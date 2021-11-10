https://ria.ru/20211110/yazyk-1758353659.html

КНР будет продвигать китайский язык в большинстве международных организаций

КНР будет продвигать китайский язык в большинстве международных организаций - РИА Новости, 10.11.2021

КНР будет продвигать китайский язык в большинстве международных организаций

Минобраз КНР объявил, что будет продвигать статус китайского языка как рабочего или официального в большинстве международных организаций и авторитетных форумов. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:06

2021-11-10T11:06

2021-11-10T11:06

россия-китай: главное

китай

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МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Минобраз КНР объявил, что будет продвигать статус китайского языка как рабочего или официального в большинстве международных организаций и авторитетных форумов.Это решено сделать в связи с "ростом глобального влияния Китая и его роли в международных коммуникациях".В качестве положительного примера в министерстве образования привели признание китайского в качестве официального Всемирной туристской организацией в январе 2021 года.По состоянию на конец 2020 года китайский язык был включен в государственные программы образования 75 стран, за пределами КНР китайский язык как иностранный изучают порядка 25 миллионов человек.Сегодня по миру насчитывается 1,5 тысячи классов Конфуция – некоммерческих учреждений, где преподают китайский язык. Через них прошли уже около 13 миллионов человек. В мире сегодня живут 200 миллионов человек, которые учили китайский как иностранный.

https://ria.ru/20211103/ekologiya-1757540452.html

китай

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

китай