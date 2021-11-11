https://ria.ru/20211111/aeroflot-1758545352.html
В Кремле отреагировали на сообщения о возможных санкциях против "Аэрофлота"
В Кремле отреагировали на сообщения о возможных санкциях против "Аэрофлота" - РИА Новости, 11.11.2021
В Кремле отреагировали на сообщения о возможных санкциях против "Аэрофлота"
В Кремле раскритиковали сообщения СМИ о потенциальных санкциях против "Аэрофлота" в связи с миграционным кризисом в Восточной Европе. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:34
2021-11-11T12:34
2021-11-11T15:14
в мире
белоруссия
минск
дмитрий песков
аэрофлот
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. В Кремле раскритиковали сообщения СМИ о потенциальных санкциях против "Аэрофлота" в связи с миграционным кризисом в Восточной Европе.Россия прилагает все усилия для разрешения сложившейся ситуации, Владимир Путин в постоянном контакте с белорусским коллегой Александром Лукашенко, добавил он."Президент имел вчера телефонный разговор с исполняющим обязанности канцлера ФРГ (Ангелой Меркель). И тема ситуации на границе была основной во время этих бесед", — рассказал представитель Кремля.Ранее агентство Блумберг сообщило о возможности введения мер против российской авиакомпании "Аэрофлот" и турецкого перевозчика Turkish Airlines из-за обстановки на польско-белорусской границе. В российском МИД заявили, что не удивлены: реакция Евросоюза на любые международные проблемы всегда сводится к "бездумному размахиванию санкционной дубинкой".Летом на границе Белоруссии и Польши, также Белоруссии и прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.Литва, Латвия и Польша возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211111/aeroflot-1758535601.html
белоруссия
минск
россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
2021-11-11T12:34
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PT1M21S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, белоруссия, минск, дмитрий песков, аэрофлот, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, россия
12:34 11.11.2021 (обновлено: 15:14 11.11.2021)
В Кремле отреагировали на сообщения о возможных санкциях против "Аэрофлота"
Песков назвал сообщения о возможных санкциях против "Аэрофлота" вбросами
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости.
В Кремле раскритиковали сообщения СМИ о потенциальных санкциях против "Аэрофлота
" в связи с миграционным кризисом в Восточной Европе.
"Подобные безумные идеи живут лишь в подобных информационных вбросах. Мы с вами уже видели заявление компании о том, что они не обеспечивали и не обеспечивают перевозку мигрантов в Минск, не принимают в этом участие. Кроме того, даже если какие-то компании это делают, это никоим образом не противоречит никаким нормам международным", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Россия прилагает все усилия для разрешения сложившейся ситуации, Владимир Путин в постоянном контакте с белорусским коллегой Александром Лукашенко, добавил он.
"Президент имел вчера телефонный разговор с исполняющим обязанности канцлера ФРГ (Ангелой Меркель). И тема ситуации на границе была основной во время этих бесед", — рассказал представитель Кремля.
Ранее агентство Блумберг сообщило о возможности введения мер против российской авиакомпании "Аэрофлот" и турецкого перевозчика Turkish Airlines из-за обстановки на польско-белорусской границе. В российском МИД заявили, что не удивлены: реакция Евросоюза на любые международные проблемы всегда сводится к "бездумному размахиванию санкционной дубинкой".
Летом на границе Белоруссии и Польши, также Белоруссии и прибалтийских стран увеличился поток пытающихся прорваться в Западную Европу беженцев из государств Ближнего Востока и Африки. Ситуация обострилась 8 ноября, когда у заградительной проволоки собрались около двух тысяч человек.
Польские силовики пресекли несколько попыток прорыва, в том числе с применением слезоточивого газа, нелегалы разбили стихийный лагерь.
Литва
, Латвия
и Польша возлагают ответственность за происходящее на белорусов, в Минске все обвинения отвергают. Лукашенко
заявил, что страна больше не будет сдерживать поток людей: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".