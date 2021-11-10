https://ria.ru/20211110/yakutiya-1758435458.html

В Якутии экс-чиновницу осудили за мошенничество при реализации нацпроекта

В Якутии экс-чиновницу осудили за мошенничество при реализации нацпроекта - РИА Новости, 10.11.2021

В Якутии экс-чиновницу осудили за мошенничество при реализации нацпроекта

Бывшая чиновница и ее сожитель приговорены в Якутии к лишению свободы за мошенничество при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:04

2021-11-10T17:04

2021-11-10T17:04

происшествия

жилье

мошенничество

криминал

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 10 ноя – РИА Новости. Бывшая чиновница и ее сожитель приговорены в Якутии к лишению свободы за мошенничество при реализации нацпроекта "Жилье и городская среда", сообщает пресс-служба прокуратуры республики.Как отметили в прокуратуре, перед судом предстали бывший ведущий специалист по жилищной политике администрации района, которая обвинялась в покушении на мошенничество в особо крупном размере и подделке документов, а также ее гражданский супруг - за пособничество.Судом установлено, что женщина предложила своему сожителю приобрести квартиру в жилом доме, признанном аварийным и подлежащим сносу. При этом в договор купли-продажи были внесены ложные сведения о стоимости квартиры в размере 4 миллионов рублей при фактической покупке за 450 тысяч рублей. По такой же схеме были приобретены еще 4 квартиры на общую сумму более 8,3 миллиона рублей, которые были оформлены на ничего не подозревающих родственников подсудимой.Далее, добавляет прокуратура, подсудимая подделала протоколы об утверждении размера возмещения за названные аварийные жилые помещения на общую сумму более 12,3 миллиона рублей и лично представила их в дирекцию жилищного строительства республики."Незаконные действия подсудимых не доведены до конца в связи с выявлением уполномоченными органами преступной схемы. Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил подсудимую к 4 годам лишения свободы со штрафом в размере 250 тысяч рублей. Пособник осужден к 2 годам лишения свободы. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима", - рассказали в пресс-службе.Приговор в законную силу не вступил.

https://ria.ru/20211109/yakutiya-1758234530.html

республика саха (якутия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, жилье, мошенничество, криминал, республика саха (якутия)