера, 12:34
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ПолитикаБелоруссияTurkish AirlinesАэрофлотСергей ЛавровРоссияСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
 
 
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