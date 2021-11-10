https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758416228.html

Фальков оценил уровень вакцинации среди студентов и сотрудников вузов

Фальков оценил уровень вакцинации среди студентов и сотрудников вузов - РИА Новости, 10.11.2021

Фальков оценил уровень вакцинации среди студентов и сотрудников вузов

Уровень вакцинации от коронавируса среди сотрудников вузов составляет 75%, а среди студентов – 32%, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:30

2021-11-10T15:30

2021-11-10T16:16

общество

распространение коронавируса

вакцинация

владимир путин

здоровье - общество

коронавирусы

валерий фальков

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Уровень вакцинации от коронавируса среди сотрудников вузов составляет 75%, а среди студентов – 32%, сообщил министр науки и высшего образования России Валерий Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством."В целом по системе высшего образования уровень вакцинации преподавателей и сотрудников составляет 75%, среди студентов этот показатель постоянно растет и составляет 32%", - сообщил Фальков.По словам министра, сейчас организовано 900 пунктов вакцинации при образовательных и научных учреждениях для сотрудников, преподавателей и обучающихся. В частности, если посмотреть в целом, 80% вузов организовали у себя либо где-то рядом необходимую работу по вакцинации, уточнил Фальков.

https://ria.ru/20211110/falkov-1758416447.html

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