https://ria.ru/20211110/yamal-1758402633.html
Губернатор Ямала вручил ключи от новых квартир полицейским и медработникам
Губернатор Ямала вручил ключи от новых квартир полицейским и медработникам - РИА Новости, 10.11.2021
Губернатор Ямала вручил ключи от новых квартир полицейским и медработникам
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир полицейским и медработникам, сообщает пресс-служба главы... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T14:35
2021-11-10T14:35
2021-11-10T14:36
ямало-ненецкий автономный округ
общество
новый уренгой
жилье
дмитрий артюхов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир полицейским и медработникам, сообщает пресс-служба главы региона."Девятого ноября в рамках рабочей поездки в Новый Уренгой губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир. В новый дом в микрорайоне Дорожников переедут 322 семьи. Первыми новоселье отметили медики первичного звена и полицейские", - говорится в сообщении.Всего квартиры в новом доме получат 20 семей сотрудников полиции и 36 семей медработников: онкологов, хирургов, терапевтов, офтальмологов, детских кардиологов, медицинских сестер.Среди новоселов - детский фтизиатр Вадим Гузун. С 2020 года он работает в новоуренгойской поликлинике. Его жена также трудится в системе здравоохранения. Она - участковый педиатр."Хочу сказать спасибо за возможность получить жилье. Это совершенно новые возможности для нашей семьи", - сказал Гузун, которого цитирует пресс-служба.Служебное жилье медикам первичного звена предоставляется по поручению президента. Изначально программа предусматривала предоставление 300 квартир в течение трех лет. Однако по инициативе губернатора она продлена еще на год и расширена до 400 квартир. В этом году ключи получили 114 семей медработников, в прошлом - 95. После 10 лет работы врачи и медсестры смогут оформить жилье в собственность, уточняют власти.
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общество, новый уренгой, жилье, дмитрий артюхов
14:35 10.11.2021 (обновлено: 14:36 10.11.2021)
Губернатор Ямала вручил ключи от новых квартир полицейским и медработникам
Губернатор Ямала Артюхов вручил ключи от новых квартир полицейским и медработникам
ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 ноя – РИА Новости.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Артюхов
вручил ключи от новых квартир полицейским и медработникам, сообщает пресс-служба главы региона.
"Девятого ноября в рамках рабочей поездки в Новый Уренгой
губернатор Ямала Дмитрий Артюхов вручил ключи от новых квартир. В новый дом в микрорайоне Дорожников переедут 322 семьи. Первыми новоселье отметили медики первичного звена и полицейские", - говорится в сообщении.
Всего квартиры в новом доме получат 20 семей сотрудников полиции и 36 семей медработников: онкологов, хирургов, терапевтов, офтальмологов, детских кардиологов, медицинских сестер.
"Это те люди, которые всегда приходят на помощь первыми, когда нам тяжело. Очень важно, чтобы у вас дома всегда был уют, комфорт, чтобы вы не думали, в каких условиях находятся ваши близкие. Это наша задача - расширять фонд служебного жилья", - приводятся в сообщении слова губернатора.
Среди новоселов - детский фтизиатр Вадим Гузун. С 2020 года он работает в новоуренгойской поликлинике. Его жена также трудится в системе здравоохранения. Она - участковый педиатр.
"Хочу сказать спасибо за возможность получить жилье. Это совершенно новые возможности для нашей семьи", - сказал Гузун, которого цитирует пресс-служба.
Служебное жилье медикам первичного звена предоставляется по поручению президента. Изначально программа предусматривала предоставление 300 квартир в течение трех лет. Однако по инициативе губернатора она продлена еще на год и расширена до 400 квартир. В этом году ключи получили 114 семей медработников, в прошлом - 95. После 10 лет работы врачи и медсестры смогут оформить жилье в собственность, уточняют власти.