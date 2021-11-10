https://ria.ru/20211110/vstrecha-1758336936.html

Эксперт оценил сообщения о возможной встрече Путина и Байдена

Эксперт оценил сообщения о возможной встрече Путина и Байдена - РИА Новости, 10.11.2021

Эксперт оценил сообщения о возможной встрече Путина и Байдена

Информация о возможной новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена – это уже хороший знак, который говорит о том, что консультации на... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T09:22

2021-11-10T09:22

2021-11-10T09:22

в мире

сша

женева (город)

владимир путин

джо байден

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Информация о возможной новой встрече президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена – это уже хороший знак, который говорит о том, что консультации на уровне профильных ведомств прошли не впустую и есть предмет для разговора на высшем уровне, считает программный директор РСМД Иван Тимофеев.Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщила, что Путин и Байден могут до конца этого года провести беседу в онлайн-формате, а в начале 2022 года личную встречу."Сам факт того, что идет речь о таких встречах, – это уже хороший знак. Он говорит о том, что те договоренности, пусть и неформальные, которые были достигнуты в Женеве двумя президентами, все-таки дают результат, что консультации, которые ведутся по линии профильных ведомств России и США, пусть и показывающие, что между странами есть достаточно серьезные разногласия, все-таки дают определенные результаты, что по крайней мере этот процесс не заглох, а есть определённое движение по разным направлением – и по вопросам стратегической стабильности, и кибербезопасности, и другим вопросам", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости."Это значит, что есть предмет для дальнейшего обсуждения двух президентов. Эти встречи могут дать дополнительный импульс для продолжения работы на уровне профильных ведомств", - подчеркнул Тимофеев.Список вопросов для обсуждения достаточно обширный, считает он, и среди них есть решаемые."Та же проблема функционирования консульской службы США в России, выдача виз. Поэтому эти что называется low hanging fruits, они есть, и их можно попытаться сорвать", - сказал эксперт.Белый дом ранее заявил, что не располагает информацией о возможности встречи лидеров РФ и США до конца года. В Кремле сообщили РИА Новости, что не располагают информацией об очной встрече президентов.Первая встреча президентов Путина и Байдена состоялась в Женеве 16 июня. В совместном заявлении лидеры подчеркнули, что стороны намерены запустить комплексный двусторонний диалог по стратегической стабильности, который будет предметным и энергичным. Кроме того, Россия и США намерены начать консультации по кибербезопасности, обмену заключенными и контролю над вооружениями.

https://ria.ru/20211108/bayden-1758143211.html

https://ria.ru/20211108/veselo-1758095652.html

https://ria.ru/20211104/ekologiya-1757669789.html

сша

женева (город)

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, женева (город), владимир путин, джо байден, россия