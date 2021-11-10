https://ria.ru/20211110/vpk-1758435369.html
Военно-промышленный комплекс работает без сбоев, подчеркнул Путин
Военно-промышленный комплекс работает без сбоев, подчеркнул Путин - РИА Новости, 10.11.2021
Военно-промышленный комплекс работает без сбоев, подчеркнул Путин
Даже в условиях пандемии коронавируса военно-промышленный комплекс страны работает без сбоев, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T17:03
2021-11-10T17:03
2021-11-10T17:43
владимир путин
безопасность
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757600456_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_0dc8ee6384b5e7922654835f11aa01c0.jpg
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Даже в условиях пандемии коронавируса военно-промышленный комплекс страны работает без сбоев, заявил президент РФ Владимир Путин."Даже в условиях серьезных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организации ОПК работают стабильно, не допускают ни срывов, ни затягивания поставок", - сказал Путин.По его словам, в результате доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах сегодня превышает 80%, а в силах общего назначения достигает более 70%, в российские войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по целому ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги. Среди них - истребитель пятого поколения СУ-57, атомный ракетоносец "Князь Владимир", зенитно-ракетная система С-500.
https://ria.ru/20210912/vooruzheniya-1749740955.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757600456_175:0:2906:2048_1920x0_80_0_0_1b428ed6af07b54c531762b8ce504983.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, безопасность, россия
17:03 10.11.2021 (обновлено: 17:43 10.11.2021)
Военно-промышленный комплекс работает без сбоев, подчеркнул Путин
Путин: военно-промышленный комплекс работает без сбоев