https://ria.ru/20211110/vstrecha-1758336936.html
Эксперт оценил сообщения о возможной встрече Путина и Байдена
Эксперт оценил сообщения о возможной встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 10.11.2021
Эксперт оценил сообщения о возможной встрече Путина и Байдена
Информация о возможной новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена – это уже хороший знак, который говорит о том, что консультации на... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T09:22
2021-11-10T09:22
2021-11-10T09:22
в мире
сша
женева (город)
владимир путин
джо байден
россия
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Информация о возможной новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена – это уже хороший знак, который говорит о том, что консультации на уровне профильных ведомств прошли не впустую и есть предмет для разговора на высшем уровне, считает программный директор РСМД Иван Тимофеев.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Байден могут до конца этого года провести беседу в онлайн-формате, а в начале 2022 года личную встречу."Сам факт того, что идет речь о таких встречах, – это уже хороший знак. Он говорит о том, что те договоренности, пусть и неформальные, которые были достигнуты в Женеве двумя президентами, все-таки дают результат, что консультации, которые ведутся по линии профильных ведомств России и США, пусть и показывающие, что между странами есть достаточно серьезные разногласия, все-таки дают определенные результаты, что по крайней мере этот процесс не заглох, а есть определённое движение по разным направлением – и по вопросам стратегической стабильности, и кибербезопасности, и другим вопросам", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости."Это значит, что есть предмет для дальнейшего обсуждения двух президентов. Эти встречи могут дать дополнительный импульс для продолжения работы на уровне профильных ведомств", - подчеркнул Тимофеев.Список вопросов для обсуждения достаточно обширный, считает он, и среди них есть решаемые."Та же проблема функционирования консульской службы США в России, выдача виз. Поэтому эти что называется low hanging fruits, они есть, и их можно попытаться сорвать", - сказал эксперт.Белый дом ранее заявил, что не располагает информацией о возможности встречи лидеров РФ и США до конца года. В Кремле сообщили РИА Новости, что не располагают информацией об очной встрече президентов.Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.
https://ria.ru/20211108/bayden-1758143211.html
https://ria.ru/20211108/veselo-1758095652.html
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internet-group@rian.ru
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, женева (город), владимир путин, джо байден, россия
Эксперт оценил сообщения о возможной встрече Путина и Байдена
Эксперт Тимофеев назвал сообщения о возможной встрече Путина и Байдена хорошим знаком
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости.
Информация о возможной новой встрече президентов России и США Владимира Путина
и Джо Байдена
– это уже хороший знак, который говорит о том, что консультации на уровне профильных ведомств прошли не впустую и есть предмет для разговора на высшем уровне, считает программный директор РСМД Иван Тимофеев.
Ранее газета "Коммерсант
" со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Байден могут до конца этого года провести беседу в онлайн-формате, а в начале 2022 года личную встречу.
"Сам факт того, что идет речь о таких встречах, – это уже хороший знак. Он говорит о том, что те договоренности, пусть и неформальные, которые были достигнуты в Женеве двумя президентами, все-таки дают результат, что консультации, которые ведутся по линии профильных ведомств России и США, пусть и показывающие, что между странами есть достаточно серьезные разногласия, все-таки дают определенные результаты, что по крайней мере этот процесс не заглох, а есть определённое движение по разным направлением – и по вопросам стратегической стабильности, и кибербезопасности, и другим вопросам", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
"Это значит, что есть предмет для дальнейшего обсуждения двух президентов. Эти встречи могут дать дополнительный импульс для продолжения работы на уровне профильных ведомств", - подчеркнул Тимофеев.
Список вопросов для обсуждения достаточно обширный, считает он, и среди них есть решаемые.
"Та же проблема функционирования консульской службы США в России, выдача виз. Поэтому эти что называется low hanging fruits, они есть, и их можно попытаться сорвать", - сказал эксперт.
Белый дом ранее заявил, что не располагает информацией о возможности встречи лидеров РФ и США до конца года. В Кремле сообщили РИА Новости, что не располагают информацией об очной встрече президентов.
Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась в Женеве
16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия
и США
намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.