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Экспертная дискуссия об организации долговременного ухода за пациентами
Экспертная дискуссия об организации долговременного ухода за пациентами - РИА Новости, 10.11.2021
Экспертная дискуссия об организации долговременного ухода за пациентами
12 ноября в 9:50 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится экспертная дискуссия на тему: "Оценка потребности в медико-социальных услугах – основа пациентоориентированного подхода к организации долговременного ухода". Мероприятие пройдет в рамках IV Всероссийского форума "Россия – территория заботы".
2021-11-10T17:31
2021-11-10T17:31
анонсы
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Задать вопросУчастники:- директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты РФ Тарас ВАСЬКО;- главный̆ внештатный̆ специалист по паллиативной̆ помощи Министерства здравоохранения РФ Диана НЕВЗОРОВА;- директор Благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета ОЛЕСКИНА;- помощник директора Российского геронтологического научно-клинического центра по региональному развитию и федеральным проектам Александр РОЗАНОВ;- профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, главный внештатный специалист по гериатрии Министерства здравоохранения РФ по СЗФО Елена ФРОЛОВА;- директор по медицине Фонда Международного медицинского кластера Светлана ГАБИТОВА;- президент РООМС г. Москвы Ирина КАЛИНИНА;- руководитель ГЦ "Малаховка" Наталья АЛЕКСЕЕВА;- руководитель отдела по работе с учреждениями долгосрочной опеки ООО "БЕЛЛА Восток" Каролина КУЗНЕЦОВА;- генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария МОРОЗОВА;- директор СПб ГКУ "Центр организации социального обслуживания" Тамара БОНДАРЕНКО;Модераторы:- специалист по гериатрии и паллиативной медицине, главный специалист отдела контроля Фонда Международного медицинского кластера Клаудия КОНСОН;- начальник отдела международной деятельности и общественных проектов РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Вадим САМОРОДОВ.Долговременный уход за гражданами с хроническими заболеваниями и функциональными ограничениями – сложный мультидисциплинарный процесс. Качество жизни таких пациентов напрямую зависит от взаимодействия государственных, частных и общественных структур, в основе чего лежит эффективный информационный обмен и оценка функциональных ограничений и потребностей в медико-социальных услугах.Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте IV Всероссийского форума "Россия – территория заботы".Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
17:31 10.11.2021
 

Экспертная дискуссия об организации долговременного ухода за пациентами

Читать ria.ru в
12 ноября в 9:50 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится экспертная дискуссия на тему: "Оценка потребности в медико-социальных услугах – основа пациентоориентированного подхода к организации долговременного ухода". Мероприятие пройдет в рамках IV Всероссийского форума "Россия – территория заботы".
Задать вопрос
Участники:
- директор Департамента социальной защиты и социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты РФ Тарас ВАСЬКО;
- главный̆ внештатный̆ специалист по паллиативной̆ помощи Министерства здравоохранения РФ Диана НЕВЗОРОВА;
- директор Благотворительного фонда "Старость в радость" Елизавета ОЛЕСКИНА;
- помощник директора Российского геронтологического научно-клинического центра по региональному развитию и федеральным проектам Александр РОЗАНОВ;
- профессор кафедры семейной медицины Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова, главный внештатный специалист по гериатрии Министерства здравоохранения РФ по СЗФО Елена ФРОЛОВА;
- директор по медицине Фонда Международного медицинского кластера Светлана ГАБИТОВА;
- президент РООМС г. Москвы Ирина КАЛИНИНА;
- руководитель ГЦ "Малаховка" Наталья АЛЕКСЕЕВА;
- руководитель отдела по работе с учреждениями долгосрочной опеки ООО "БЕЛЛА Восток" Каролина КУЗНЕЦОВА;
- генеральный директор Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Мария МОРОЗОВА;
- директор СПб ГКУ "Центр организации социального обслуживания" Тамара БОНДАРЕНКО;
Модераторы:
- специалист по гериатрии и паллиативной медицине, главный специалист отдела контроля Фонда Международного медицинского кластера Клаудия КОНСОН;
- начальник отдела международной деятельности и общественных проектов РГНКЦ РНИМУ им. Н.И. Пирогова Вадим САМОРОДОВ.
Долговременный уход за гражданами с хроническими заболеваниями и функциональными ограничениями – сложный мультидисциплинарный процесс. Качество жизни таких пациентов напрямую зависит от взаимодействия государственных, частных и общественных структур, в основе чего лежит эффективный информационный обмен и оценка функциональных ограничений и потребностей в медико-социальных услугах.
Трансляцию мероприятия можно будет посмотреть на сайте IV Всероссийского форума "Россия – территория заботы".

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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