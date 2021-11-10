https://ria.ru/20211110/volodin-1758527323.html

Володин: ПС Белоруссии и РФ обсудит ситуацию с беженцами 2 декабря

Володин: ПС Белоруссии и РФ обсудит ситуацию с беженцами 2 декабря - РИА Новости, 11.11.2021

Володин: ПС Белоруссии и РФ обсудит ситуацию с беженцами 2 декабря

Парламентское собрание союза Белоруссии и России обсудит ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе 2 декабря в Минске, сообщил спикер Госдумы Вячеслав РИА Новости, 11.11.2021

2021-11-10T17:45

2021-11-10T17:45

2021-11-11T11:31

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

вячеслав володин

россия

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Парламентское собрание союза Белоруссии и России обсудит ситуацию с беженцами на белорусско-польской границе 2 декабря в Минске, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин."Заседание Парламентского собрания союза Белоруссии и России пройдет 2 декабря в Минске", - сказал Володин журналистам.По его словам, Парламентское собрание поднимет организационные вопросы и реализацию решений Высшего госсовета Союзного государства Белоруссии и России, кроме этого, ожидается выступление госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. "Также обсудим двойные стандарты со стороны европейских стран по отношению к беженцам, которые находятся на территории Белоруссии", - добавил он.Также Володин уточнил, что Совет Думы утвердил состав депутации Госдумы РФ в Парламентском собрании. "В неё войдут 24 депутата из 36 представителей Федерального собрания. Войдут представители всех фракций, уважаемые депутаты, имеющие опыт, представляющие регионы, граничащие с Белоруссией. А также председатели комитетов, профиль которых соответствует программам, утвержденным Высшим госсоветом Союзного государства", - пояснил он.В понедельник госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что многочисленная группа беженцев, в основном курдов, направилась к границе Белоруссии с Польшей. Перед польскими заграждениями на линии границы остановились более двух тысяч беженцев, в том числе значительное количество женщин и детей, они разбили стихийный лагерь. Польские силовики их не пропускают, мигранты предпринимали попытки преодолеть заграждения.В последнее время Литва, Латвия и Польша сообщали о росте числа задерживаемых нелегальных мигрантов на границе с Белоруссией, обвиняли Минск в создании миграционного кризиса. Минск все обвинения отвергает. В связи с ситуацией президент Польши ввел на приграничных с Белоруссией территориях режим чрезвычайного положения, к охране границы привлечены армия и полиция. Президент Белоруссии Александр Лукашенко отмечал, что Минск больше не будет сдерживать поток нелегальных мигрантов в страны ЕС: из-за санкций Запада на это нет "ни денег, ни сил". Пограничники Белоруссии неоднократно заявляли о насильственном выдворении мигрантов Литвой, Польшей и Латвией на белорусскую территорию.

https://ria.ru/20211110/belorussiya-1758390639.html

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белоруссия, вячеслав володин, россия