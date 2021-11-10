https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758416228.html
Фальков оценил уровень вакцинации среди студентов и сотрудников вузов
Фальков оценил уровень вакцинации среди студентов и сотрудников вузов - РИА Новости, 10.11.2021
Фальков оценил уровень вакцинации среди студентов и сотрудников вузов
Уровень вакцинации от коронавируса среди сотрудников вузов составляет 75%, а среди студентов – 32%, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:30
2021-11-10T15:30
2021-11-10T16:16
общество
распространение коронавируса
вакцинация
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здоровье - общество
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень вакцинации от коронавируса среди сотрудников вузов составляет 75%, а среди студентов – 32%, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."В целом по системе высшего образования уровень вакцинации преподавателей и сотрудников составляет 75%, среди студентов этот показатель постоянно растет и составляет 32%", - сообщил Фальков.По словам министра, сейчас организовано 900 пунктов вакцинации при образовательных и научных учреждениях для сотрудников, преподавателей и обучающихся. В частности, если посмотреть в целом, 80% вузов организовали у себя либо где-то рядом необходимую работу по вакцинации, уточнил Фальков.
https://ria.ru/20211110/falkov-1758416447.html
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15:30 10.11.2021 (обновлено: 16:16 10.11.2021)
Фальков оценил уровень вакцинации среди студентов и сотрудников вузов
Фальков: уровень вакцинации среди сотрудников вузов составляет 75%, среди студентов — 32%