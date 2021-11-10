https://ria.ru/20211110/zdorove-1758440324.html

Экспертная дискуссия об организации долговременного ухода за пациентами

Экспертная дискуссия об организации долговременного ухода за пациентами - РИА Новости, 10.11.2021

Экспертная дискуссия об организации долговременного ухода за пациентами

12 ноября в 9:50 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится экспертная дискуссия на тему: "Оценка потребности в медико-социальных услугах – основа пациентоориентированного подхода к организации долговременного ухода". Мероприятие пройдет в рамках IV Всероссийского форума "Россия – территория заботы".

2021-11-10T17:31

2021-11-10T17:31

2021-11-10T17:31

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Задать вопросУчастники:- директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты РФ Тарас ВАСЬКО;- главный̆ внештатный̆ специалист по паллиативной̆ помощи Министерства здравоохранения РФ Диана НЕВЗОРОВА;- директор Благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета ОЛЕСКИНА;- помощник директора Российского геронтологического научно-клинического центра по региональному развитию и федеральным проектам Александр РОЗАНОВ;- профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, главный внештатный специалист по гериатрии Министерства здравоохранения РФ по СЗФО Елена ФРОЛОВА;- директор по медицине Фонда Международного медицинского кластера Светлана ГАБИТОВА;- президент РООМС г. Москвы Ирина КАЛИНИНА;- руководитель ГЦ "Малаховка" Наталья АЛЕКСЕЕВА;- руководитель отдела по работе с учреждениями долгосрочной опеки ООО "БЕЛЛА Восток" Каролина КУЗНЕЦОВА;- генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария МОРОЗОВА;- директор СПб ГКУ "Центр организации социального обслуживания" Тамара БОНДАРЕНКО;Модераторы:- специалист по гериатрии и паллиативной медицине, главный специалист отдела контроля Фонда Международного медицинского кластера Клаудия КОНСОН;- начальник отдела международной деятельности и общественных проектов РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Вадим САМОРОДОВ.Долговременный уход за гражданами с хроническими заболеваниями и функциональными ограничениями – сложный мультидисциплинарный процесс. Качество жизни таких пациентов напрямую зависит от взаимодействия государственных, частных и общественных структур, в основе чего лежит эффективный информационный обмен и оценка функциональных ограничений и потребностей в медико-социальных услугах.Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте IV Всероссийского форума "Россия – территория заботы".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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