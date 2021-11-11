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https://ria.ru/20211111/advokat-1758620894.html
Адвокат Саакашвили подал заявление из-за применения силы к экс-президенту
Адвокат Саакашвили подал заявление из-за применения силы к экс-президенту - РИА Новости, 11.11.2021
Адвокат Саакашвили подал заявление из-за применения силы к экс-президенту
Украинский адвокат экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаила Саакашвили Евгений Грушовец подал в Госбюро... РИА Новости, 11.11.2021
2021-11-11T17:44
2021-11-11T18:11
в мире
украина
грузия
михаил саакашвили
задержание саакашвили в грузии
владимир зеленский
ираклий гарибашвили
facebook
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КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Украинский адвокат экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаила Саакашвили Евгений Грушовец подал в Госбюро расследований заявление о преступлении по факту применения силы в отношении экс-президента во время перевода из тюрьмы в больницу.Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видеоматериал размещения Саакашвили в Глданскую тюремную больницу. На кадрах видно, что правоохранители силой вывели его из автомобиля, после чего он физически оскорбил сотрудников и повредил медицинское оборудование."Защищая людей в различных уголовных процессах, я видел много ситуаций, но не вспоминаю ни одной подобной тому, как сейчас издеваются над гражданином Украины в тюрьме в Грузии. Мы не можем не отреагировать на преступление, совершаемое в отношении М. Саакашвили. В срочном порядке подано заявление о преступлении в государственное бюро расследований", - написал адвокат на своей странице в Facebook в четверг.Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в глданскую тюремную больницу. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
https://ria.ru/20211111/saakashvili-1758613554.html
https://ria.ru/20211111/saakashvili-1758563676.html
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в мире, украина, грузия, михаил саакашвили, задержание саакашвили в грузии, владимир зеленский, ираклий гарибашвили, facebook
17:44 11.11.2021 (обновлено: 18:11 11.11.2021)
 
Адвокат Саакашвили подал заявление из-за применения силы к экс-президенту

Адвокат Саакашвили подал заявление в ГБР Украины из-за применения силы к экс-президенту

© AP Photo / Sergei GritsБывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили в суде Киева - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
© AP Photo / Sergei Grits
Читать ria.ru в
КИЕВ, 11 ноя - РИА Новости. Украинский адвокат экс-президента Грузии и главы исполнительного комитета Нацсовета реформ Украины Михаила Саакашвили Евгений Грушовец подал в Госбюро расследований заявление о преступлении по факту применения силы в отношении экс-президента во время перевода из тюрьмы в больницу.
Специальная пенитенциарная служба Грузии опубликовала видеоматериал размещения Саакашвили в Глданскую тюремную больницу. На кадрах видно, что правоохранители силой вывели его из автомобиля, после чего он физически оскорбил сотрудников и повредил медицинское оборудование.
Глава Исполнительного комитета реформ в составе Национального совета реформ при президенте Украины Михаил Саакашвили на Дне независимости Украины - РИА Новости, 1920, 11.11.2021
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Саакашвили принял решение прекратить голодовку
"Защищая людей в различных уголовных процессах, я видел много ситуаций, но не вспоминаю ни одной подобной тому, как сейчас издеваются над гражданином Украины в тюрьме в Грузии. Мы не можем не отреагировать на преступление, совершаемое в отношении М. Саакашвили. В срочном порядке подано заявление о преступлении в государственное бюро расследований", - написал адвокат на своей странице в Facebook в четверг.
Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября. Ранее в Грузии его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. В первом случае Саакашвили приговорили к трем годам лишения свободы, во втором - к шести. Кроме того, он является фигурантом дел о разгоне оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года, о погроме телекомпании "Имеди" и о растрате средств из госбюджета - их пока рассматривают суды.
После заключения под стражу политик объявил голодовку. Консилиум врачей в понедельник вечером сообщил о необходимости госпитализации Саакашвили в многопрофильную клинику. Специальная пенитенциарная служба Грузии сообщила, что Саакашвили в понедельник переведен в глданскую тюремную больницу. Власти Грузии отказываются его освобождать. Премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что Саакашвили долго останется в тюрьме, он будет отбывать весь положенный срок.
Политик имеет украинское гражданство. Президент Украины Владимир Зеленский отмечал ранее, что он лично и власти страны будут заниматься возвращением Саакашвили. Грузинский прокурор Джарджи Циклаури заявлял, что вопрос об экстрадиции Саакашвили на Украину не рассматривается.
Саакашвили сопротивляется госпитализации. Кадры из тюремной больницы
Вчера, 13:43
Саакашвили заявил, что его перевели в тюремную больницу по указке Путина
 
В миреУкраинаГрузияМихаил СаакашвилиЗадержание Саакашвили в ГрузииВладимир ЗеленскийИраклий ГарибашвилиFacebook
 
 
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