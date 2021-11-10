https://ria.ru/20211110/vaktsinatsiya-1758378109.html

В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации

В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации - РИА Новости, 10.11.2021

В Кремле ответили на вопрос об обязательной вакцинации

Решений о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в России не принималось, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T12:47

2021-11-10T12:47

2021-11-10T13:16

распространение коронавируса

дмитрий песков

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Решений о введении обязательной вакцинации от COVID-19 в России не принималось, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Ранее директор Центра Гамалеи Александр Гинцбург в интервью "Российской газете" заявил о необходимости сделать иммунизацию от коронавируса обязательной. Он подчеркнул, что для победы над инфекцией нужно, чтобы вакцинировались 70-75 процентов населения. Представителя российского лидера спросили, могут ли в стране прибегнуть к подобным мерам."Никаких решений на этот счет на федеральном уровне до сих пор не принималось", — ответил Песков журналистам.Накануне Санкт-Петербург ввел обязательную иммунизацию от коронавируса жителей старше 60 лет и людей с хроническими заболеваниями.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. Подавляющее большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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