https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758414516.html

Путин попросил Голикову рассказать о важности своевременной вакцинации

Путин попросил Голикову рассказать о важности своевременной вакцинации - РИА Новости, 10.11.2021

Путин попросил Голикову рассказать о важности своевременной вакцинации

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством РФ попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать о том, что если россияне не будут вовремя... РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T15:24

2021-11-10T15:24

2021-11-10T15:42

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством РФ попросил вице-премьера Татьяну Голикову рассказать о том, что если россияне не будут вовремя вакцинированы и ревакцинированы от коронавируса, то многие усилия по борьбе с инфекцией пойдут насмарку."Я вас попросил бы коллегам сказать то, что вы мне недавно говорили по поводу необходимости достижения необходимого уровня вакцинации в связи с тем, что если мы этого не сделаем к определенному сроку, тогда мы запоздаем и с ревакцинацией. И тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, могут пойти насмарку. Поясните пожалуйста. Я хочу, чтобы коллеги, ну и не только коллеги, и чтобы граждане наши услышали это", - сказал Путин.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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