https://ria.ru/20211110/vpk-1758435369.html

Военно-промышленный комплекс работает без сбоев, подчеркнул Путин

Военно-промышленный комплекс работает без сбоев, подчеркнул Путин - РИА Новости, 10.11.2021

Военно-промышленный комплекс работает без сбоев, подчеркнул Путин

Даже в условиях пандемии коронавируса военно-промышленный комплекс страны работает без сбоев, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T17:03

2021-11-10T17:03

2021-11-10T17:43

владимир путин

безопасность

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Даже в условиях пандемии коронавируса военно-промышленный комплекс страны работает без сбоев, заявил президент РФ Владимир Путин."Даже в условиях серьезных ограничений, связанных с эпидемией коронавируса, организации ОПК работают стабильно, не допускают ни срывов, ни затягивания поставок", - сказал Путин.По его словам, в результате доля современных образцов оружия и техники в стратегических ядерных силах сегодня превышает 80%, а в силах общего назначения достигает более 70%, в российские войска поступают новейшие образцы вооружения, которые по своим тактико-техническим характеристикам не уступают, а по целому ряду параметров намного превосходят зарубежные аналоги. Среди них - истребитель пятого поколения СУ-57, атомный ракетоносец "Князь Владимир", зенитно-ракетная система С-500.

https://ria.ru/20210912/vooruzheniya-1749740955.html

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2021

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владимир путин, безопасность, россия