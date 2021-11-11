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https://ria.ru/20211111/aeroflot-1758535601.html
"Аэрофлот" опроверг информацию о массовой перевозке мигрантов в Белоруссию
"Аэрофлот" опроверг информацию о массовой перевозке мигрантов в Белоруссию - РИА Новости, 11.11.2021
"Аэрофлот" опроверг информацию о массовой перевозке мигрантов в Белоруссию
Компания "Аэрофлот" опровергла сообщения о ее причастности к массовой перевозке беженцев в Белоруссию. С таким заявлением выступила пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T12:01
2021-11-11T13:02
белоруссия
аэрофлот
ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии
экономика
россия
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МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" опровергла сообщения о ее причастности к массовой перевозке беженцев в Белоруссию. С таким заявлением выступила пресс-служба перевозчика."Информация об участии или содействии ПАО "Аэрофлот" в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Беларусь не соответствует действительности", — говорится в сообщении.Авиакомпания не выполняет регулярных и чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, а также по маршруту Стамбул – Минск. В пресс-службе также отметили, что транзитное движение граждан этих стран через территорию России затруднено, поскольку требует специальных виз.Так, в период с 1 октября по 10 ноября через "Шереметьево" в Минск из Бейрута отправились 19 человек. Граждан Сирии и Ирака, следующих из других направлений, таких как Ташкент, Стамбул, Дубай, не было.В компании добавили, что она будет защищать себя и своих акционеров всеми возможными путями, в том числе через суд при необходимости."Аэрофлот" – крупнейшая компания, ведущая международную деятельность, имеющая представительства в десятках стран мира. Информация об угрозе введения санкций может оказать существенное негативное влияние на операционную, финансовую деятельность компании, ее капитализацию", — отмечает пресс-служба.Агентство Блумберг ранее в четверг со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Евросоюз обсуждает введение санкций против перевозчиков, в том числе "Аэрофлота" из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Замглавы МИД России Александр Грушко сказал РИА Новости, что в случае такого сценария Москва отреагирует.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что туда направилась многочисленная группа беженцев, в основном курдов. Перед заграждениями остановились более двух тысяч человек, которые разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, они пресекли несколько попыток прорыва.Литва, Латвия и Польша обвинили Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти отрицают причастность к нему. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758521868.html
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Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты
В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью.
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белоруссия, аэрофлот, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, экономика, россия
12:01 11.11.2021 (обновлено: 13:02 11.11.2021)
 
"Аэрофлот" опроверг информацию о массовой перевозке мигрантов в Белоруссию

"Аэрофлот" опроверг информацию об участии в массовой перевозке мигрантов в Белоруссию

© РИА Новости / Максим БлиновСамолеты "Аэрофлота" на летном поле московского аэропорта "Шереметьево".
Самолеты Аэрофлота на летном поле московского аэропорта Шереметьево. - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" опровергла сообщения о ее причастности к массовой перевозке беженцев в Белоруссию. С таким заявлением выступила пресс-служба перевозчика.
"Информация об участии или содействии ПАО "Аэрофлот" в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Беларусь не соответствует действительности", — говорится в сообщении.
Авиакомпания не выполняет регулярных и чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, а также по маршруту СтамбулМинск. В пресс-службе также отметили, что транзитное движение граждан этих стран через территорию России затруднено, поскольку требует специальных виз.
Так, в период с 1 октября по 10 ноября через "Шереметьево" в Минск из Бейрута отправились 19 человек. Граждан Сирии и Ирака, следующих из других направлений, таких как Ташкент, Стамбул, Дубай, не было.
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В компании добавили, что она будет защищать себя и своих акционеров всеми возможными путями, в том числе через суд при необходимости.
"Аэрофлот" – крупнейшая компания, ведущая международную деятельность, имеющая представительства в десятках стран мира. Информация об угрозе введения санкций может оказать существенное негативное влияние на операционную, финансовую деятельность компании, ее капитализацию", — отмечает пресс-служба.
Агентство Блумберг ранее в четверг со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Евросоюз обсуждает введение санкций против перевозчиков, в том числе "Аэрофлота" из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Замглавы МИД России Александр Грушко сказал РИА Новости, что в случае такого сценария Москва отреагирует.
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В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что туда направилась многочисленная группа беженцев, в основном курдов. Перед заграждениями остановились более двух тысяч человек, которые разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, они пресекли несколько попыток прорыва.
Литва, Латвия и Польша обвинили Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти отрицают причастность к нему. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".
 
БелоруссияАэрофлотСитуация с мигрантами на границе Польши и БелоруссииЭкономикаРоссия
 
 
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