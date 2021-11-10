https://ria.ru/20211110/vaktsina-1758358275.html

Мурашко рассказал о работе с ВОЗ по признанию вакцины "Спутник V"

Мурашко рассказал о работе с ВОЗ по признанию вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 10.11.2021

Мурашко рассказал о работе с ВОЗ по признанию вакцины "Спутник V"

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что работа с ВОЗ о признании российской вакцины от COVID-19 двигается в позитивную сторону. РИА Новости, 10.11.2021

2021-11-10T11:27

2021-11-10T11:27

2021-11-10T11:38

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что работа с ВОЗ о признании российской вакцины от COVID-19 двигается в позитивную сторону."Процесс идёт, работа с ВОЗом двигается в позитивную сторону", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Даты визита ВОЗ согласовываются производителями и экспертами, добавил министр."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.В июне экспертная группа ВОЗ по итогам инспекций, проведённых в России, высказала ряд замечаний по производству вакцины "Спутник V" на предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА", в основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов. К другим предприятиям у экспертов претензий не было.В середине сентября замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса сообщал журналистам, что вопрос об одобрении "Спутника V" в ВОЗ приостановлен до новой инспекции завода производителя.В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры.

https://ria.ru/20210701/sputnikv-1739169613.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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