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Путин попросил Голикову рассказать о важности своевременной вакцинации
Путин попросил Голикову рассказать о важности своевременной вакцинации - РИА Новости, 10.11.2021
Путин попросил Голикову рассказать о важности своевременной вакцинации
Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством РФ попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать о том, что если россияне не будут вовремя... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T15:24
2021-11-10T15:24
2021-11-10T15:42
распространение коронавируса
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством РФ попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать о том, что если россияне не будут вовремя вакцинированы и ревакцинированы от коронавируса, то многие усилия по борьбе с инфекцией пойдут насмарку."Я вас попросил бы коллегам сказать то, что вы мне недавно говорили по поводу необходимости достижения необходимого уровня вакцинации в связи с тем, что если мы этого не сделаем к определенному сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией. И тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, могут пойти насмарку. Поясните пожалуйста. Я хочу, чтобы коллеги, ну и не только коллеги, и чтобы граждане наши услышали это", - сказал Путин.
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РИА Новости
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общество, владимир путин, татьяна голикова, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
15:24 10.11.2021 (обновлено: 15:42 10.11.2021)
Путин попросил Голикову рассказать о важности своевременной вакцинации
Путин попросил Голикову рассказать о важности своевременной вакцинации и ревакцинации