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Премьер Японии пообещал "решительную внешнюю политику" против КНР и России
Премьер Японии пообещал "решительную внешнюю политику" против КНР и России - РИА Новости, 10.11.2021
Премьер Японии пообещал "решительную внешнюю политику" против КНР и России
Фумио Кисида, который стал в среду 101-м премьер-министром Японии, заявил на пресс-конференции, что намерен проводить в отношении Китая и России "решительную... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:23
2021-11-10T15:23
2021-11-10T15:29
япония
китай
россия
в мире
фумио кисида
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ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Фумио Кисида, который стал в среду 101-м премьер-министром Японии, заявил на пресс-конференции, что намерен проводить в отношении Китая и России "решительную внешнюю политику"."В отношении Китая и России я намерен настаивать на том, на чем нужно настаивать и проводить решительную внешнюю политику" - заявил Кисида.
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япония, китай, россия, в мире, фумио кисида
15:23 10.11.2021 (обновлено: 15:29 10.11.2021)
Премьер Японии пообещал "решительную внешнюю политику" против КНР и России
Новый премьер Японии Кисида пообещал "решительную внешнюю политику" против Китая и России