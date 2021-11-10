https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758415461.html

Голикова объяснила необходимость вакцинации от COVID-19

Голикова объяснила необходимость вакцинации от COVID-19 - РИА Новости, 10.11.2021

Голикова объяснила необходимость вакцинации от COVID-19

Если необходимая доля россиян в ближайший месяц не привьется, Россия потеряет темп прироста коллективного иммунитета, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:26

2021-11-10T15:26

2021-11-10T17:00

россия

коронавирус covid-19

распространение коронавируса

общество

вакцинация

владимир путин

татьяна голикова

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/03/1757502324_0:146:2988:1826_1920x0_80_0_0_d84c91bf3fd95c7c75159788a8fda241.jpg

МОСКВА, 10 окт — РИА Новости. Если необходимая доля россиян в ближайший месяц не привьется, Россия потеряет темп прироста коллективного иммунитета, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.По ее словам, чтобы достичь коллективного иммунитета в 80%, нужно уже сейчас привить порядка 22 миллионов человек и ревакцинировать порядка 9 миллионов человек."Если те цифры, о которых я сказала, 22 и 9, нами в ближайшее время, в ближайший месяц не будут достигнуты, то тогда мы тот темп, который набираем, потеряем, и нам придется снова идти на круг ревакцинации, потому что показатели коллективного иммунитета не будут изменяться из-за того, что люди, которые в более ранние сроки вакцинировались, у них подойдет ревакцинация", - заявила она на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

https://ria.ru/20211110/koronavirus-1758415019.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, коронавирус covid-19, общество, вакцинация, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19