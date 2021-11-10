11:27 10.11.2021 (обновлено: 11:38 10.11.2021)
Мурашко рассказал о работе с ВОЗ по признанию вакцины "Спутник V"
Мурашко: работа с ВОЗ по признанию вакцины "Спутник V" двигается в позитивную сторону
© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАмпулы с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что работа с ВОЗ о признании российской вакцины от COVID-19 двигается в позитивную сторону.
"Процесс идёт, работа с ВОЗом двигается в позитивную сторону", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Даты визита ВОЗ согласовываются производителями и экспертами, добавил министр.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
В июне экспертная группа ВОЗ по итогам инспекций, проведённых в России, высказала ряд замечаний по производству вакцины "Спутник V" на предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА", в основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов. К другим предприятиям у экспертов претензий не было.
В середине сентября замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса сообщал журналистам, что вопрос об одобрении "Спутника V" в ВОЗ приостановлен до новой инспекции завода производителя.
В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры.