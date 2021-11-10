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Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211110/zadornov-1758439120.html
Дочь Задорнова показала трогательное фото в годовщину смерти отца
Дочь Задорнова показала трогательное фото в годовщину смерти отца - РИА Новости, 10.11.2021
Дочь Задорнова показала трогательное фото в годовщину смерти отца
Дочь Михаила Задорнова Елена показала трогательное фото в годовщину смерти отца. Во время морской прогулки на яхте юморист прилег к ней на колени. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:52
2021-11-10T17:52
шоубиз
знаменитости
евгений петросян
михаил задорнов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Дочь Михаила Задорнова Елена показала трогательное фото в годовщину смерти отца. Во время морской прогулки на яхте юморист прилег к ней на колени.Сатирик умер четыре года назад на 70-м году жизни от онкологического заболевания. Однако поклонники до сих пор вспоминают его яркие монологи. Об этом вспомнил его коллега по сцене Евгений Петросян. Он также разместил в Instagram памятную публикацию.С начала 1990-х Михаил Задорнов был автором и ведущим известных телепередач, среди них "Вокруг смеха", "Аншлаг", "Смехопанорама", "Сатирический прогноз". Позже выступал с сольными концертами.
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знаменитости, евгений петросян, михаил задорнов, шоу-бизнес
17:52 10.11.2021
 
Дочь Задорнова показала трогательное фото в годовщину смерти отца

Дочь Задорнова показала трогательное фото с прогулки в четвертую годовщину смерти отца

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПисатель и сатирик Михаил Задорнов
Писатель и сатирик Михаил Задорнов - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Дочь Михаила Задорнова Елена показала трогательное фото в годовщину смерти отца. Во время морской прогулки на яхте юморист прилег к ней на колени.

"Папуль, тебя мне не хватает!" – этой строчкой Елена начала стихотворение под фотографией.

Сатирик умер четыре года назад на 70-м году жизни от онкологического заболевания. Однако поклонники до сих пор вспоминают его яркие монологи.
Об этом вспомнил его коллега по сцене Евгений Петросян. Он также разместил в Instagram памятную публикацию.

"Практически каждый день люди вспоминают его, цитируют, иллюстрируют видео и продолжают радоваться его остроумию. Это означает, что ушедший от нас человек продолжает жить с нами! И я уверен в том, что так будет еще много-много лет", – написал Петросян.

С начала 1990-х Михаил Задорнов был автором и ведущим известных телепередач, среди них "Вокруг смеха", "Аншлаг", "Смехопанорама", "Сатирический прогноз". Позже выступал с сольными концертами.
Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 16.09.2021
16 сентября, 17:35Шоубиз
Петросян в честь дня рождения показал редкое семейное фото с сыном и женой
 
ШоубизЗнаменитостиЕвгений ПетросянМихаил ЗадорновШоу-бизнес
 
 
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