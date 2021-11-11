https://ria.ru/20211111/aeroflot-1758535601.html

"Аэрофлот" опроверг информацию о массовой перевозке мигрантов в Белоруссию

"Аэрофлот" опроверг информацию о массовой перевозке мигрантов в Белоруссию - РИА Новости, 11.11.2021

"Аэрофлот" опроверг информацию о массовой перевозке мигрантов в Белоруссию

Компания "Аэрофлот" опровергла сообщения о ее причастности к массовой перевозке беженцев в Белоруссию. С таким заявлением выступила пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-11T12:01

2021-11-11T12:01

2021-11-11T13:02

белоруссия

аэрофлот

ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/17/1742590720_0:135:3163:1914_1920x0_80_0_0_3d98ff6b4ec017855581679dc6dc947a.jpg

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Компания "Аэрофлот" опровергла сообщения о ее причастности к массовой перевозке беженцев в Белоруссию. С таким заявлением выступила пресс-служба перевозчика."Информация об участии или содействии ПАО "Аэрофлот" в организации массовой перевозки мигрантов на территорию Республики Беларусь не соответствует действительности", — говорится в сообщении.Авиакомпания не выполняет регулярных и чартерных рейсов в города Ирака и Сирии, а также по маршруту Стамбул – Минск. В пресс-службе также отметили, что транзитное движение граждан этих стран через территорию России затруднено, поскольку требует специальных виз.Так, в период с 1 октября по 10 ноября через "Шереметьево" в Минск из Бейрута отправились 19 человек. Граждан Сирии и Ирака, следующих из других направлений, таких как Ташкент, Стамбул, Дубай, не было.В компании добавили, что она будет защищать себя и своих акционеров всеми возможными путями, в том числе через суд при необходимости."Аэрофлот" – крупнейшая компания, ведущая международную деятельность, имеющая представительства в десятках стран мира. Информация об угрозе введения санкций может оказать существенное негативное влияние на операционную, финансовую деятельность компании, ее капитализацию", — отмечает пресс-служба.Агентство Блумберг ранее в четверг со ссылкой на осведомленный источник сообщило, что Евросоюз обсуждает введение санкций против перевозчиков, в том числе "Аэрофлота" из-за ситуации с мигрантами на польско-белорусской границе. Замглавы МИД России Александр Грушко сказал РИА Новости, что в случае такого сценария Москва отреагирует.В понедельник Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что туда направилась многочисленная группа беженцев, в основном курдов. Перед заграждениями остановились более двух тысяч человек, которые разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, они пресекли несколько попыток прорыва.Литва, Латвия и Польша обвинили Минск в создании миграционного кризиса. Белорусские власти отрицают причастность к нему. Президент республики Александр Лукашенко заявил, что Минск больше не будет сдерживать поток беженцев в страны ЕС: по его словам, из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил".

https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758521868.html

https://ria.ru/20211111/sanktsii-1758506408.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Откуда приехали и куда направляются «белорусские» мигранты В Восточной Европе продолжает развиваться миграционный кризис — Польша, Литва и Латвия заявляют о резком росте числа нелегальных мигрантов, которые пытаются проникнуть на их территорию со стороны Белоруссии. 8 ноября к белорусско-польской границе подошла колонна из нескольких тысяч беженцев, приехавших с Ближнего Востока. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, кто эти люди и что является их конечной целью. 2021-11-11T12:01 true PT1M21S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

белоруссия, аэрофлот, ситуация с мигрантами на границе польши и белоруссии, экономика, россия