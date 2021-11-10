Экспертная дискуссия об организации долговременного ухода за пациентами
12 ноября в 9:50 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится экспертная дискуссия на тему: "Оценка потребности в медико-социальных услугах – основа пациентоориентированного подхода к организации долговременного ухода". Мероприятие пройдет в рамках IV Всероссийского форума "Россия – территория заботы".
Участники:
- директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты РФ Тарас ВАСЬКО;
- главный̆ внештатный̆ специалист по паллиативной̆ помощи Министерства здравоохранения РФ Диана НЕВЗОРОВА;
- директор Благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета ОЛЕСКИНА;
- помощник директора Российского геронтологического научно-клинического центра по региональному развитию и федеральным проектам Александр РОЗАНОВ;
- профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, главный внештатный специалист по гериатрии Министерства здравоохранения РФ по СЗФО Елена ФРОЛОВА;
- директор по медицине Фонда Международного медицинского кластера Светлана ГАБИТОВА;
- президент РООМС г. Москвы Ирина КАЛИНИНА;
- руководитель ГЦ "Малаховка" Наталья АЛЕКСЕЕВА;
- руководитель отдела по работе с учреждениями долгосрочной опеки ООО "БЕЛЛА Восток" Каролина КУЗНЕЦОВА;
- генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария МОРОЗОВА;
- директор СПб ГКУ "Центр организации социального обслуживания" Тамара БОНДАРЕНКО;
- директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты РФ Тарас ВАСЬКО;
- главный̆ внештатный̆ специалист по паллиативной̆ помощи Министерства здравоохранения РФ Диана НЕВЗОРОВА;
- директор Благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета ОЛЕСКИНА;
- помощник директора Российского геронтологического научно-клинического центра по региональному развитию и федеральным проектам Александр РОЗАНОВ;
- профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, главный внештатный специалист по гериатрии Министерства здравоохранения РФ по СЗФО Елена ФРОЛОВА;
- директор по медицине Фонда Международного медицинского кластера Светлана ГАБИТОВА;
- президент РООМС г. Москвы Ирина КАЛИНИНА;
- руководитель ГЦ "Малаховка" Наталья АЛЕКСЕЕВА;
- руководитель отдела по работе с учреждениями долгосрочной опеки ООО "БЕЛЛА Восток" Каролина КУЗНЕЦОВА;
- генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария МОРОЗОВА;
- директор СПб ГКУ "Центр организации социального обслуживания" Тамара БОНДАРЕНКО;
Модераторы:
- специалист по гериатрии и паллиативной медицине, главный специалист отдела контроля Фонда Международного медицинского кластера Клаудия КОНСОН;
- начальник отдела международной деятельности и общественных проектов РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Вадим САМОРОДОВ.
- специалист по гериатрии и паллиативной медицине, главный специалист отдела контроля Фонда Международного медицинского кластера Клаудия КОНСОН;
- начальник отдела международной деятельности и общественных проектов РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Вадим САМОРОДОВ.
Долговременный уход за гражданами с хроническими заболеваниями и функциональными ограничениями – сложный мультидисциплинарный процесс. Качество жизни таких пациентов напрямую зависит от взаимодействия государственных, частных и общественных структур, в основе чего лежит эффективный информационный обмен и оценка функциональных ограничений и потребностей в медико-социальных услугах.
Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте IV Всероссийского форума "Россия – территория заботы".
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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