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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211110/vaktsina-1758358275.html
Мурашко рассказал о работе с ВОЗ по признанию вакцины "Спутник V"
Мурашко рассказал о работе с ВОЗ по признанию вакцины "Спутник V" - РИА Новости, 10.11.2021
Мурашко рассказал о работе с ВОЗ по признанию вакцины "Спутник V"
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что работа с ВОЗ о признании российской вакцины от COVID-19 двигается в позитивную сторону. РИА Новости, 10.11.2021
2021-11-10T11:27
2021-11-10T11:38
распространение коронавируса
воз
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус в россии
вакцина "спутник v"
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что работа с ВОЗ о признании российской вакцины от COVID-19 двигается в позитивную сторону."Процесс идёт, работа с ВОЗом двигается в позитивную сторону", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.Даты визита ВОЗ согласовываются производителями и экспертами, добавил министр."Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.В июне экспертная группа ВОЗ по итогам инспекций, проведённых в России, высказала ряд замечаний по производству вакцины "Спутник V" на предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА", в основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов. К другим предприятиям у экспертов претензий не было.В середине сентября замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса сообщал журналистам, что вопрос об одобрении "Спутника V" в ВОЗ приостановлен до новой инспекции завода производителя.В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры.
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воз, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии, вакцина "спутник v", вакцинация россиян от covid-19
11:27 10.11.2021 (обновлено: 11:38 10.11.2021)
 
Мурашко рассказал о работе с ВОЗ по признанию вакцины "Спутник V"

Мурашко: работа с ВОЗ по признанию вакцины "Спутник V" двигается в позитивную сторону

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкАмпулы с российским препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V")
Ампулы с российским препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) - РИА Новости, 1920, 10.11.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 10 ноя - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что работа с ВОЗ о признании российской вакцины от COVID-19 двигается в позитивную сторону.
"Процесс идёт, работа с ВОЗом двигается в позитивную сторону", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
Даты визита ВОЗ согласовываются производителями и экспертами, добавил министр.
"Спутник V" одобрен в 70 странах с общим населением 4 миллиарда человек, это более 50% населения Земли. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире. Эффективность вакцины составила 97,6% по результатам анализа данных 3,8 миллиона вакцинированных россиян, это выше, чем данные, опубликованные ранее медицинским журналом The Lancet (91,6%), сообщали ранее РФПИ и НИЦ Гамалеи.
Вакцина против COVID-19 Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 01.07.2021
1 июля, 08:00Наука
"Спутник V". Все о первой российской вакцине от коронавируса
В июне экспертная группа ВОЗ по итогам инспекций, проведённых в России, высказала ряд замечаний по производству вакцины "Спутник V" на предприятии "Фармстандарт-УфаВИТА", в основном они связаны с защитой окружающей среды и мониторингом выбросов. К другим предприятиям у экспертов претензий не было.
В середине сентября замглавы Панамериканской организации здравоохранения (PAHO) доктор Жарбас Барбоса сообщал журналистам, что вопрос об одобрении "Спутника V" в ВОЗ приостановлен до новой инспекции завода производителя.
В начале октября министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по итогам встречи с представителями США в Женеве заявил, что все барьеры для признания вакцины "Спутник V" в ВОЗ сняты, остались некоторые административные процедуры.
 
Распространение коронавирусаВОЗЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус в РоссииВакцина "Спутник V"Вакцинация россиян от COVID-19
 
 
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