https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758378109.html
В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации
В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации - РИА Новости, 10.11.2021
В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации
Решений о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в России не принималось, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T12:47
2021-11-10T12:47
2021-11-10T13:16
распространение коронавируса
дмитрий песков
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Решений о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в России не принималось, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Российской газете" заявил о необходимости сделать иммунизацию от коронавируса обязательной. Он подчеркнул, что для победы над инфекцией нужно, чтобы вакцинировались 70-75 процентов населения. Представителя российского лидера спросили, могут ли в стране прибегнуть к подобным мерам."Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось", — ответил Песков журналистам.Накануне Санкт-Петербург ввел обязательную иммунизацию от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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дмитрий песков, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, вакцинация россиян от covid-19
12:47 10.11.2021 (обновлено: 13:16 10.11.2021)
В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации
Песков: никаких решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось
МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости.
Решений о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в России
не принималось, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков
.
Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Российской газете" заявил о необходимости сделать иммунизацию от коронавируса обязательной. Он подчеркнул, что для победы над инфекцией нужно, чтобы вакцинировались 70-75 процентов населения.
Представителя российского лидера спросили, могут ли в стране прибегнуть к подобным мерам.
"Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось", — ответил Песков журналистам.
Накануне Санкт-Петербург ввел обязательную иммунизацию от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.