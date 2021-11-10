https://ria.ru/20211110/yaponiya-1758414264.html

Премьер Японии пообещал "решительную внешнюю политику" против КНР и России

Премьер Японии пообещал "решительную внешнюю политику" против КНР и России - РИА Новости, 10.11.2021

Премьер Японии пообещал "решительную внешнюю политику" против КНР и России

Фумио Кисида, который стал в среду 101-м премьер-министром Японии, заявил на пресс-конференции, что намерен проводить в отношении Китая и России "решительную... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:23

2021-11-10T15:23

2021-11-10T15:29

япония

китай

россия

в мире

фумио кисида

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ТОКИО, 10 ноя – РИА Новости, Ксения Нака. Фумио Кисида, который стал в среду 101-м премьер-министром Японии, заявил на пресс-конференции, что намерен проводить в отношении Китая и России "решительную внешнюю политику"."В отношении Китая и России я намерен настаивать на том, на чем нужно настаивать и проводить решительную внешнюю политику" - заявил Кисида.

https://ria.ru/20211013/kurily-1754252914.html

япония

китай

россия

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япония, китай, россия, в мире, фумио кисида