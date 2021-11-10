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Пензанский губернатор выступил за обязательную вакцинацию пожилых
Пензанский губернатор выступил за обязательную вакцинацию пожилых - РИА Новости, 10.11.2021
Пензанский губернатор выступил за обязательную вакцинацию пожилых
Власти Пензенской области выступают за введение в регионе обязательной вакцинации для граждан старше 60 лет, но решение за Роспотребнадзором, заявил губернатор... РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:19
2021-11-10T11:19
2021-11-10T11:19
распространение коронавируса
общество
пензенская область
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
олег мельниченко
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Власти Пензенской области выступают за введение в регионе обязательной вакцинации для граждан старше 60 лет, но решение за Роспотребнадзором, заявил губернатор Олег Мельниченко."Если встает вопрос - за обязательную вакцинацию или против, то, конечно, за. У нас на сегодняшний день нет в реанимации ни одного человека, кто получил прививку", - сказал Мельниченко в эфире телеканала "Россия 24".По его словам, в нерабочие дни наметился хороший темп по вакцинации - ее прошли порядка 40 тысяч человек, сейчас в сутки прививаются порядка 12 тысяч человек."Решение данного вопроса зависит в принципе от Роспотребнадзора. Если Роспотребнадзор примет решение об обязательной вакцинации лиц старше 60 лет, безусловно, мы будем поддерживать это решение", - сказал губернатор в ответ на вопрос, готовы ли власти Пензенской области ввести обязательную вакцинацию в регионе.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, пензенская область, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, олег мельниченко, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
Пензанский губернатор выступил за обязательную вакцинацию пожилых
Губернатор Мельниченко: пензенские власти выступают за обязательную вакцинацию пожилых