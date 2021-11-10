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В Новгородской области предложили продлить запрет на массовые мероприятия
В Новгородской области предложили продлить запрет на массовые мероприятия - РИА Новости, 10.11.2021
В Новгородской области предложили продлить запрет на массовые мероприятия
Запрет на массовые мероприятия в Новгородской области предполагается сохранить до 1 декабря, сообщил губернатор Андрей Никитин. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:17
2021-11-10T17:17
распространение коронавируса
общество
андрей никитин (политик)
новгородская область
коронавирусы
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Запрет на массовые мероприятия в Новгородской области предполагается сохранить до 1 декабря, сообщил губернатор Андрей Никитин."На две недели с понедельника до 1 декабря предлагается сохранить запрет на массовые развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные… и иные мероприятия, в том числе в парках культуры и отдыха, на аттракционах и так далее", - сказал он на заседании оперштаба, которое транслировалось на странице региона в соцсети "ВКонтакте".Ранее Никитин из-за сложной эпидситуации продлил период нерабочих дней в Новгородской области, истекший 7 ноября, ещё на неделю с сохранением заработной платы. При этом в регионе до 15 ноября сохраняются уже введенные ранее ограничения, а также добавляются новые: приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, соляриев.
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общество, андрей никитин (политик), новгородская область, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:17 10.11.2021
 
В Новгородской области предложили продлить запрет на массовые мероприятия

В Новгородской области предложили продлить запрет на массовые мероприятия до 1 декабря

© Фото : Правительство Новгородской областиГубернатор Новгородской области Андрей Никитин
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© Фото : Правительство Новгородской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Запрет на массовые мероприятия в Новгородской области предполагается сохранить до 1 декабря, сообщил губернатор Андрей Никитин.
"На две недели с понедельника до 1 декабря предлагается сохранить запрет на массовые развлекательные, зрелищные, культурные, физкультурные, спортивные… и иные мероприятия, в том числе в парках культуры и отдыха, на аттракционах и так далее", - сказал он на заседании оперштаба, которое транслировалось на странице региона в соцсети "ВКонтакте".
Ранее Никитин из-за сложной эпидситуации продлил период нерабочих дней в Новгородской области, истекший 7 ноября, ещё на неделю с сохранением заработной платы. При этом в регионе до 15 ноября сохраняются уже введенные ранее ограничения, а также добавляются новые: приостанавливается работа заведений общепита, кинотеатров, концертных залов, соляриев.
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