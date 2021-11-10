https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758415461.html
Голикова объяснила необходимость вакцинации от COVID-19
Голикова объяснила необходимость вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021
Голикова объяснила необходимость вакцинации от COVID-19
Если необходимая доля россиян в ближайший месяц не привьется, Россия потеряет темп прироста коллективного иммунитета, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:26
2021-11-10T15:26
2021-11-10T17:00
россия
коронавирус covid-19
распространение коронавируса
общество
вакцинация
владимир путин
татьяна голикова
здоровье - общество
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МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Если необходимая доля россиян в ближайший месяц не привьется, Россия потеряет темп прироста коллективного иммунитета, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.По ее словам, чтобы достичь коллективного иммунитета в 80%, нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек и ревакцинировать порядка 9 миллионов человек."Если те цифры, о которых я сказала, 22 и 9, нами в ближайшее время, в ближайший месяц не будут достигнуты, то тогда мы тот темп, который набираем, потеряем, и нам придется снова идти на круг ревакцинации, потому что показатели коллективного иммунитета не будут изменяться из-за того, что люди, которые в более ранние сроки вакцинировались, у них подойдет ревакцинация", - заявила она на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
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россия, коронавирус covid-19, общество, вакцинация, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:26 10.11.2021 (обновлено: 17:00 10.11.2021)
Голикова объяснила необходимость вакцинации от COVID-19
Голикова: Россия потеряет темп прироста иммунитета, если прекратить вакцинацию от COVID-19