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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211110/yazyk-1758353659.html
КНР будет продвигать китайский язык в большинстве международных организаций
КНР будет продвигать китайский язык в большинстве международных организаций - РИА Новости, 10.11.2021
КНР будет продвигать китайский язык в большинстве международных организаций
Минобраз КНР объявил, что будет продвигать статус китайского языка как рабочего или официального в большинстве международных организаций и авторитетных форумов. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:06
2021-11-10T11:06
россия-китай: главное
китай
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МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Минобраз КНР объявил, что будет продвигать статус китайского языка как рабочего или официального в большинстве международных организаций и авторитетных форумов.Это решено сделать в связи с "ростом глобального влияния Китая и его роли в международных коммуникациях".В качестве положительного примера в министерстве образования привели признание китайского в качестве официального Всемирной туристской организацией в январе 2021 года.По состоянию на конец 2020 года китайский язык был включен в государственные программы образования 75 стран, за пределами КНР китайский язык как иностранный изучают порядка 25 миллионов человек.Сегодня по миру насчитывается 1,5 тысячи классов Конфуция – некоммерческих учреждений, где преподают китайский язык. Через них прошли уже около 13 миллионов человек. В мире сегодня живут 200 миллионов человек, которые учили китайский как иностранный.
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китай
11:06 10.11.2021
 

КНР будет продвигать китайский язык в большинстве международных организаций

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРайон Гуомао в Пекине
Район Гуомао в Пекине - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 10 ноя - Проект "Россия-Китай: Главное". Минобраз КНР объявил, что будет продвигать статус китайского языка как рабочего или официального в большинстве международных организаций и авторитетных форумов.
Это решено сделать в связи с "ростом глобального влияния Китая и его роли в международных коммуникациях".
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В качестве положительного примера в министерстве образования привели признание китайского в качестве официального Всемирной туристской организацией в январе 2021 года.
По состоянию на конец 2020 года китайский язык был включен в государственные программы образования 75 стран, за пределами КНР китайский язык как иностранный изучают порядка 25 миллионов человек.
Сегодня по миру насчитывается 1,5 тысячи классов Конфуция – некоммерческих учреждений, где преподают китайский язык. Через них прошли уже около 13 миллионов человек. В мире сегодня живут 200 миллионов человек, которые учили китайский как иностранный.
 
Россия-Китай: ГлавноеКитай
 
 
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