17:44 11.11.2021 (обновлено: 18:11 11.11.2021)
Адвокат Саакашвили подал заявление из-за применения силы к экс-президенту
Адвокат Саакашвили подал заявление в ГБР Украины из-за применения силы к экс-президенту
© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
© AP Photo / Sergei Grits
КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Украинский адвокат экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаила Саакашвили Евгений Грушовец подал в Госбюро расследований заявление о преступлении по факту применения силы в отношении экс-президента во время перевода из тюрьмы в больницу.
Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видеоматериал размещения Саакашвили в Глданскую тюремную больницу. На кадрах видно, что правоохранители силой вывели его из автомобиля, после чего он физически оскорбил сотрудников и повредил медицинское оборудование.
Вчера, 17:18Саакашвили принял решение прекратить голодовку
"Защищая людей в различных уголовных процессах, я видел много ситуаций, но не вспоминаю ни одной подобной тому, как сейчас издеваются над гражданином Украины в тюрьме в Грузии. Мы не можем не отреагировать на преступление, совершаемое в отношении М. Саакашвили. В срочном порядке подано заявление о преступлении в государственное бюро расследований", - написал адвокат на своей странице в Facebook в четверг.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в глданскую тюремную больницу. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.