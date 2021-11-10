https://ria.ru/20211110/yazyk-1758353659.html
КНР будет продвигать китайский язык в большинстве международных организаций
КНР будет продвигать китайский язык в большинстве международных организаций - РИА Новости, 10.11.2021
КНР будет продвигать китайский язык в большинстве международных организаций
Минобраз КНР объявил, что будет продвигать статус китайского языка как рабочего или официального в большинстве международных организаций и авторитетных форумов. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:06
2021-11-10T11:06
2021-11-10T11:06
россия-китай: главное
китай
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754226098_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cecaa15784a8fb3963b56ca39bad3f18.jpg
МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Минобраз КНР объявил, что будет продвигать статус китайского языка как рабочего или официального в большинстве международных организаций и авторитетных форумов.Это решено сделать в связи с "ростом глобального влияния Китая и его роли в международных коммуникациях".В качестве положительного примера в министерстве образования привели признание китайского в качестве официального Всемирной туристской организацией в январе 2021 года.По состоянию на конец 2020 года китайский язык был включен в государственные программы образования 75 стран, за пределами КНР китайский язык как иностранный изучают порядка 25 миллионов человек.Сегодня по миру насчитывается 1,5 тысячи классов Конфуция – некоммерческих учреждений, где преподают китайский язык. Через них прошли уже около 13 миллионов человек. В мире сегодня живут 200 миллионов человек, которые учили китайский как иностранный.
https://ria.ru/20211103/ekologiya-1757540452.html
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0c/1754226098_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_7a9524f618fa1fa338fcebdca0d89170.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай
МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное"
. Минобраз КНР объявил, что будет продвигать статус китайского языка как рабочего или официального в большинстве международных организаций и авторитетных форумов.
Это решено сделать в связи с "ростом глобального влияния Китая и его роли в международных коммуникациях".
В качестве положительного примера в министерстве образования привели признание китайского в качестве официального Всемирной туристской организацией в январе 2021 года.
По состоянию на конец 2020 года китайский язык был включен в государственные программы образования 75 стран, за пределами КНР китайский язык как иностранный изучают порядка 25 миллионов человек.
Сегодня по миру насчитывается 1,5 тысячи классов Конфуция – некоммерческих учреждений, где преподают китайский язык. Через них прошли уже около 13 миллионов человек. В мире сегодня живут 200 миллионов человек, которые учили китайский как иностранный.