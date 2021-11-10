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Дочь Задорнова показала трогательное фото в годовщину смерти отца
Дочь Задорнова показала трогательное фото в годовщину смерти отца - РИА Новости, 10.11.2021
Дочь Задорнова показала трогательное фото в годовщину смерти отца
Дочь Михаила Задорнова Елена показала трогательное фото в годовщину смерти отца. Во время морской прогулки на яхте юморист прилег к ней на колени. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:52
2021-11-10T17:52
2021-11-10T17:52
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Дочь Михаила Задорнова Елена показала трогательное фото в годовщину смерти отца. Во время морской прогулки на яхте юморист прилег к ней на колени.Сатирик умер четыре года назад на 70-м году жизни от онкологического заболевания. Однако поклонники до сих пор вспоминают его яркие монологи. Об этом вспомнил его коллега по сцене Евгений Петросян. Он также разместил в Instagram памятную публикацию.С начала 1990-х Михаил Задорнов был автором и ведущим известных телепередач, среди них "Вокруг смеха", "Аншлаг", "Смехопанорама", "Сатирический прогноз". Позже выступал с сольными концертами.
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знаменитости, евгений петросян, михаил задорнов, шоу-бизнес
Дочь Задорнова показала трогательное фото в годовщину смерти отца
Дочь Задорнова показала трогательное фото с прогулки в четвертую годовщину смерти отца